12 nomes são escolhidos pela Advocacia para o cargo de Desembargador(a) do TJ-PI

Após a votação e apuração nas urnas, a Comissão Eleitoral anunciou os doze nomes que serão indicados para o preenchimento da vaga Desembargador(a) pelo Quinto Constitucional no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. O edital com a classificação oficial dos candidatos mais votados será publicado no Diário Eletrônico da OAB Piauí e no site institucional nos próximos dias.

No pleito eleitoral realizado presencialmente, por meio de votação em urna eletrônica, receberam mais votos os seguintes candidatos, em ordem decrescente: 1ª José Wilson, 2ª Alessandro Lopes, 3ª Agrimar Rodrigues, 4ª Campelo Filho, 5ª Juliano Leonel, 6ª Fábio Viana, 7ª Hildeth Evangelista, 8ª José Gonzaga Carneiro, 9ª Claudia Paranaguá, 10ª Reginaldo Miranda, 11ª Maria do Amparo e 12ª Alexandre Pacheco.

De acordo com o Presidente da Comissão Eleitoral, Antônio Wilson, o processo continuará com a convocação da sessão específica do Conselho Pleno da OAB Piauí para proceder a formação da lista sêxtupla. “Passada a consulta direta e definidos os doze candidatos à vaga de Desembargador(a) do TJ-PI, os Conselheiros Seccionais irão votar e escolher seis nomes para a lista Sêxtupla”, explicou.

Na terceira fase do processo de escolha, os(as) Desembargadores(as) do TJ-PI escolherão três nomes para a lista tríplice. Por fim, o Governador do Estado, Wellington Dias, irá escolher qual dos três nomes será o(a) novo(a) Desembargador(a) do Tribunal de Justiça do Estado.





VOTAÇÃO

Cerca de 4 mil Advogados e Advogadas votaram na eleição para escolha dos 12 candidatos ao cargo de Desembargador(a) do TJ-PI. A votação aconteceu, simultaneamente, na Sede do Conselho Seccional, em Teresina, e nas 15 Subseções da OAB Piauí no interior. O pleito eleitoral foi realizado neste sábado (06), das 10h às 18h30.

