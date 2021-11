Celso Barros Coelho Neto é reeleito Presidente da OAB Piauí para o triênio 2022-2024

Após a votação e apuração nas urnas, a Comissão Eleitoral anunciou o resultado das eleições da OAB Piauí, com os nomes dos novos Presidentes, Diretorias e Conselheiros que irão comandar a entidade no triênio 2022-2024. O edital com a classificação oficial será publicado no Diário Eletrônico da OAB Piauí e no site institucional, nos próximos dias.

O Advogado Celso Barros Coelho Neto, da Chapa “Pra Seguir em Frente”, foi reeleito Presidente da OAB Piauí, com 3.029 votos (37.52% dos votos válidos), ao lado de sua Vice, a Advogada Daniela Freitas. A eleição ocorreu na sede da Seccional, em Teresina, e nas sedes das 15 Subseções, neste domingo (21).

“Estamos muito felizes com o resultado. Quero agradecer primeiramente a Deus, a minha família e a todos os Advogados e Advogadas, de Norte a Sul do Piauí, que nos apoiaram e nos ajudaram a chegar aqui. A nossa trajetória foi árdua, de muita dedicação e uma longa caminhada. A pandemia foi um fato e um período muito difícil para todos nós e, mesmo assim, a Advocacia entendeu que nos esforçamos. Continuaremos o nosso trabalho e seguindo em frente. Temos inúmeros projetos e ações em prol da Advocacia e da sociedade para serem executados pelos próximos três anos”, celebrou o Presidente reeleito, Celso Barros Coelho Neto.

O Advogado Raimundo Júnior, candidato a Presidente pela Chapa “OAB de Verdade” foi o segundo colocado, com 2.970 votos (36.79% dos votos válidos). Em terceiro lugar, o candidato Carlos Henrique, da Chapa “Coragem Para Mudar”, com 1.847 votos (22.88% dos votos válidos). Houve ainda 98 votos em branco e 127 nulos (2.81% dos votos).

A Diretoria da chapa eleita para o triênio 2022-2024 é composta por Celso Barros Coelho Neto (Presidente), Daniela Freitas (Vice-Presidente), Raylena Alencar (Secretária-Geral), Auderi Martins (Secretário-Geral Adjunto) e Marcus Nogueira (Diretor-Tesoureiro).

Para o Conselho Federal, foram eleitos os(as) Advogados(as) Carlos Augusto de Oliveira Medeiros Júnior, Élida Fabrícia Oliveira Machado Franklin e Shaymmon Emanoel Rodrigues de Moura Sousa.

A Caixa de Assistência dos Advogados (CAAPI) terá como Presidente, Talmy Tércio Ribeiro da Silva Júnior. A Vice-Presidente será Maria Dalva Fernandes Monteiro. Como Secretária-Geral, Ravennya Muara Oliveira Silveira Moreira. A Secretária-Geral Adjunta será Jória Maria Batista Nunes Soares; e o Diretor-Tesoureiro, Josélio Sálvio Oliveira.

Sobre o pleito, a Presidente da Comissão Eleitoral, Lilian Firmeza, destacou que a votação na Sede da Seccional e nas Subseções aconteceu de maneira tranquila, com o apoio dos mesários, Presidentes, Secretários e demais membros. “Todo o processo transcorreu com tranquilidade, fruto do trabalho de todos que se emprenharam para que a eleição fosse democrática, transparente e célere”, ressaltou.

Para os(as) Advogados(as) regulares com a sua anuidade e que não conseguiram votar, o prazo para fazer a justificativa é de até 30 dias a partir deste domingo (21).

Para justificar o voto, é necessário informar o número de inscrição, número de segurança, nome completo, justificativa e anexar documentos que reforcem a impossibilidade de comparecer ao domicílio eleitoral (passagem aérea, nota fiscal de hotel, combustível, atestado médico, comprovantes de cursos). A Comissão Eleitoral será a responsável por apreciar as justificativas.

VOTAÇÃO

Mais de oito mil Advogados e Advogadas votaram na eleição para escolha dos novos dirigentes da Ordem dos Advogados, Seccional Piauí. A votação aconteceu, simultaneamente, na Sede do Conselho Seccional, em Teresina, e nas 15 Subseções da OAB Piauí no interior. O pleito eleitoral foi realizado neste sábado (06), das 9h às 18h.

