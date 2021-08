A pedido da OAB Piauí, ruas no entorno da Seccional serão pavimentadas

O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, esteve em reunião, nesta segunda-feira (23), com o Advogado e Presidente da Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano (ETURB), João Pessoa, para apresentar a necessidade do aprimoramento das vias nas proximidades da sede da Seccional, bairro Cabral. Após a reunião, os dirigentes, juntamente com o Presidente da Comissão de Trânsito da OAB Piauí, Carlos Terto, percorreram as ruas no entorno da sede da Seccional.

De acordo com Celso Barros Coelho Neto o intuito é melhoras as ruas para possibilitar a acessibilidade necessária para o tráfego dos pedestres, bem como dos veículos. “Sabemos que, com o polo jurídico que temos aqui, integrados pelos prédios da OAB, Tribunal de Justiça, Fórum Cível e Criminal, além de outros, a trafegabilidade é intensa, sobretudo a falta de acessibilidade para as pessoas com deficiência. Com isso, buscamos um investimento maior para melhorar a mobilidade urbana e o acesso da região ao bairro Cabral”, ressaltou.

Segundo o Presidente da Comissão, Carlos Terto, “hoje pleiteamos o asfaltamento das ruas dos arredores da instituição e a alteração do sentido da via para o melhor fluxo e trânsito. Isso diminuirá o risco de acidentes de trânsito e, principalmente, facilitará o escoamento dos veículos, acarretando numa melhor acessibilidade a toda a população aos prédios do Judiciário e da OAB”, frisou.

O Presidente da ETURB, João Pessoa, informou que irá implantar o pedido no planejamento de 2021. “Num primeiro momento, iremos inserir a medida de pavimentação asfáltica das ruas aqui no entorno da OAB Piauí no planejamento desse ano ainda. Paralelo a isso, solicitaremos a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito a mudança de algumas vias, após um estudo com o engenheiro de tráfego”, esclareceu.

