No Teresina Shopping

O Teresina Shopping preparou programação especial para você curtir as férias com a família. A partir de amanhã, até dia 19, tem música, mágica, palhaços, teatro e os shows nacionais Baby Shark e O Mundo Mágico das Bonecas Lol... A programação também inclui show de mágica com Zaron, show da Turma do Teleleco, e o espetáculo infantil “Chapeuzinho Vermelho”. As apresentações são gratuitas e acontecem na Praça de Eventos II.

Aplausos para Carlos Said

Aniversariando hoje o grande Carlos Said que completa 89 anos de idade. Como diz a Wikipédia, Carlos Said é um ex-futebolista, advogado, radialista e jornalista brasileiro. Foi um dos fundadores do River Atlético Clube em 1946, time pelo qual também foi goleiro sendo campeão piauiense nos anos de 1952, 1953 e 1954 e também foi o pioneiro da imprensa esportiva do Piauí.

Armazém Paraíba lá em cima

Ficando atrás somente das Lojas Americanas, B2W e HAVAN, o nosso Armazém Paraíba (do Grupo Claudino) aparece em quarto lugar no ranking das “300 maiores Empresas do Varejo Brasileiro em 2019”, subindo 14 posições em relação à avaliação anterior. O grupo piauiense possui 350 lojas em sete estados brasileiros e faturou 5,4 bilhões de reais em 2018. Possui cerca de 12 mil funcionários. A outra empresa piauiense que aparece dentre as trezentas é o Supermercado Carvalho que aparece na 24ª posição.

Em cartaz

Para os amantes de cinema, os filmes ADORÁVEIS MULHERES, RETRATO DE UMA JOVEM EM CHAMAS, e AMEAÇA PROFUNDA estão em cartaz nos cinemas do Teresina Shopping.

De primeiro mundo

Empresário Roberto Melo investiu pesado na nova DETROIT CAR, da Avenida Jockey Clube. A oficina esta equipada com o que ha de mais moderno em recuperação automotiva. E também conta com estufa para pintura com tecnologia alemã. Os serviços da Detroit são de primeiro mundo!



Tânia e Valmir Miranda comandaram a grande festa de confraternização do Sistema O DIA de Comunicação, sábado, no Teresina Hall. Festa farta de comes e bebes e sorteio de muitos brindes para os que compõem a equipe O DIA. Foi uma tarde feliz...!







Jornalistas de O DIA que ganharam prêmios ao longo de 2019 foram homenageados com placas pela diretoria do Sistema O Dia de Comunicação na festa de confraternização do grupo.







Luzes para a jornalista Tame Fernandes, ela que “estremece” a cidade de segunda a sexta pela manhã com seu programa policial na TV O DIA, canal 23. É a primeira mulher a fazer programa do gênero no Piauí.

Canal no Youtube

O Cemitério Parque Jardim da Ressurreição estreou um canal no Youtube intitulado “Morri, mas passo bem”, onde aborda temas como a morte de forma humorada e menos sombrio. Com tiradas engraçadas, o Jardim da Ressurreição tem conquistado seguidores na rede social. Uma boa inovação do empresário Diego Oliveira.

Saúde

O Hospital Getúlio Vargas (HGV) foi selecionado para participar do Projeto Lean nas Emergências, realizado pelo Ministério da Saúde em parceria com o Hospital Sírio-Libanês, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (Proadi-SUS).

Apesar do hospital não ser de urgência e emergência, é a principal porta de entrada dos pacientes regulados pela Rede de Urgência e Emergência (RUE) do Estado e será piloto para o Ministério da Saúde com este perfil, explica o diretor-geral do HGV, Gilberto Albuquerque.

Casa dos Sonhos

No próximo dia 14 de janeiro, a MRV começa a entrega das chaves aos moradores do condomínio Terrazzo Poti, o primeiro empreendimento da construtora em Teresina. O residencial é pioneiro na capital piauiense a contar com o uso da energia solar fotovoltaica nas áreas comuns, além de vários outros diferenciais. A construtora também se prepara para lançamento do Terrazzo Horizonte, novo condomínio com o mesmo padrão de qualidade e 100% financiável pelo Programa Minha Casa, Minha Vida.

Começou com tudo

Ela começou o ano com tudo: Depois do Rio de Janeiro, onde esteve semana passada, Jéssica Braga ministrará curso do MAGIC STRIL em Salvador, Bahia. O curso abrange as reestruturação e camuflagem de todos os tipos de estrias, lábios, melasma, olheiras, e cicatrizes. Ligue: (11) 99775.0811.

Já tem data

É assim que se faz turismo: Logo que encerrou-se a programação de 2019, a prefeitura de Gramado já anuncia o Natal Luz deste ano. Será de 20 de outubro até 10 de janeiro 2021. Programe-se!

Vestibular agendado

O retorno às aulas na Faculdade Cesvale acontece próximo dia 27. Para quem está querendo fazer um curso superior, ainda dá tempo de fazer seu vestibular agendando para os cursos de Administração de Empresas, Ciências Contábeis, e Direito. Estudar na CESVALE é outra coisa... Ligue: (86) 3230.2402.



Gilson Vasconcelos cuidando de todos os detalhes para que as prévias carnavalescas do Iate Clube de Teresina sejam as melhores dos últimos anos. A segurança será reforçada!







Roberto Melo e Liciane, sucesso no amor e nos negócios, estão sempre a conjugar os verbos somar e multiplicar!

Papo em Dia

UM bom dia para Antonio Florentino de Souza Filho que assumira mais um mandato à frente do Sindicato dos Engenheiros do Piauí dia 6 de marco para o triênio 20202.

PARA você que fuma e bebe muito, procure saber sobre o estado de saúde do cantor Beto Barbosa (que deixou o palco no último sábado ao sentir-se mal). O Rei da Lambada disse em entrevista que se arrepende de ter bebido e fumado por muito tempo, pois isso lhe trouxe um câncer agressivo contra o qual ele luta há vários anos.

QUEM aniversariou ontem foi o presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, Desembargador Sebastião Ribeiro Martins. Com direito à mesa farta e “Parabéns a Você” pelos que fazem a cúpula do TJ.

O JORNALISTA Zózimo Tavares será empossado como novo presidente da Academia Piauiense de Letras próximo dia 24. A solenidade acontecerá na sede da APL ás 19 horas.

ATÉ dia 31 deste janeiro estão abertas as inscrições para p concurso Rei e Rainha do Carnaval de Teresina 2020. As inscrições podem ser feitas na sede da Fundação Monsenhor Chaves.

NA semana passada, a elegante Vânia Guerra Pereira da Silva ganhou festa de aniversário by Clube do Chá. A comemoração com amigos deverá acontecer nos próximos dias.

ANA Angélica fechou a Cookies Gold e Fontana, trabalhando agora somente com a Cookies tradicional, no casarão.

A LOIRA Raquel Jales esta feliz da vida porque teve seu nome indicado para ser vice-prefeita de Teresina pelo Solidariedade. Entusiasmo ela tem...!

FOI no Uruguai que Graça Carvalho comemorou seu aniversario na data de ontem. O roteiro do passei foi organizado por suas filhas que moram na Argentina.