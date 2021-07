Aniversário Paraíba

Ontem o Armazém Paraíba completou 63 anos de existência. Uma semente plantada pelos irmão Valdeci e João Claudino Fernandes que cresceu, floresceu, e até hoje faz sucesso em qualquer lugar. A rede de lojas, inclusive, está com promoções de preços em seus produtos. É aproveitar!

Alto Padrão

Na semana passada, equipe do Labareda começou a mobiliar a filial do restaurante que vai funcionar no Iate Clube de Teresina. De início, chegaram 40 mesas e 160 cadeiras novas de alto padrão. O novo Labareda, no Iate, vai funcionar para almoço e jantar, com a tradicional feijoada brasileira aos sábados. Apesar de ser o novo restaurante do clube, será aberto ao público. A inauguração acontecerá dia 15 de setembro.

Jacaré



O ALTOS, esticadamente, Associação Atlética de Altos, completou oi anos de existência ontem, 18... Parabéns ao presidente do clube, Warton Lacerda, que durante todo esse tempo tem se dedicado para o sucesso clube, sendo inclusive três vezes campeão estadual de futebol (2017, 2018 e 2021). O time tem sido orgulho para os moradores da cidade de Altos.

Vestibular



Sendo uma das quatro faculdades que obtiveram nota máxima no MEC, a Faculdade Cesvale está com inscrições abertas para o vestibular 2021/2, para os cursos de Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Direito e Pedagogia. Ligue (86) 3230.2402.

Exame de proficiência

Você acha que médicos devem fazer uma prova antes de exercer a profissão? O Projeto de Lei nº 4.667/20 estabelece que, para exercer a profissão no Brasil, os médicos terão de ser aprovados em um exame nacional de suficiência em medicina, com provas teóricas e práticas. A proposta foi apresentada pelo deputado Eduardo Costa (PTB-PA) à Câmara dos Deputados.



Dotada de charme, elegância e um astral sempre no positivo, Raimunda Concebida Pinto Costa é aniversariante de amanhã. Concebida Costa nasceu em Caxias, Maranhão. Filha de Maria de Jesus Pinto Costa e Aldezir Ferreira Costa. Casada com Demóstenes Garibaldi Leite com quem teve duas filhas: Jeannie Valéria Gonçalves Costa (médica nefrologista) e Renata Costa Leite (Fisioterapeuta e empresária). Tem dois netos: Beatriz Costa Haiashi (estudante de medicina) e João Pedro Sarney (estudante)... Estudou na Unidade Escolar Eugênio Barros, Colégio Caxiense, Escola Técnica Federal do Maranhão, e Colégio São José (Associação das Irmãs Missionárias Capuchinhas), em Caxias (MA), Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e Faculdade Paulista de Serviço Social, em São Caetano do Sul (SP). Ela é funcionária pública federal ocupando com muita competência o cargo de Assistente Social do DNOCS no Piauí. Flores para ela!







Ainda é tempo de cumprimentos para a educadora Eugênia Melo que aniversariou dia quinze, e recebeu abraço carinhoso do esposo, Florentino Filho, e dos filhos Luís Paulo, Sérgio e Marcelo.





Para que serve um zoológico

NOS últimos dias tem se debatido sobre o fechamento o parque zoobotânico de Teresina. O governo do estado monta na tese de que “zoológicos já não cabem mais no mundo, os animais têm que vier soltos na natureza”. Faz sentido, mas um zoológico não serve apenas para ser local de diversão dos humanos em cima do sofrimento dos animais enjaulados, como alega o governo do Piauí.

Na verdade, esse sistema que usa animais enjaulados já não cabe mais nos dias atuais, o que é preciso é uma readequação desses ambientes, pois um zoológico tem importante e fundamental importância científica para a proteção e perpetuação das espécies na natureza.

