Black Friday: compre nas lojas conveniadas e acumule créditos

Por meio do “Cashback OAB Piauí”, as compras realizadas durante o ano de 2021 poderão ser utilizadas para quitar a anuidade de 2022. Durante a Black Friday deste ano, a Advocacia piauiense conta com mais de 700 lojas conveniadas para transformar suas despesas cotidianas em desconto na anuidade.

Para acessar o programa, acesse o portal do cofry (link) e realize o cadastro. Após ativação da conta, o usuário pode escolher o estabelecimento ou produto desejado e clicar em “visitar a loja”. É importante lembrar que os Advogados(as) devem ler as regras de cada loja, pois os descontos de cada estabelecimento podem variar.

Alimentos, bebidas, lazer, moda, acessórios, viagens, turismo e beleza são algumas das categorias disponíveis para os usuários do Programa. Para que os créditos sejam computados, as compras deverão, obrigatoriamente, ser realizadas por meio da plataforma.

Após as compras na rede credenciada, as lojas têm o prazo de 30 a 90 dias para compensar os créditos obtidos. Somente após essa compensação, eles poderão ser utilizados. Depois de serem computados pela loja, a informação é repassada à OAB Piauí e o boleto da anuidade 2022 já será emitido com o respectivo desconto.

