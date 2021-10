Anuário 2021: OAB Piauí lança Guia da Advocacia Piauiense em versão on-line e impressa

A OAB Piauí lança o Guia da Advocacia Piauiense – Anuário 2021, para apresentar o Sistema OAB aos Advogados, Advogadas e à sociedade em geral. Disponível em versão on-line e impressa, o Anuário apresenta um apanhado completo de todos os funcionamentos internos da Seccional Piauí e das 15 Subseções da OAB no Estado.

A publicação destaca a estrutura da OAB Piauí e cita os órgãos que integram os quadros da entidade e suas respectivas composições, dentre eles: o Conselho Pleno, o Núcleo de Apoio à Advocacia, a Câmara de Mediação e Arbitragem, o Tribunal de Ética e Disciplina, a Escola Superior de Advocacia do Piauí e a Ouvidoria-Geral. Nesta edição do Guia, também estão disponibilizadas, informações sobre as 78 Comissões Temáticas (sendo 15 delas criadas na atual gestão) e ainda referentes as duas Subseções criadas em Esperantina e em São João do Piauí.

Para o Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, o Guia tem como finalidade disponibilizar os contatos da entidade e dos demais órgãos de Justiça, facilitando trabalho da Advocacia e melhorando o acesso de informações do meio jurídico para a sociedade.

“Chegamos a segunda edição do Guia da Advocacia Piauiense ainda em meio a uma pandemia. No ano passado, diante do cenário, as informações contidas no Anuário serviram, de forma inovadora, para a Advocacia e o público em geral. Neste ano, a publicação continuará trazendo reflexos positivos para o desenvolvimento do trabalho de Advogados(as) que não pararam um só dia de trabalhar.”, ressaltou o Presidente Celso Barros Neto.

Além de informações do Sistema OAB, o Guia da Advocacia Piauiense também reúne importantes dados que integram o Sistema de Justiça do Piauí, como o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Advocacia Pública, Delegacias, Cartórios, Associações, dentre outros.

Acesse aqui a versão on-line do Anuário 2021.

