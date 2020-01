Nomes

Jovita Machado, Dolores Gonçalves, Socorro Castro, Regina Alencar, Maria Vitória Leal, Maninha Borges, Carminha Matos, Elisabeth Veras, Francy Nunes, Verônica Eulálio, Maurício Henrique Marques, Mauro Júnior, Lenara com as filhas Letícia e Luiza... Alguns nomes na festa de aniversário de Vânia Guerra Pereira da Silva, na Cookies Eventos, na quarta-feira.

Concurso de Desenho SOM 90

Este ano, o Festival Artes de Março, do Teresina Shopping, traz uma super novidade: o Concurso de Desenho "Som 90" que fará uma homenagem aos anos 90 com o tema “Geração 90”. O concurso terá duas categorias: Caricatura e História em quadrinhos/Tirinhas. Os três melhores trabalhos serão premiados em dinheiro: 1º lugar R$ 2 mil; 2º lugar R$ 1 mil e 3º lugar R$ 500. As inscrições são gratuitas e acontecem de 17 de janeiro a 17 de fevereiro. Mais informações no site http://teresinashopping.com.br/concursodedesenho

Vânia Guerra comemora em alto estilo!

Em noite marcada pela elegância das convidadas, a empresária e socialite Vânia Guerra Pereira da Silva comemorou com amigas seu aniversário transcorrido dia primeiro deste janeiro. A comemoração festiva aconteceu na quarta-feira, na Cookies Eventos. Na semana anterior, ela já havia ganho festa organizada pelo Clube do Chá. A comemoração de quarta-feira foi com amigas da agenda da colunável...!

Paixão de Cristo 2020

Os atores Kadu Moliterno, Raphael Viana, Ana Cecília e Miguel Rômulo, ambos do Rio de Janeiro, estão confirmados no espetáculo da Paixão de Cristo deste ano. As apresentações, que são gratuitas, acontecerão dias 10 e 11 de abril, na Cidade Cenográfica da Princesa do sul.

Primeiro CD

Orquestra de Bandolins, de Oeiras, lança, na quinta-feira, seu primeiro CD. O show de lançamento acontece às 20 horas, no Sobrado Major Selemérico, em Oeiras. O CD foi gravado em Parnaíba em show acontecido dia 8 de dezembro de 2018. A orquestra já é bem conhecida no país, já tendo, inclusive, se apresentado no Congresso Nacional, em Brasília.

Revista

Próxima edição da Revista Top News circulará em fevereiro, trazendo eventos de destaque na nossa sociedade. Para anunciar, ligue: (86) 9 8822.1825. A revista já com 20 anos de circulação e já estampou na capa nomes como João Claudino Fernandes, Socorro Castro, elmano Férrer, Elizeu Aguiar, João Henrique de Almeida Sousa, dentre outros.

Beijo

Bloquinho do Beijo é a prévia carnavalesca no Teresina Hall dia 7 de fevereiro. Com Eric Land, Parangolé, Raí Saia Rodada, e Saulo. Às 22 horas. Tudo de bom



Maria Hilda Monteiro, a aniversariante Vânia Guerra Pereira da Silva, e Maria Amélia Tajra







Diná Frota, Sônia Paranaguá, Vânia Guerra, Esperança Evangelista (sentada) e Antonia Duailib.







Teresinha Machado, Vânia Guerra, Sheila Viana e Liana Portela somando elegância no niver de Vânia Guerra.

Papo em Dia

NA lista dos aniversariantes de amanhã, a médica anestesista Janilda Silvestre Barbosa Bastos que receberá abraço especial do esposo Robespierre.

AROLDO Francisco, ao lado de Marquinhos Silva, apresentando programa na Rádio Difusora de Teresina (AM). Tem feito sucesso com seus comentários inteligentes, pois a audiência tem sido grande, medida pelos inúmeros telefonemas e mensagens ao programa que vai ao ar de segunda à sexta, das 14 ás 16 horas.

ATÉ DOMINGO, a construtora MRV realiza o Feirão de Lançamento do condomínio Terrazzo Horizonte, no térreo do Teresina shopping. Os apartamentos podem ser financiados pelo programa Minha Casa, Minha Vida. É aproveitar as boas condições para comprar a casa própria.

NO domingo fui passear em Altos como me é costumeiro. Lá, fui assistir ao jogo de futebol entre Altos e Timon onde, inclusive, encontrei o amigo Leal Filho e seu filho Luan (apresentador do programa esportivo da Band Piauí) revoltados com a arbitragem. À entrada no estádio, vi muita gente reclamando que a bilheteria não estava respeitando a Lei da Meia Entrada; diziam que a “meia tinha acabado”. Com a palavra, o Presidente da Federação, Brown Carcará.

NA sexta-feira, Socorro Rocha reuniu a família e preparou festa surpresa para comemorar o aniversário do marido Elias no Iate Clube de Teresina. Lá, o casal afirmou que irão entregar o restaurante do clube, do qual são arrendatários.

TERESINA deverá ganhar um curso de Cosmetologia dentro em breve. O alvará de funcionamento da nova faculdade já foi aprovado. É a evolução do trabalho da doutora Jéssica Braga que assim progride o seu método Magic Stril, já testado e aprovado em vários países do mundo!

PEDRO e Liana Portela estão curtindo férias no Rio de Janeiro onde são hóspedes da irmã dela, Elmira Mota.

APROVEITANDO a maravilha que é a pousada BGK, em Barra Grande, Teresinha Machado está de férias com a família em nosso litoral.

PADRE Alves, que tem sempre boa homilia, na lista dos aniversariantes de hoje.







Ainda é tempo de cumprimentos para a oftalmologista Thaíse Barros que aniversariou ontem. Ela integra a equipe de profissionais do Hospital de Olhos Francisco Vilar







Lúcia Sousa com sua filha Daniela que se formou em Odontologia e ganhou festa de formatura na sexta-feira







Jéssica Braga, nos trâmites para o funcionamento de sua faculdade que trará, dentre outros, o curso de Cosmetologia ao Piauí







Educador Gilberto Campelo aniversaria na quinta-feira e comemora vibrando com as múltiplas aprovações de seus alunos no ENEM. Na foto, com sua esposa Carol