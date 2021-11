Após tratativas com a OAB, TJ-PI inicia Força Tarefa para adiantar audiências

Após inúmeras reclamações da Advocacia e solicitações da OAB Piauí junto ao Tribunal de Justiça (TJ-PI), teve início, na segunda-feira (22), a Força Tarefa do Juizado Especial Cível e Criminal (JECCs) da Comarca de Teresina. Os trabalhos visam antecipar e realizar as audiências que estavam marcadas para datas muito distantes.

No final do mês de agosto, a Comissão de Relação com o Poder Judiciário da OAB Piauí manteve contato com o Desembargador Hilo de Almeida, Coordenador dos JECCs. Na ocasião, foi colocado em pauta o adiantamento das audiências e outras estratégias para agilizar o sistema dos Juizados Especiais. Acesse aqui a matéria.

De acordo com a Comissão, ao longo das tratativas, o Desembargador Hilo de Almeida se mostrou sensível com a situação e destacou que iria tomar providências, através da realização de ações de curto, médio e longo prazo para os Juizados. Anunciou a realização de mutirões para antecipar as audiências marcadas para datas muito distantes, como 2022 e 2023, e agora está colocando em prática.

De acordo com o Desembargador Hilo de Almeida, os trabalhos da Força Tarefa nos JECCs da Comarca de Teresina seguem até 31 de janeiro de 2022, com objetivo de antecipar e realizar as audiências, instruir e julgar o quantitativo de 2.295 ações. O trabalho será reforçado com a atuação de equipe composta por Juiz de Direito, Leigos e Conciliadores para atender as demandas da sociedade de forma mais célere.

Compartilhar no

OAB Piauí

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!