A lista de indicados ao Emmy Internacional, premiação que reconhece as melhores produções criadas e veiculadas fora dos EUA, foi divulgada nesta quinta-feira (19). O Brasil concorre em oito categorias: melhor ator, melhor minissérie ou filme para TV, melhor documentário, melhor programa de arte, melhor comédia, melhor drama, melhor série curta e melhor programa de língua estrangeira nos EUA. E dentre elas, a de melhor atriz, onde Marjorie Estiano representa o país por sua atuação na 2ª temporada de Sob Pressão.



Em suas redes sociais, a atriz agradeceu a indicação, a equipe e ao carinho do público e homenageou os profissionais da saúde pública. “Eu agradeço sempre, e quando a gente percebe o olhar de pessoas de outra cultura, que tem outras questões, outra realidade, vem junto uma esperança... Acho que a nossa indicação fortalece ainda mais esse processo de apropriação das questões do nosso mais. É mais um sopro a empurrar o barco pra frente. Parabéns, Parabéns aos profissionais da saúde”, escreveu Marjorie.



Foto: Reprodução

Para os que não conhecem, a série aborda a rotina de um grupo de médicos que atuam na urgência/emergência de um hospital público no subúrbio do Rio de Janeiro. Apesar das críticas, a série se propõe a mostrar a realidade e o caos que os médicos e pacientes enfrentam corriqueiramente. “Ninguém morre no meu plantão”, frase característica dita pelo Dr. Evandro, um dos médicos do núcleo principal.

Em meio a este cenário, temos a personagem de Marjorie Estiano, a Dra. Carolina, que é alguém que tem que lidar com fantasmas/traumas do passado, sem deixar que isso interfira em sua profissão. Ela e seus companheiros têm como missão salvar vidas, muitas vezes sem medicamentos, aparelhos ou, em alguns episódios, sem estrutura (emocional e da parte do hospital mesmo). E é no meio das dificuldades que a equipe médica, tem que buscar o equilíbrio para realizar seu ofício, mesmo em um ambiente sob alta pressão.



Marjorie Estiano como Dra. Carolina em Sob Pressão. Foto: Reprodução

A primeira temporada da série, como tem caráter de origem, é algo mais introdutório para apresentar cenários e personagens. Já na segunda, como esperado, ocorre o aprofundamento dos personagens e situações. Com 11 episódios, a história narra sobre a corrupção no sistema público e como isso afeta diretamente a população menos favorecida, além de abordar os próprios conflitos da comunidade que por vezes é cercada por “gangues”. Tem ainda uma terceira temporada, com 14 episódios, que trata sobre ética, moral, fé e possibilidades.

Nas redes sociais, internautas brincam sobre “Sob pressão” ser uma versão brasileira de Grey’s Anatomy, famosa série estadunidense que também tem como pano de fundo um grupo de médicos em um hospital e segue em sua 15ª temporada.

Recentemente, a atriz Marjorie Estiano e o redator Lucas Paraizo confirmaram oficialmente que “Sob Pressão” está renovada para uma quarta temporada, prevista para 2021, podendo ainda ter um quinto ano, o que aumentou as expectativas dos fãs, que no momento seguem torcendo pela premiação brasileira no Emmy Internacional que ocorrerá em novembro deste ano.



Reação dos fãs no twitter em relação a indicação da atriz ao Emmy. Foto: Reprodução