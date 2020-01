O Teresina Shopping está preparando atrações para as férias da garotada

Só o necessário

Filosofia de vida para pôr em prática neste ano novo: “Demais, até água mata!”... Esse negócio de toda hora está postando fotos da sua cara nas redes sociais faz com que a pessoa fique antipatizada!

Férias em Gramado

JOYCE Viana Nunes, com o esposo José Neto, filhos e netos, estão em Gramado, na Serra Gaúcha, curtindo dias de férias. Ainda pegando a semana final do Natal Luz. Retornam dia treze. Ela, será destaque na próxima edição da nossa Revista Top News.

Trinta anos de humor

O humorista João Cláudio Moreno que, em uma rede social afirmou que Gilberto Gil é o maior nome da música brasileira vivo, já trabalhando com carinho para a gravação do DVD dos seus trinta anos de carreira agora em 2020.

Bom exemplo

Dando bom exemplo, o superintendente da SDU leste, João Pádua, está mandando limpar ruas, bueiros e podar árvores da zona leste de Teresina prevendo o período de chuvas que ora se inicia em nossa capital. Que as outras SDU’s sigam o exemplo para evitar tragédias na cidade!

Matrículas

Até sábado, sendo feitas as matrículas institucionais dos alunos da Faculdade Cesvale. A faculdade goza de conceito 4 na avaliação do MEC, e hoje é uma das instituições mais seguras e eficientes do estado do Piauí.

Conquista na saúde



O Hospital Getúlio Vargas, de Teresina, obteve uma importante conquista no final de 2019; foi habilitado pelo Ministério da Saúde (MS) como unidade de Assistência de Alta Complexidade ao Indivíduo com Obesidade e passará a receber recursos pelas cirurgias bariátricas realizadas . O hospital já atendia a Linha de Cuidado do Sobrepeso e da Obesidade, mas com recursos estaduais.



Maria Hilda Monteiro e Vera Lobão em noite festiva. Em março, Vera Lobão assume a presidência do Clube do Chá.







De aniversário amanhã, 7, a distinta Promotora de Justiça, Teresinha de Jesus Moura Borges Campos, nome de destaque do Ministério Público do Piauí.







Marinalda Oliveira e Isa Mota, glamorosas na festa do Mariano Marques.







Elizeu Aguiar é sinônimo de honestidade e trabalho sério na política piauiense. Gente do bem e muito querido em nossa capital!

Papo em Dia

FLORENTINO Filho deverá tomar posse para mais um mandato à frente do Sindicato dos Engenheiros do Piauí quando março chegar. Ele foi reeleito para o biênio 2020/2022.

O MERCADO do Mafuá, um dos mais antigos de Teresina, ainda é local para se encontrar muita gente conhecida da cidade. Encontrei por lá, no domingo, o advogado Marcos Patrício Nogueira e o economista Assis Pedreira. Ambos satisfeitos com suas compras.

MARIANO Marques estreia nova versão do seu programa Abre Alas dia 25 deste janeiro. Este ano o programa será realizado no shopping Rio Poty. Continua sendo o único programa de carnaval da televisão piauiense.

MAURO Júnior aniversaria próximo dia dezoito. Como é muito querido, receberá homenagem do Igapa Clube em forma de jantar.

NA lista dos aniversariantes de hoje, o advogado João Pedro Ayresmorais Soares. Um grande nome da advocacia piauiense!

QUEM também está em Gramado com a família é Aldora e Zezinho Ferreira, de onde retornam no próximo domingo. Estão adorando a Serra Gaúcha.

VISANDO a crescente concorrência, o empresário Reginaldo Carvalho vai promover uma reforma em sua rede de supermercados. Começando pela unidade do Marquês que será reformada inclusive com climatização.

ENQUANTO a aposta do carnaval pernambucano para este ano é picolé de cerveja, aqui em Teresina a morte de Fernando Monteiro enfraquece ainda mais o carnaval da cidade, só restando mesmo os blocos que, por interrogação, desfilam no mesmo sábado, deixando o domingo vazio.

AQUELA empresária esperta que trabalha com moda, foi vista comprando muitos tecidos e roupas baratas, aproveitando o Saldão Paraíba. Ela é quem está certa



Cumprimentos para o médico Aderson Aragão que troca de idade amanhã. Cirurgião bariátrico dos mais solicitados, é também um dos diretores da Clínica Gastros – referência em tratamento digestivo em Teresina.







Quem aniversaria na quinta-feira, dia 9, é o promotor de justiça, Marcelo Monteiro. Destaque também como empresário, Marcelo já é referência por seus empreendimentos na zona leste de Teresina. Sempre ao lado da família, acaba de retornar de tour pela Patagônia Argentina onde passou dias relaxantes ao lado da esposa, pais e filhos.







O cantor PP Júnior será uma das grandes atrações do Baile do Pirata, do Iate Clube de Teresina, dia primeiro de fevereiro