20% de desconto em Mestrado e Doutorado da Universidade de Marília (Unimar)

Capacitação para a Advocacia piauiense! Advogados(as) inscritos na OAB Piauí podem cursar, em parceria com a Universidade de Marília (Unimar), os cursos de Mestrado ou Doutorado com 20% de desconto nas mensalidades. O benefício é concedido através de convênio com o Centro de Estudos Constitucionais e de Gestão Pública (CECGP), instituição vinculada à SVT Faculdade de Ensino Superior. As inscrições estão abertas e o prazo para a matrícula encerra em setembro.

Com o objetivo de ampliar o conhecimento e desenvolvimento científico e cultural dos Advogados e Advogadas, tornando a capacitação mais acessível, o convênio entre as instituições foi firmado ainda em 2020. Os Advogados (as) inscritos na OAB Piauí terão 20% de desconto em todas as mensalidades do Mestrado, que possui 24 meses de duração. O mesmo desconto é aplicado ao Doutorado durante o primeiro ano da formação, que é concluída entre 36 e 48 meses.

Avaliados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), o Mestrado e o Doutorado Interinstitucional em Direito tratam sobre “Empreendimentos Econômicos, Desenvolvimento e Mudança Social”. Ambos são compostos por duas linhas de pesquisa, a primeira, “Relações Empresariais, Desenvolvimento e Demandas Sociais”; e a outra, “Empreendimentos Econômicos, Processualidade e Relações Jurídicas”.

As matrículas para o Mestrado encerram no dia 1° de setembro e as inscrições para o Doutorado seguem até o dia 08/09. Para se inscrever, acesse svtfaculdade.com.br. Após a inscrição, haverá um processo seletivo que consiste em análise de projeto (apenas para Doutorado), prova escrita dissertativa, entrevista e fase complementar de pontuação curricular, de acordo com a linha de pesquisa escolhida.

Para mais informações, entre em contato pelo (98) 98279-5568 ou pelos e-mail’s [email protected] / [email protected]

Confira os Editais

Mestrado

Doutorado

Compartilhar no

OAB Piauí

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!