Iate Clube I

O presidente do Iate Clube de Teresina, Gilson Vasconcelos, seguindo as deliberações da Prefeitura Municipal de Teresina, frente à pandemia do COVID-19, suspendeu todas as atividades internas do Clube até que haja a liberação das mesmas por meio da autorização dos órgãos estadual e municipal. Essa medida visa proteger todos os associados e também a equipe de funcionários do Iate, além de evitar a propagação do vírus. O presidente pede a compreensão de todos.

Iate Clube II

“Apesar de estarmos com as atividades suspensas no Iate Clube de Teresina, estamos procurando mantê-lo sempre limpo e devidamente monitorado, para que, a qualquer momento, possamos retornar às nossas atividades normalmente. Fiquem atentos às nossas redes sociais pois, através delas, informaremos o retorno de nossos serviços e atividades conforme decisão dos órgãos competentes” (Gilson Vasconcelos)

Você sabia?

O Brasil ocupava o primeiro lugar no ranking mundial de homicídios com o registro de mais de 59 mil assassinatos em 2014... Esse número hoje caiu pela metade.

Para ajudar

O presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, está tentando junto ao Tribunal de Justiça a liberação de precatórios para que esses recursos possam ajudar na crise provocada pelo corona vírus. Boa atitude!

Idade nova

O Ministério da Saúde esclarece

Se você estiver com sintomas de gripe, fique em casa se cuidando em isolamento. Só procure um hospital se estiver com falta de ar. Para esclarecimentos, ligue 196. Ou então faça uma consulta médica gratuita pelo site: www.missaocovid.com.br



Presidente do Iate Clube de Teresina, Gilson Vasconcelos, decretou quarentena no clube. Mas, com responsabilidade, mantém o clube limpo e logo que passe a pandemia, tudo voltará ao normal.







De aniversário hoje o dinâmico e jovem empresário Diego Felipe Oliveira – o homem forte da Pax União.







Secretário Venâncio Cardoso e vereadora Teresinha Medeiros apoiando a adoção do Livro “Segredos do Sucesso”, da jornalista Dina Magalhães, pela prefeitura de Teresina.

Aulas pela internet

A Faculdade Cesvale, mediante a quarentena provocada pelo novo corona vírus, está dando continuidade às suas aulas através de plataforma digital... Os professores estão ministrando aulas através do aplicativo Zoom e os alunos acompanham de casa podendo interagir. Professor José Aírton e Leonardo Soares esforçando-se ao máximo para que os alunos não sejam prejudicados em suas atividades acadêmicas. A faculdade, inclusive, dando descontos nas mensalidades para seu alunado.

Crédito amigo

No meio desta crise financeira provocada pela pandemia do corona vírus, o Banco do Nordeste está divulgando pelas redes sociais o seu programa de crédito AGROAMIGO. Informe-se!

Aulas gratuitas

Professora Alynne Patrício, do Instituto INAPI, disponibilizando curso grátis de Direito, sobre Pacote Anticrime, pela internet. Acesse www.inapionline.com.br Ela diz que foi uma forma que encontrou para ajudar estudantes de faculdades e os que vão fazer o teste da OAB devido a esta situação pela qual hoje passamos de recolhimento domiciliar por causa do corona vírus. Bela atitude!

Dica da Detroit Car

Para maior ventilação e manter o interior do carro arejado, recomenda-se evitar o uso do ar condicionado. Caso opte por utilizar o ar ligado, é importante que você fique atento a higienização independente do momento da pandemia, a limpeza dos filtros deve ser realizada a cada seis meses. Uma dica é que antes de chegar ao seu destino, o ar quente seja ligado na potência máxima, eliminando os microrganismos que ficam no duto do ar condicionado, assim ajudando a higienizar o sistema.

Papo em Dia

QUEM aniversariou ontem foi a empresária Vera Santos. Ela que, além de elegante, é fervorosa apoiadora do governo Bolsonaro. Foi cumprimentada por suas amigas do Elos Clube de Teresina.

“SE eu conseguir manter o que foi feito pelo professor Nélson Nery Costa já está de bom tamanho”. Zózimo Tavares, sobre presidir a Academia Piauiense de Letras.

O LIVRO “Segredos do sucesso”, da jornalista Dina Magalhães, foi adquirido pela Prefeitura de Teresina, através da SEMDEC, e será adotado nas escolas municipais de Teresina servindo de base de pesquisa. Ela teve apoio do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Venâncio Cardoso, e da vereadora Teresinha Medeiros.

QUEM aniversaria próximo dia dois de abril, é o advogado Vanderlei Moraes Júnior.

EMPRESÁRIA Regina Bezerra também é nome aniversariante do próximo dia dois de abril.

AMANHÃ, dia primeiro de abril, aniversariam o professor José Amâncio e a empresária Alcênia Mendes Ribeiro (leia Floricultura Li). Comemoram no isolamento social, porém tomando banho em suas piscinas.



Em tempo de quarentena, Valdeci Cavalcante cuidando da produção da sua fazenda.







Quem aniversariou dia 24, foi a empresária Michelle Alves, senhora João Henrique de Almeida Sousa. Ela ainda agradecendo os presentes que ganhou: mensagens de carinho pelas redes sociais







Ainda é tempo de parabenizar a fisioterapeuta Jéssica Braga que aniversariou dia 25. Recentemente inaugurou sua clínica onde desenvolve o método Magic Stril de restauração da pele.