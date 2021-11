Aberta votação para escolha dos 12 candidatos ao cargo de Desembargador(a) do TJ-PI

Teve início a eleição para escolha dos 12 candidatos(as) ao cargo de Desembargador(a) do Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI). Cerca de 11 mil Advogados e Advogadas devem votar na Sede do Conselho Seccional, em Teresina, e nas 15 Subseções da OAB Piauí no interior, neste sábado (06). Ao todo, 18 candidatos(as) disputam o cargo.

O pleito eleitoral acontece presencialmente, por meio de votação em urna eletrônica. Na capital, 22 urnas de votação estão à disposição da Advocacia e 21 urnas nas Subseções no interior do Estado.

“A votação foi iniciada às 10h, como previsto, sem intercorrências. As seções de Teresina e dos municípios estão montadas com os mesários, presidentes, secretários e demais membros, dispondo também de toda a estrutura necessária para realização da votação. Nossa expectativa é que todo processo transcorra com tranquilidade”, declarou o presidente da Comissão Eleitoral responsável pela condução do processo de elaboração da Lista Sêxtupla do TJ-PI, Antônio Wilson.

Cada Advogado(a) eleitor(a) tem direito a votar em até 12 candidatos. Caso deseje votar em uma quantidade inferior a este número, o(a) eleitor(a) pode votar em branco e confirmar ou digitar um número que não pertença a nenhum dos candidatos e confirmar.

Após a conclusão da contagem dos votos, a Comissão Eleitoral publicará, no Diário Eletrônico da OAB e no site institucional, o edital com a classificação, em ordem decrescente, dos 12 candidatos mais votados na consulta direta, bem como, convocará sessão específica do Conselho Pleno para proceder a formação da lista sêxtupla.

