SALDO DE BALANÇO MODA PARAÍBA

As lojas do Armazém Paraíba estarão com uma grande promoção nos dias 6, 7 e 8 próximos... São promoções de preços nos setores de confecções, calçados, acessórios, tecidos e outros produtos com facilidade de pagamento. Você pode pagar em 10 vezes no Cartão Paraíba, e em 12 vezes nos demais cartões. É aproveitar!

Agradecendo

Agradeço a todos que me enviaram presentes e votos de Feliz Natal e Ano Novo: Conceição Araújo, Gílson Vasconcelos, Valdívia Machado Soeiro, Fernanda Portela Carneiro, Valdenê Albino (em nome do Lótus Clube), Sebastião Rodrigues Júnior, Médico Maurício Marques, Josélia Dantas, Raimunda Concebida Costa, Celso Barros Coelho Neto, Karina Araújo, Mirna Ribeiro (em nome do Granf Clube), Aroldo Francisco e Jéssica Braga, José Aírton Veras Soares, Állisson Beserra Bacelar, Vânia Guerra Pereira da Silva, Tarcísio Freire, Eliane Nogueira (em nome do Clube do Chá), Jovita Machado, Gilmar de Quadros, Zelita Marina da Silva, Nelmi do Amaral, André Boeira, José Barbosa da Silva, Santana Maria Oliveira, Edilson Campos, Maria Hilda Monteiro, Umbelina Jales de Carvalho, Antonio Florentino Filho, Isa Mota, Idê Coelho, Paulinho Ferreira, e outros que ainda agradecerei.

Calendário

Você sabe por que o calendário começa em janeiro? O Brasil (e a maioria dos países do mundo) segue o CALENDÁRIO GREGORIANO, estabelecido pelo Papa Gregório XIII, em 1582. Ele mandou corrigir o Calendário Juliano, criado por ordem de Júlio César, em 46 a.C.. Foi o CALENDÁRIO JULIANO que definiu que o ano começa em janeiro... JANEIRO tem esse nome em homenagem a JANUS, deus romano de duas faces, uma contemplando o futuro, outra olhando para o passado... A PALAVRA CALENDÁRIO vem de calendas, nome que os romanos davam ao primeiro dia de cada mês. (Fonte: Senado Federal)

Posse do Novo Comodoro

Tarcísio Melo Freire tomou posse como novo Comodoro do Iate Clube de Teresina. A transmissão do cargo foi feita pelo antecessor, Gílson Vasconcelos, ontem, às 18h30min, na sala de reuniões do clube. Ele vai presidir o clube no triênio 2022-2024, e trabalhará por um Iate cada vez melhor!

Papo em Dia



O PROGRAMA do Faustão na BAND estreia dia 17 deste janeiro. Será de segunda à sexta-feira, no horário de 20h30min. Faustão volta assim à emissora que o projetou.

Uma pesquisa publicada pelo site Mistérios do Planeta, aponta que mulheres que casam com homens feios são mais felizes. Faz sentido. Aqui em Teresina temos bons exemplos!

Segundo o diretor da instituição, a FACULDADE CESVALE está preparada para a volta às aulas presenciais dia 26 de janeiro, porém está dependendo do MEC para a liberação do presencial ou se continua no remoto (pela internet). Essa decisão deve sair até o início das aulas. De qualquer modo, o Sistema Remoto que foi implantado pela faculdade, é considerado o que melhor tem funcionado dentre as faculdades do Piauí.

Assistência a detentos

O estado do Piauí tem, na assistência educacional, 47% de sua população carcerária envolvida em atividades educacionais, como a participação em exames nacionais, como o Enem e o Encceja, além de aulas regulares da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e os cursos profissionalizantes... Até a última semana de 2021, 125.415 mil atendimentos foram realizados dentro do sistema prisional piauiense. As assistências sociais aos internos e seus familiares e ainda as assistências educacionais e a saúde dos reeducandos integram esses números. Os serviços são direitos das pessoas privadas de liberdade, conforme rege a Lei de Execução Penal (LEP).

DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

Na semana antes do Natal, o ROTARY CLUB DE TERESINA PIÇARRA realizou a entrega de 70 cestas básicas na Associação Fraternidade "O Amor é a Resposta". A ação, realizada anualmente, teve como objetivo ajudar famílias que encontraram dificuldades para comprar alimentos, principalmente por conta da pandemia. Isso sim, é filantropia!

NIVERS

QUEM aniversaria amanhã é o humorista piauiense WHINDERSON NUNES BATISTA que tem anunciado que vai dar um tempo na carreira para “curtir” mais sua juventude, segundo ele, reprimida por “só trabalho”... CUMPRIMENTOS e parabéns para a Promotora de Justiça, Teresinha de Jesus Moura Borges Campos, que aniversaria na sexta-feira, dia sete... EVANGELITA Fernandes Vieira de Carvalho é aniversariante de amanhã... HILDETE Marques, esposa do saudoso Nelito Marques, troca de idade no próximo sábado, 8... ROZA Nunes Carvalho da Silva, diretora da Gráfica do Povo, é aniversariante da sexta-feira... Bons ventos a todos!

Posse OAB Piauí

Reeleito para o mandato de 2022 a 2024, Celso Barros Coêlho Neto toma posse dia 14 deste janeiro na presidência da OAB Piauí. Sua posse deverá ser prestigiada pelas principais autoridades do estado.



Parabéns para Vânia Guerra!

Colunável aniversariou no dia primeiro de janeiro, abrindo o calendário de aniversariantes de 2022. Ela passou a data com a família em nosso litoral onde também curtiu a virada do ano. Parabéns, sucesso e muito brilho no Ano Novo!

Gilson Vasconcelos reuniu diretoria do Iate Clube

Antes do Natal, Gilson Vasconcelos despediu-se de seu mandato como Comodoro do Iate Clube de Teresina com um jantar reunindo toda a sua diretoria. A reunião foi para dizer “Muito Obrigado” e também para mostrar sua satisfação pelo dever cumprido. O jantar aconteceu no restaurante Labareda (do Clube) fechando assim com chave de ouro sua gestão à frente do clube. Na oportunidade, recebeu o aplauso de reconhecimento de todos os membros da diretoria presentes.



Gilson Vasconcelos com o novo Comodoro do Iate Clube, Tarcísio Melo Freitas (que ontem tomou posse como novo Comodoro do Clube).

Gilson Vasconcelos e a esposa Zuíta com o casal Francisco Antônio Alencar e Carmelita.







Zuíta Vasconcelos e Carmelita Freire (que agora é a Primeira Dama do Iate).



Valdenê e Benedito Cirilo Albino brindaram a chegada do novo ano de 2022 em São Paulo onde o casal tem aprazível apartamento.





















É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no