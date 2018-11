Toy Story 4 e as mudanças na história dos ex-brinquedos do Andy

A Disney lançou nesta segunda-feira (12) o teaser, a sinopse e um pôster oficial de Toy Story 4, isso mesmo, Woody, Buzz e os outros brinquedos mais queridos do mundo estão retornando as salas de cinema. A previsão para a estreia da animação é 21 de junho de 2019.

Com um fundo musical nostálgico, o vídeo de aproximadamente um minuto e 26 segundos, nos mostra os brinquedos em uma ciranda em câmera lenta. Um detalhe chama atenção, um novo brinquedo integra esta roda. Quando ele percebe onde está, logo começa a confusão.

Na junção da música dos anos 60 e o pôster solitário do Woody, não demorou muito para que o filme estivesse entre os assuntos mais comentados do twitter.



Primeiro poster oficial do Toy Story. Foto: Divulgação/Disney

Segundo a sinopse oficial liberada pela Disney, “Woody sempre esteve confiante em seu lugar no mundo e que sua prioridade é cuidar de seu filho, seja Andy ou Bonnie. Mas quando Bonnie adiciona um relutante novo brinquedo chamado "Forky" ao seu quarto, uma aventura de estrada ao lado de velhos e novos amigos mostrará a Woody quão grande o mundo pode ser para um brinquedo”.

De acordo com o diretor da animação, Josh Cooley, em comunicado à imprensa, Toy Story 4 não está diretamente ligado aos filmes anteriores. “A trilogia anterior tratava-se da história de Woody com Andy. Mas assim como na vida, todo final é um novo começo. Woody agora está em uma nova sala, com novos brinquedos e uma nova criança”, afirmou.



Cena do novo teaser. Foto: Divulgação

O que esperar?

No twitter, a previsão dos internautas é que a animação será um dos filmes mais tristes da franquia, superando o Toy Story 3 e a cena de despedida do Andy e dos brinquedos.

“Nessa primeira cena do teaser tudo parece feliz depois vai desmoronando, EU TO COM MEDO DO QUE PODE ACONTECER”, declarou uma internauta. “Toy Story 4 é sobre um Spork chamado Forky ter uma crise existencial, porque uma criança descuidadamente concedeu-lhe a senciência por colagem olhos para ele.”, comentou outro fã.

Nos baseando no trailer e no que já conhecemos dessa turma, uma certeza temos, confusão e muitas aventuras não irão faltar.

Confira o novo teaser da animação: