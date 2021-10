Vem aí o Cerapió 2022, a 35ª edição do rally acontecerá de 23 a 28 de janeiro de 2022

Nivers

Ainda é tempo de cumprimentos para o contabilista José Raulino Filho e o empresário Jorge Batista Filho que trocaram de idade no domingo, dia três... Ontem, segunda-feira, foi o dia do empresário Franzé Portela, das óticas Lis... Hoje aniversaria a artista plástica Socorro Santos... E amanhã, os parabéns vão para odontóloga Lina Josefina Lages e empresário Benedito Cirilo Albino.

União de Hospitais de Olhos Acreditados

O Hospital Francisco Vilar se uniu à rede nacional Vision One. A parceria reforça o compromisso em oferecer serviços de referência em cuidados com a visão, sempre com foco na segurança do paciente. Com a união, a rede se solidifica como o grupo com o maior número de hospitais de olhos acreditados do Brasil, com hospitais em Brasília (CBV), Cuiabá (HOC), Recife (HOPE e Santa Luzia) e agora também no Piauí. Fundado pelo médico oftalmologista Francisco das Chagas Vilar e gerido pela executiva Raquel Vilar, o Hospital Francisco Vilar é, atualmente, a maior empresa de saúde ocular do estado do Piauí. Em sua composição conta com um corpo clínico de mais de 50 oftalmologistas e uma estrutura de 6,7 mil m² divididos em quatro unidades de atendimento em três cidades: Teresina (PI), Parnaíba (PI) e Caxias (MA). Suas unidades oferecem parque moderno de equipamentos com profissionais altamente qualificados que realizam cerca de 280 mil procedimentos anualmente. “Ao estudar o projeto da Vision One confirmamos um alinhamento muito forte e possibilidade de acelerar nossa evolução, além de apoiar outros centros de excelência com nossos conhecimentos”, comentou Francisco Vilar.

Ação Social de Sílvio Leite

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Piripiri é uma das instituições beneficiadas com as vendas de livro de Silvio Leite. O empresário realizou nesta semana a entrega do roteiro e as regras de vendas para a instituição. Os recursos adquiridos com a doação serão investidos na manutenção do prédio da APAE de Piripiri, na instalação de acessibilidade, além da revitalização do espaço cultural Silvio Leite, que existe no pátio da entidade.

Cerapió

Vem aí o Cerapió 2022... A 35ª edição do rally acontecerá de 23 a 28 de janeiro do ano que vem... Movimentará 30 cidades em três estados (Maranhão, Ceará e Piauí) e, terá apoio do SESC Piauí...

Com largada em Caucaia (CE), da praia do Cumbuco, a competição seguirá por Jijoca de Jericoacoara (CE), Ubajara (CE), Luís Correia (PI), Parnaíba (PI) até chegar em Barreirinhas (MA)... Será um roteiro diferente dos anos anteriores, não incluindo as capitais Fortaleza e Teresina...

“Quando a gente fala no Rally Cerapió/Piocerá, muita gente só pensa na parte esportiva da competição, única que reúne no mesmo evento bikes, motos, carros, quadriciclos e UTVs. Porém, nosso evento tem uma representação muito maior que isso, pela grande movimentação na economia nas regiões por onde a prova passa. Seja pelas reservas nos hotéis e pousadas, consumo em mercados e restaurantes, de postos de combustíveis, oficinas mecânicas, entre outros. Com isso, o objetivo é fomentar uma cadeia produtiva, como o setor de hortifruti, contratação temporária, etc. Tudo isso, faz uma grande diferença na vida da população de muitas cidades”, explica Ehrlich Cordão, diretor geral do Rally Cerapió/Piocerá.



Tânia Miranda foi aclamada pelo médico Luís Aírton para permanecer por mais um ano como Madrinha do Outubro Rosa, campanha que alerta para o câncer de mama, organizada por ele aqui no Piauí.







Na quinta-feira é dia de cumprimentos para Gílson Vasconcelos que aniversaria e comemora com jantar no restaurante Labareda do Iate Clube de Teresina reunindo amigos seletos.







Advogada Amparo Rodrigues Lima foi entrevistada na TV O DIA. Ela que concorre a uma vaga de desembargadora do Tribunal de Justiça do Piauí pelo quinto constitucional. Apresentou suas propostas.







No domingo, quem aniversariou foi o fisioterapeuta e empresário Aroldo Francisco. Com as esposa Jéssica e as filhas, passou a data curtindo as belezas de Amarante (PI).







No sábado, tivemos festa em São Luiz do Maranhão pela comemoração dos 15 anos do João Pedro Costa Sarney que é filho da Dra. Jeannie Costa com Fernando Sarney, e neto da Assistente Social, Concebida Costa que está com o neto querido na foto. Pelo lado paterno, João Pedro é neto do ex-presidente José Sarney e Dona Marly.







No sábado, bonita festa marcou as Bodas de Ouro de Gilka Marinho e Luiz Gonzaga Soares Viana. A Missa em Ação de Graças foi celebrada pelo Padre Luís Eduardo. Missa e recepção, na própria residência do casal que recebeu cumprimentos da família e convidados especiais pelos 50 anos de um casamento muito feliz!













Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!