Vejamos o exemplo do zoológico da cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul: O INGRESSO de entrada ao Zoológico de Gramado, o GramadoZoo, custa 66 reais. Parte desse valor, e do arrecadado na lojinha do zoo, vai para o projeto “Bicho Salva Bicho” que trabalha na conservação de espécies ameaçadas de extinção. Em 13 anos de atividades, o projeto beneficiou diferentes entidades de proteção animal em todo o Brasil.

Em funcionamento desde setembro de 2008, o GramadoZoo traz um novo conceito para o segmento. Bem-estar animal, pesquisa, educação e conservação ambiental, são pilares que norteiam as atividades do empreendimento. Composto exclusivamente por animais da fauna brasileira, oferece uma experiência de proximidade com os animais. No lugar das grades e jaulas, vidros blindados e enormes viveiros de imersão reproduzem com fidelidade o habitat das espécies.

Os zoológicos servem para estudos e para que os visitantes criem laços e vínculos que tragam respeito à fauna e à natureza de um modo geral... Hoje, há várias espécies que têm populações maiores em zoológicos do que na natureza. E os zoológicos têm quatro papéis fundamentais: Educação, conservação e perpetuação das espécies, pesquisa e lazer.

E eu diria ainda que os zoológicos têm papel fundamental na recuperação de animais acidentados que assim ficando mutilados, não têm mais condições de viver soltos na natureza, tornando esses locais numa clínica de recuperação e abrigo para esses animais.





Papo em Dia

EM sua página no Instagram, atriz Regina Duarte confessa que já se apaixonou por vários atores com quem contracenou. “Platônicos, claro. Eles nunca desconfiaram... Tem cabimento, nunca se apaixonar?”. Refletiu ela!

A MISS Brasil, Júlia Gama, vice Miss Universo 2020, foi contratada pela BAND e fará parte do programa do Faustão que tem estreia prevista para o próximo ano na emissora paulista.

NO sábado, Marques Júnior lançou o livro “O Meu Boi não Morreu” – um resgate da tradição do Bumba-meu-boi no Piauí. O lançamento aconteceu no espaço cultural da ponte estaiada de Teresina. O autor, não muito prestigiado pela secretaria de cultura local, dedica-se à literatura infantil, e tem suas obras reconhecidas nacionalmente. Para quem não sabe, ele é filho do saudoso colunista Nelito Marques.

NO Japão, as Olimpíadas vão ser realizadas sem o apoio da população que protesta contra o aumento do número de casos de COVID-19. A Toyota, patrocinadora dos jogos, até retirou do ar os anúncios referentes aos jogos, pois a população está rejeitando a marca.

CUMPRIMENTOS para Santana Oliveira que aniversaria próxima segunda-feira, dia 26. Ela que luta pelos interesses dos artesãos piauienses presidindo a CAMEDE - Cooperativa de Artesãos Mestre Dezinho.



As reuniões do Clube do Chá voltando a acontecer: Francisca Aragão, Lina Lages, Vânia Guerra Pereira da Silva, Ângela Arcoverde, Eliane Nogueira, Rosa Linhares, e Vera Lobão, na reunião do clube filantrópico, semana passada.







Deise Nascimento, com sua voz de ouro, estreou ontem na Rádio Capital, de Teresina, com o programa “Revista Capital”, das 8 às 11 horas. A emissora, por enquanto, está sendo sintonizada pela web, https://radiocapital.com.br







Lina Lages embarcando hoje para São Paulo onde passará temporada de dez dias. Na foto, com Vânia Guerra Pereira da Silva na reunião do Clube do Chá, semana passada.







Ticianny Machado, linda, comemorou aniversário no sábado com a família e alguns bons amigos. Grupo restrito. Flores e uma linda vida para ela!







Aldora Lebre Ferreira na lista dos aniversariantes de destaque de hoje. Na foto, ela com dois amores da sua vida, seus netinhos Lavínia e Henrique Vicente. Felicidades mil...!







Sábado próximo, 24, quem aniversaria é a gourmet Rosinha Rufino, ela que é uma das mulheres mais elegantes de nossa sociedade. Na foto está com as também elegantes Aldinha Veloso e Maria Hilda Monteiro.

