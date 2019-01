Da Marvel para DC: James Gunn será diretor de Esquadrão Suicida 2

Quase oito meses após ser demitido pela Disney, James Gunn será o novo diretor de Esquadrão Suicida 2, filme que reúne os anti-heróis da Dc Comics, concorrente da Marvel, onde o diretor trabalhava anteriormente. A noticia foi oficializada pelo The Hollywood Reporter (THR).



De acordo com o THR, James já estaria preparando o roteiro do filme, mas seu desafio foi “aumentado” e ele assume a cadeira de diretor. “A ideia é que não seja uma continuação e sim um novo filme, com uma nova cara e com um possível novo elenco”, diz a publicação. O filme tem previsão de estreia para 2021.



James Gunn. Foto: Reprodução/Getty Imagens

James já estava trabalhando na produção de Guardiões das Galáxias 3 quando foi demitido pela Disney, devido a denúncias relacionadas a tuítes antigos do diretor contendo piadas relacionadas a estupro e pedofilia.

Publicamente James Guun pediu desculpas e afirmou que os tuítes faziam parte do passado, mas que ele era agora uma pessoa diferente. Os atores de Guardiões chegaram a fazer uma campanha para que o diretor fosse recontratado. Fãs também se mobilizaram em uma petição pública que teve mais de 200 mil assinaturas para o retorno do diretor ao comando da produção da Marvel.



O diretor comandou os dois filmes de Guardiões da Galáxia. Foto: Divulgação/Marvel

Enquanto Esquadrão Suicida vai saindo do papel e tomando forma, do outro lado, Guardiões da Galáxia Vol.3 continua na geladeira, sem um nome oficial para comandá-lo. O que sabemos ao certo é o retorno dos Guardiões em Vingadores 4.

James Gunn não é um novato no cargo e é uma grande aposta para alavancar a história de Deadshot, Harley Quinn, Coringa, Capitão Bumerangue e Killer Croc, personagens que compõe o Esquadrão Suicida. Visto que o primeiro filme não agradou tanto ao público, é uma tentativa válida. Essa história parece até fim de novela, porém, não sabemos ao certo, se de fato, tudo terminou bem. Ou se terminou. Como diria Chicó, "Não sei. Só sei sei que foi assim".