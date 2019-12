MÃOS SOLIDÁRIAS NO NATAL

O Projeto Mãos Solidárias surge mais uma vez para beneficiar famílias e crianças com o Natal Próspero e Lazer das Crianças no Povoado Santa Luz em Teresina. A equipe está na luta para arrecadar alimentos e brinquedos para que sejam doados a essas famílias que precisam de apoio. Participe. Contatos com a equipe do Projeto Mãos Solidárias: (86) 98803-1233 e (86) 99987-7426.

Confraternização

Será no Bistrô, próximo dia dez, a festa de confraternização do filantrópico Lótus Clube de Teresina. As anfitriãs da noite serão: Nailza Meneses, Jane Kelly Fernandes, Zuíta Vasconcelos, e Socorro Bringel.

Vai ter

Vai ter muito “te contei” na festa de aniversário de Maria Hilda Monteiro na sexta-feira. Para animar a noite ela contratou uma apresentação da peça “Abrigo São Loucas” com o grupo Harém de Teatro. Ela estará recepcionando seus convidados a partir das 19 horas, na Cookies Platinum.

Quando a conheci, ela era secretária do então governador Freitas Neto. Já nessa época, notei seu porte elegante no tratar e no trajar. Sempre simpática, bem vestida, com sorriso no rosto. No Granf Clube, do qual é sócia, era ressaltada pela saudosa Dona Lourdinha Brandão como “a elegante do clube”. Esta é Conceição Araújo, destacada funcionária da Agespisa, nome de alta expressão de nossa sociedade, aniversariante da próxima sexta-feira.

Boa notícia

O diretor do Hospital Getúlio Vargas, Gilberto Albuquerque, afirmou que a meta do HGV para o próximo ano é realizar 80 cirurgias bariátricas a partir de janeiro. “Já estaremos totalmente aparelhados com equipamentos e insumos para realizar normalmente cirurgias bariátricas, seguindo a fila de espera da regulação do estado”, enfatiza o diretor.

Boa arrecadação

Segundo me informou a presidente Aldenora Sousa, quatro serão as entidades beneficiadas com a renda do Chá Beneficente do Lótus Clube de Teresina. Ela também informa o valor arrecadado por cada entidade. São elas: Fundação Maria de Nazaré (21.500 reais), Casa São José (8.800 reais), Lar da Caridade (10 mil), e Casa Frederico Ozanam (20 mil reais). Aldenora e as demais loteanas, vibram com o sucesso da promoção beneficente.

Excelência em Oftalmologia

Referência em oftalmologia, o Hospital de Olhos Francisco Vilar no mês de janeiro irá inaugurar a sua quarta unidade de atendimento, dessa vez na cidade de Caxias, Maranhão. A nova unidade será instalada no Medical Caxias Shopping que foi inaugurado no último final de semana durante a comemoração dos três anos do Caxias Shopping Center. O Medical é o mais moderno e completo centro de saúde da região.

O poeta e sua hora

Na sexta-feira acontece a 12ª edição do projeto “O Poeta e sua hora”, envolvendo cancioneiros, cancionistas e canções. Local: Rua Genes Celeste, 1776, Planalto Ininga. Organização: Soraya Guimarães. O poeta homenageado será Carlos Rennó.



Com cem por cento dos votos, Florentino Filho foi reconduzido à presidência do Sindicato dos Engenheiros do Piauí para o biênio 2020/2022.







Vânia Guerra Pereira da Silva com a filha Valéria, a neta Rafaela, e seu primeiro bisneto, Leonardo, em Dusseldorf, Alemanha, onde o bisneto nasceu.







Ceciane Portela, professora da Faculdade Cesvale, foi eleita Conselheira Efetiva do Conselho Regional de Contabilidade do Piauí. Ela é autoridade no assunto!





Papo em Dia

SEMANA passada, o casal Danuta e Leonardo Soares comemoraram nove anos de casados com um jantar a dois. Bodas de vime!

JÉSSICA e Aroldo Francisco vão a Recife na sexta-feira para mais um curso do Magic Stril. Quando retornarem, viajarão de férias com os filhos.

ESTE ano não teremos o especial de Natal de Roberto Carlos... A Globo tirou do ar... E encerrou o contrato do Rei. Detalhe: em todos os seus shows, Roberto declara apoio ao presidente Bolsonaro.

ONTEM, a ponte Governador João Luís Ferreira, a famosa Ponte Metálica de Teresina, completou seus 80 anos. Foi projetada pelo engenheiro alemão Germano Franz. Em 2008, foi declarada patrimônio cultural brasileiro.

AMANHÃ, teremos o lançamento da campanha “Natal de Sonho e de Luz”, da Secretaria de Cultura, e inauguração da decoração natalina do Palácio de Karnak. Às 18 horas, nos jardins do Palácio.

CONCURSO Miss Universo 2019 será realizado no próximo domingo, em Atlanta, nos Estados Unidos, às 22 horas (HB). A representante brasileira é a mineira Júlia Horta. A realização do Miss Brasil 2020 está indefinida, e assim, o Brasil, após 65 anos, poderá não ter representante no Miss Universo do próximo ano. Há um movimento liderado pelo gaúcho Evandro Hazzy, com ex-misses, para realizar o concurso ano que vem.

VÂNIA GUERRA Pereira da Silva desembarca amanhã em Teresina procedente da Alemanha onde esteve para conhecer seu primeiro bisneto.

CORRE um boato no mundo dos famosos que diz que o fofoqueiro Léo Dias (ex SBT) fará parte do Big Brother Brasil 2020. E que ele passará a ter um programa na Globo. É conferir...!

ROZA Eulálio distribuindo sua revista Folha da Manhã que traz matérias sobre energias renováveis, agronegócios, educação e turismo.







Mariana e Leandro Serra e Silva na abertura da Expoapi 2019. Ele, um dos participantes da Cavalgada.







Raquel Vilar e o filho César na inauguração do Medical Caxias Shopping onde o Hospital de Olhos Francisco Vilar inaugura filial em janeiro.