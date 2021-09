Advocacia recebe nova estrutura da Sala da OAB no Fórum de Ribeiro Gonçalves

Nesta segunda-feira (06), a OAB Piauí inaugurou a Sala da OAB no município de Ribeiro Gonçalves, localizada na sede do Fórum da Comarca. A solenidade foi conduzida pelo Presidente da Seccional, Celso Barros Coelho Neto, que destacou a importância do espaço para a Advocacia da região.

A Sala da OAB está equipada com mesas e cadeiras para atendimento, computadores e impressoras, condicionadores de ar e materiais para escritório para que a Advocacia local possa atender seus constituintes.

“A OAB Piauí leva justiça para os cidadãos. Estamos entregando, mais uma vez, ferramentas para que isso aconteça e para que os colegas de todo o Piauí tenham essa facilidade de acesso na hora de executar o seu trabalho. Somos o único órgão de classe que tem essa estrutura e que atua com o propósito de disponibilizar para o Advogado(a) o que ele mais precisa, que é a estrutura para desempenhar a Advocacia de forma célere e efetiva, além da qualificação”, destacou o Presidente.

Durante a solenidade, a Ouvidora-Geral da OAB Piauí e Coordenadora das Salas, Élida Fabrícia Franklin, frisou que oferecer uma maior e melhor estrutura para a realização dos trabalhos diários na Advocacia, é um dos objetivos da OAB Piauí. “Esse espaço não se resume a uma conquista física, também engrandecemos as realizações, a dignidade e a valorização dos Advogados e Advogadas desta região”, afirmou.

Representando a Advocacia da região, o Presidente da Subseção de Uruçuí, José Martins Júnior, reafirmou a importância da Sala para atender os Advogados e Advogadas. “A reinauguração dessa Sala vem se juntar a outro presente que Ribeiro Gonçalves ganhou, que foi a Instalação do Fórum. Na verdade, toda vez que uma Advogado(a) atende numa Sala dessa com estrutura digna, quem está usufruindo é o seu cliente, seu assistido e a sociedade, que confia no Advogado(a) para prestar o seu serviço. Agradecemos o apoio da Seccional Piauí por estruturar e investir em mais um espaço de trabalho para os Advogados e Advogadas”, ressaltou.

Também participaram da inauguração, a Vice-Prefeita de Ribeiro Gonçalves, Dinha Trindade; a Diretoria da Subseção de Uruçuí; Representantes do Fórum da Comarca; Advogados(as) do município de Ribeiro Gonçalves e região.

