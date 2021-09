Campanha da OAB Piauí reforça a importância da valorização dos Advogados(as)

Durante todo o mês de agosto, período em que se celebra o mês da Advocacia, a OAB Piauí desenvolveu inúmeras campanhas de valorização que foram além dos ambientes institucionais. Com o tema “Advocacia: Essencial na sua Vida”, a OAB Piauí chamou a atenção para a importância da contratação de um Advogado(a) na luta pela defesa dos direitos dos cidadãos. A campanha esteve em outdoors espalhados por todas as regiões da capital e no interior, intitulados “Consulte uma Advogada ou Advogado para defender o seu direito”.

Além dos outdoors, a OAB Piauí também desenvolveu uma campanha institucional nas redes sociais, vts veiculados nas maiores emissoras locais e spots que circularam pelas rádios de Teresina e nos demais municípios do Estado. Todas as peças abordaram a importância do papel dos Advogados e Advogadas na defesa dos direitos dos cidadãos(ãs).

O Presidente da Seccional Piauí, Celso Barros Coelho Neto, destacou o trabalho e empenho na valorização da Advocacia. “A OAB Piauí, como entidade que preza pelos direitos dos cidadãos e pela defesa da democracia, tem essa preocupação com a valorização do Advogado e da Advogada. Somos instrumentos indispensáveis à Administração da Justiça. Trabalhamos por uma sociedade mais justa e igualitária. Por isso, desenvolvemos uma campanha completamente didática para reforçar o valor da Advocacia perante à sociedade”, esclareceu o Presidente.









