Natal de carinho e amor para os idosos!

Quem pensa que clube filantrópico é só oba-oba, está enganado. O Granf Clube de Teresina, por exemplo, na semana passada realizou bonita festa natalina para os idosos da Casa Frederico Ozanan, com farto lanche, distribuição de presentes, lençóis, fraldas geriátricas, cantaram e dançaram com os idosos. Além de bens matérias, levaram amor e carinho aos abrigados. A equipe de sócias do Granf teve à frente a presidente Joyce Viana Nunes.

A Receita

Pelas redes sociais, Adriana Paula Santos pergunta pra Gilka Viana como esta consegue manter o corpinho. E Gilka responde: “Malhando muito, amiga. Não bebo cerveja nem refrigerantes. Não como frituras nem enlatados. Acho que é isso!”.

Natal do Latitude

Ana Paula Ramalho preparou Buffet de Natal especial para esta noite natalina no sofisticado restaurante LATITUDE 30, com show do aplaudido cantor Assis Ferreira. Valor: 80 reais por pessoa (Free: crianças de 0 a 6 anos. E 40 reais para crianças de 7 a 12 anos). Reservas pelos fones: (86) 3025-1950 ou 98139.6522.

Eliane assume

Suplente do senador Ciro Nogueira que vai licenciar-se, Eliane Nogueira deverá assumir o senado federal no mês maio. Será a primeira mulher a assumir o cargo de senadora pelo estado do Piauí.

Inauguração

Está prevista para dia 29, próximo domingo, a inauguração da nova Igreja Universal em Teresina, ali ao lado do Teresina shopping. Está sendo esperada a presença do Bispo Edir Macedo.



Joyce Viana Nunes, Antonia Duailib, Roberta Rocha, Ana Paula Ramalho, Tânia Miranda, e Lurdita Nunes Brandão, na festa natalina que O Granf Clube realizou para os idosos do Abrigo Frederico Ozanan, em Teresina.







Nailza Meneses, Carminda, Aldora Ferreira, Zuíta Vasconcelos, e Graça Aquino, na confraternização natalina do Lótus Clube de Teresina.







Concebida Costa e esposo Mário Leite, Dr. Edson e esposa, Dr. Aguiar e esposa, Dr. Círio e esposa, Dr. Eduardo Bezerra e esposa, e Eduardo Filho, na confraternização do DNOCS.

Papo em Dia

UM Feliz Natal para o casal Valdívia e Mário Soeiro que brindam a noite natalina na companhia dos filhos Augusto, Vanessa, Vinícius e Artho. Em ritmo de Noite Feliz...!

QUEM está repleta de roupas lindas para as festas de Natal e Ano Novo é Pastora de Brito Veras. Suas lojas Alpha Modas, do centro e da Homero, vendem o que há de mais chique na atual tendência da moda.

A CANTORA Elza Soares será enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel no carnaval do Rio de Janeiro 2020.

CONCEBIDA Costa, conceituada Assistente Social do DNOCS, logo nos primeiros dias do ano novo agendando temporada em São Paulo.

QUEM também está com muitas peças lindas em seu antiquário, ótimas opções de presentes, é Vânia Guerra Pereira da Silva. A loja dela fica na Coelho de Rezende, ao lado da Clínica São José.

UM bom dia especial pra a empresária Ana Melo, do ramo de antiquários, ela ilustre aniversariante de ontem.

PEDRO e Liana Portela estão em circulada de férias pela Europa. O Natal será em Lisboa, Portugal.



Eliane Nogueira assume o Senado Federal em maio. Substitui o filho senador Ciro







Elisabeth Aguiar, nome de destaque da advocacia piauiense, é ilustre aniversariante da quinta-feira, 26. Na foto, com seu inseparável esposo Anésio Aguiar (também destacado advogado).







Advogada Ceiça Melo aniversariou na sexta-feira e ganhou abraço especial do marido Sebastião Júnior.







Em noite de Lótus Clube, as queridas Aldenora Alencar, Valderez Lima, Zoraide Almeida e Carmem Zélia Torres.

O melhor Réveillon

O Réveillon do restaurante Latitude 30 será dos melhores de Teresina. As atrações para esperar a entrada do novo ano serão a Banda Júnior é Show e DJ Michael Carvalho, com um buffet prá lá de especial. Valor por pessoa: 190 reais (Free: crianças até 7 anos. E 80 reais para crianças entre 8 e 12 anos). Ligue: (86) 3025.1950 ou 98139.6522.

Prévias do Iate

PRESIDENTE Gilson Vasconcelos informando que o Iate Clube de Teresina estará fechado amanhã, no Natal. Fechará também dia primeiro de janeiro. Este ano, o clube optou por não fazer festa de réveillon, mas a programação das prévias carnavalescas já está pronta: Dia primeiro de fevereiro, FESTA DO PIRATA, com PP Júnior e Banda Triballes. Dia oito de fevereiro, BAILE DO HAWAÍÍ, com Lilly Araújo e Xenhenhén, e participação especial de Vando do Trombone.

Casa própria

A Agência de Desenvolvimento Habitacional (ADH) realizou, nesta semana, o trabalho de regularização e assinatura de 95 contratos de propriedade para moradores do Conjunto Wellington Gonzaga, no município de Oeiras, além da medição do terreno onde está construído o empreendimento. Participaram destas atividades a Coordenação de Contratos Imobiliários (COI) e as gerências Técnica, de Regularização Fundiária e de Serviço Social... “São mais de 90 imóveis regularizados, onde as famílias puderam assinar seus contratos e tão logo sejam quitados seus imóveis, vão receber o título de posse definitivo. Isso é muito importante para as famílias, proporciona cidadania, dá mais segurança jurídica”, afirma a diretora geral da ADH, Gilvana Gayoso.