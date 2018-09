As telefonistas: um olhar sobre a terceira temporada

Um verdadeiro casos de família, assim defino a terceira temporada de Las Chicas del Cable (As telefonistas). Na última sexta (07), foram disponibilizados os oito novos episódios do terceiro ano da série espanhola. Preciso avisar do risco de se encontrar spoilers nos próximos parágrafos, contudo, prometo usá-los de forma moderada.

Em seu terceiro ano, a série trás de forma mais detalhada as relações familiares de cada uma das quatro protagonistas. Ángeles, Carlota, Lidia e Marga tem de lidar com conflitos que nem sabiam existir. Mentiras, confusões e mortes norteiam a história, que, como dito anteriormente, se desenrola em oito episódios de aproximadamente 45 minutos cada.



Foto: Divulgação/Netflix

Se posso adiantar algo, é que: Lidia decide de vez com quem deseja ficar (Carlos ou Francisco, eram suas opções). Ángeles ganha destaque na sua luta e é surpreendida por seus pais. Marga casa com Pablo e descobre que casamento não é só flores. Ángeles acaba tendo que fazer uma difícil escolha para se livrar da prisão. A companhia telefônica sofre severas turbulências.

Ressalto ainda que o toque de novela mexicana deixa essa nova temporada um tanto quanto interessante. Em algumas cenas é possível lembrar a trilha sonora de a Usurpadora (tanananam). Outro ponto positivo é a dinâmica das histórias, que não é lenta demais e leva o espectador a não esperar nem os dez segundos entre um episódio e outro.

Neste novo ano, somos apresentados a novos personagens, que chegam com grande importância na história. Sobre o fim desta temporada só posso alertar, se prepare para fortes emoções e se possível tenha um lenço a tira colo (só para garantir!).



Carlota, Lidia, Marga e Àngeles conduzem o núcleo principal da trama. Foto: Divulgação/Netflix

As telefonistas

A série é ambientada em Madrid, no ano de 1928. O cenário principal da trama é a companhia telefônica dos Del La Fuentes, um novo segmento na capital que une Lidia, Marga, Carlota e Ángeles, quatro mulheres distintas que tem seus caminhos cruzados ao se tornarem telefonistas.

Muito mais que mostrar o começo da popularização das telecomunicações, a série trata ainda o papel social das mulheres da época. Nesse ponto acompanhamos o cotidiano das quatro protagonistas e as relações com suas respectivas famílias.

Confira um teaser da terceira temporada: