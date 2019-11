O Teresina Shopping lançou a campanha “Padrinhos do Bem”

Chegada de Papai Noel no Teresina Shopping

Anos dourados

Sexta-feira, a partir das 20 horas, o cantor Cássio Bruno fará show na primeira Noite Dançante do Espaço Multiuso Adelman de Barros Villa, no Iate Clube de Teresina. O presidente Gilson Vasconcelos está convidando os sócios do clube para viver esta noite que vai relembrar as músicas dos anos dourados!

Granfinas

As grã-finas sócias do filantrópico Granf Clube de Teresina já se movimentam em torno da festa de confraternização anual do clube. A data ainda não foi marcada, mas, já se sabe que será na bela residência de Socorro Castro.



Feliz da vida, a super elegante Vânia Guerra Pereira da Silva embarca dia 19 para Dusseldorf, Alemanha, onde irá conhecer o bisneto alemão que nasceu dia primeiro de novembro e, na pia batismal, receberá o nome de LEONARDO. Filho de sua neta Rafaela com Marc Schneider.



Na qualidade de criadores de ovinos, Edson Ferreira e José Aírton Veras estiveram em Maceió (AL) no final de semana conferindo a 13ª Exposição Nacional das Raças Dorper e White Dorper, uma realização da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos que tem sede na cidade de Bagé (RS).

Roteiro religioso

A agenda do médico Maurício Marques marca para o dia 21, viagem a Trindade (Goiás), com sua mãe, Dona Zezé. A viagem te roteiro religioso e inclui as irmãs Martha e Márcia, a sobrinha, Arianne e a amiga Adélia. Farão “stop”, também, em Goiânia.

Fagner

Já estou com meu ingresso em mãos para o grande show de FAGER, próximo sábado, no Theresina Hall. O famoso cantor e compositor apresentará aqui o espetáculo “Quem me levará sou eu” que está em tournée pelo país. Ingressos podem ser adquiridos na sede do Jornal O DIA. Aliás, o show de Fagner está tendo grande procura!



Discreto e competente, quem aniversaria amanhã é Francisco de Assis da Silva. Prestigiado titular da Sucesso Publicidade, do Grupo Claudino.



O oftalmologista Mateus Vilar esteve em Sorocaba (SP) participando do Simpósio Internacional do Banco de Olhos de Sorocaba. O especialista atualiza seus conhecimentos relacionados à córnea, catarata e refrativa. Ele faz parte da equipe de especialistas do Hospital de Olhos Francisco Vilar.

Clube do Chá

Fernanda Carneiro será a anfitriã da festa de confraternização do filantrópico Clube do Chá. Ela embarca dia 4 de dezembro para Orlando, Estados Unidos, devendo retornar dia 16. Quando voltar, irá marcar data e local. Fernanda é sempre muito caprichosa em suas reuniões!

Padrinhos do Bem

O Teresina Shopping lançou a campanha “Padrinhos do Bem”, onde você pode escolher uma criança carente para presentear neste Natal. Para escolher basta se dirigir aos totens localizados no térreo do shopping, próximo a Mr. Cat, e piso superior, na Central de trocas, ou pelo site da campanha www.teresinashopping.com.br/padrinhosdobem As crianças que podem ser apadrinhadas são das instituições: Casa do Maninho; Rede Feminina de Combate ao Câncer; Casa Esperança e Vida e Projeto Renascer na Alegria. Todos os presentes serão entregues nas instituições com a presença do Papai Noel.



Ficou um luxo o novo visual da empresária Michelle Sousa. Visual prontamente aprovado pelo esposo João Henrique de Almeida Sousa

Umbelina Carvalho embarca na segunda-feira levando mais um grupo de turistas piauienses para a Terra Santa pela sua Jales Turismo.

Papo em dia