Biblioteca da Nova ESA recebe doação de livros da Editora Dinâmica Jurídica

A OAB Piauí recebeu doação de livros da Editora Dinâmica Jurídica, nesta quarta-feira (21). Os livros foram entregues pelo Advogado e editor, Cinéas Nogueira, ao Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, que agradeceu os exemplares e reforçou o compromisso da Seccional com o fortalecimento da cultura jurídica.

Cinéas Nogueira explica que a ideia da ação surgiu com a inauguração da Biblioteca Advogado Hélio Martins Correia, nesta terça-feira (20). “Como professor e como advogado que gosta dessas atividades de leitura e de divulgação da ciência, tenho o dever de trazer mais conteúdo para a sociedade. Conteúdos distintos. Por isso, nós fizemos a doação de livros de diversas áreas, onde todos os autores são piauienses e a nossa editora é daqui também. Nós buscamos fazer divulgação da literatura jurídica local e, o lugar mais apropriado para essa exposição, é na biblioteca da ESA” afirma.

“Fomentar a educação e fortalecer a cultura jurídica são objetivos que temos como prioridades. Recebemos com alegria esses exemplares, pois, não tem bem mais valioso do que a educação. Estamos recebendo obras de autores piauienses que tanto colaboram para a nossa Advocacia e sociedade e que fazem história deixando seu legado na memória do nosso país. A biblioteca da Nova ESA chega a um novo patamar com essa valorização, agradecemos muito ao Professor Cinéas por essa doação”, acrescenta Celso Barros Neto.

Os livros oferecem temáticas que envolvem Direito Tributário, Direitos Humanos, Direitos Sociais, Saúde e Política, entre eles, estão: Direitos Fundamentais & Paz Social Momentânea, de Helbert Maciel; Educação Jurídica e Formação Docente no Brasil, de José Augusto Paz Ximenes Furtado; Informativos do TST – Comentados e organizados por assunto, de Raphael Miziara e Roberto Wanderley Braga; e Tributação e Desenvolvimento, de Emanuel Pereira dos Santos.

Confira a lista completa dos livros doados

O espaço da Biblioteca funciona das 8h às 14h com agendamento pelo telefone (86) 2107-5823 ou pelo WhatsApp (86) 9 9993-2042.



