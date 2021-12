70 famílias do Loteamento Porto Alegre III recebem alimentos e brinquedos

A OAB Piauí, em parceria com o Grupo Mãe do Belo Amor, realizou a entrega de brinquedos e cestas de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social, neste domingo (19). Todo material foi arrecadado através do projeto “Um Natal de Presente”, beneficiando 70 famílias do Loteamento Porto Alegre III, localizado na zona Sul de Teresina.

De acordo com o Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, em um período de pandemia é importante reforçar ações solidárias para garantir alimentos aos que mais carecem de ajuda. “Vivemos, ainda, um dos momentos mais difíceis da nossa história. Com a ajuda de todos, conseguimos minimizar a realidade de algumas famílias através destas doações e proporcionar um fim de ano melhor”, destacou o Presidente.

Ao lado das coordenadoras do Grupo Mãe do Belo Amor, Eugênia Menezes e Ariane Oliveira, o Advogado e também coordenador do Grupo, José Alberto Júnior, fez a entrega das cestas para 70 famílias da comunidade. “Com o projeto, as famílias receberam as cestas e 100 crianças receberam brinquedos. Num momento em que o mundo passa por essa pandemia e a humanidade se reinventa, é uma alegria muito grande ver corações que se entrelaçam no compasso do bem”, frisou o Advogado ao agradecer o apoio dado pela OAB Piaui.

Durante a entrega, a Presidente da Comissão de Promoção à Cidadania, Justina Vale, ressaltou a importância do envolvimento de todos para a concretização do projeto. “Com a ajuda que recebemos através do projeto, conseguimos proporcionar um natal mais feliz a essa comunidade de Teresina, que precisa de um olhar mais solidário de todos, especialmente neste período de pandemia”, frisou.

“Muita gratidão à OAB Piauí, como Casa da Cidadania, e à sensibilidade do Presidente Celso Barros e da Presidente da Comissão de Promoção à Cidadania, Justina Vale, e demais membros da Comissão, em abraçar a causa do voluntariado. Obrigada aos Conselheiros(as), Advogados(as) e colaboradores que contribuíram com o projeto”, agradeceu José Alberto Júnior.

