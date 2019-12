Feirão de Natal

Próximo sábado acontece o tradicional Feirão de Natal Guadalajara. Confecções e calçados masculinos, femininos e infantis estarão em promoção das 06h às 15h. O feirão será no Galpão da Guadalajara, Av. Getúlio Vargas, 1200, Tabuleta. Peças a partir de 5 reais.

Bom Natal

Prefeito Firmino Filho vai pagar o décimo terceiro salário dos servidores municipais de maneira antecipada. O pagamento será efetuado próximo dia 20. Atualmente, a prefeitura conta com 24 mil servidores que sempre recebem em dia!

Cultura

Você vai para os Estados Unidos neste período natalino?... Antes de ir, é bom que você procure conhecer com funciona o “politicamente correto” naquele país. Por exemplo: O Papai Noel lá é intocável, não pode abraçar as crianças, pois pode gerar processo de pedofilia. É bom saber!

Irecê Santana

Ligo a Rádio Pioneira de Teresina FM, e eis que ouço a voz de Irecê Santana cantando a música Rouxinol. Foquei encantado: voz límpida, afinada, muito bem colocada, de uma lindeza sem fim. Falta apenas um grande show para o deleite dos amantes da boa música. Resumo da ópera: temos uma grande cantora. Quando vier o show, estarei na primeira fila!

Confra do Lótus

Noite de hoje, o grande acontecimento social em Teresina é a festa de confraternização natalina do filantrópico Lótus Clube de Teresina, no Bistrô. As anfitriãs da noite são: Nailza Meneses, Carminda Fonseca, Jane Kelly Fernandes, e Zuíta Vasconcelos. Será uma noite marcada pela chiqueza das anfitriãs!

Artes Mulheres

Para quem deseja comprar um presente de Natal como bijuterias, opalas, redes, brinquedos, bonecas, artes plásticas, arte santeira e muitos mais, a Feira de artesanato Artes Mulheres segue no Teresina Shopping até o dia 24 de dezembro. A Feira funciona no piso superior em frente ao elevador panorâmico.



Maria Hilda Monteiro com sua família diante de seu bolo de aniversário, na Cookies.



A aniversariante Maria Hilda Monteiro com grupo de amigas na grande festa comemorativa que realizou na Cookies Eventos.



Vânia Guerra Pereira da Silva e Eliane Nogueira foram prestigiar a aniversariante Maria Hilda Monteiro.





Miss Universo

Com cabelo estilo soldado de polícia, Zobini Tunzi, da África do Sul, foi eleita Miss Universo 2019. Foi-se o tempo em que a Miss Universo era a mulher mais bonita do mundo... A brasileira Júlia Horta, entrou apenas no Top 20 e nada mais... Pelas redes sociais, Paulo Albuquerque, do Rio Grande do Sul, disparou: “Pelos comentários das apresentadoras, não estão selecionando uma miss e sim uma ativista político-ideológica com a cara da Nova Ordem Mundial... ó céus!”.

Cores, a festa!

Na quarta-feira, Mariano Marques reúne patrocinadores e amigos do seu programa para o pré-réveillon. Uma festa que será marcada pelos trajes coloridos dos convidados. Será a partir das 20h30min, no Finess Buffet.

HGV em ação

Com o objetivo de melhorar os processos de trabalho e agilizar o atendimento ao paciente, o Hospital Getúlio Vargas (HGV) vai participar de seleção do Projeto Lean. Para o diretor-geral do hospital, Gilberto Albuquerque, o projeto é desenvolvido por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (Proadi/SUS), executado em parceria com o Hospital Sírio-Libanês.







Fui ao aeroporto abraçar a badalada colunista Aninha Monteiro que estava de passagem por Teresina vinda da festa dos 50 anos de colunismo de Pergentino Holanda em São Luís do Maranhão.







Diego Oliveira em momento carinho com seu pai, ex-vereador Geraldim, que aniversariou último dia cinco.







José Aírton Veras comemora o aniversário da esposa Ângela, sábado que vem, na companhia dos filhos Marcela e Leonardo.





Papo em Dia