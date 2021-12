Distribuição de Cestas

O Grupo Vanguarda inaugurou um Centro de Produção e Distribuição de Cestas Básicas. O novo negócio vem atender uma demanda de empresas e entidades filantrópicas que distribuem estes produtos mensalmente. No Brasil são comercializadas, por mês, cerca de 20 milhões de cestas. O Centro fica localizado na Avenida João XXIII, ao lado do Carvalho Super.

Maksoud Plaza fechou as portas!

Após 42 anos de atividades, o MAKSOUD PLAZA encerrou suas atividades... Reflexo da pandemia do coronavirus... Corria o ano de 1995 quando a empresa de cosméticos, Claude Bergère (em Teresina, representada pela empresária Fátima Ribeiro) convidou a mim e Elvira Raulino para a festa de seus 15 anos, no Buffet França, em São Paulo... A empresa nos hospedou no Maksoud Plaza Hotel... Foi a primeira vez que vi uma TV de 42 polegadas na minha frente, dentro do quarto... O hotel foi vendido, mas não se sabe ainda se continua como hotel. Com o fechamento, fecha-se um livro de memórias glamorosas na vida de muita gente!

Confraternização

Zelita Melo, na condição de presidente, convidando para festa de confraternização do filantrópico Lótus Clube de Teresina, hoje à noite, no salão de festas do Edifício Jardim Fiesole. Onde Zelita será anfitriã com a filha Polyana Melo.

Firmino Paulo prestigia agropecuaristas!

O deputado estadual Firmino Paulo esteve em Alvorada do Gurgueia no último domingo (12), onde acompanhou a abertura da 1ª Expoagro do município. O evento foi realizado na entrada da cidade até ontem, e contou com espaços de exposição de animais e maquinários, comercialização de produtos agrícolas e diversas outras atividades. O parlamentar comentou que a realização da Expoagro será importante para desenvolver o setor agrícola, e assim, fortalecer a economia de Alvorada do Gurgueia e região.

Clube do Chá

A elegante Lúcia Silveira será a anfitriã de reunião do Clube do Chá, na sexta-feira, quando o clube filantrópico fará sua confraternização anual. Encerrando assim as atividades neste ano de 2021. A presidente, Vera Lobão, fará saudação às sócias e um resumo do ano!

Papo em Dia

A ÁRVORE PENTEADA, no litoral do Piauí, está passando por uma estruturação turística; uma praça está sendo construída em volta. Que bom... EM FOZ DO IGUAÇU, no Paraná, uma Roda-Gigante de 90 metros de altura está sendo inaugurada este mês sendo mais uma atração turística daquela cidade... JÁ TENDO PASSADO por Madri, hoje o casal Jéssica e Aroldo Francisco estão em Genebra, na suíça... O CONCURSO MISS UNIVERSO não foi transmitido por nenhum canal de TV no Brasil...

Feijoada Prestigiada

Muito prestigiada a Feijoada do Iate Clube de Teresina, no domingo, quando o comodoro Gilson Vasconcelos, mais uma vez, apresentou a nova diretoria que concorre às eleições do clube no próximo dia 21. Os sócios andam muito contentes com a gestão do atual comodoro que realizou muitas obras de melhoria no clube. O Iate Clube, hoje, é um clube eficiente e agradável...!

Nivers

Aniversariando hoje, Ângela de Fátima Oliveira Pessoa Soares, e a ex-presidente do Brasil, Dilma Roussef (completando 77 anos)... Amanhã, o amigo gaúcho e canoense, Caio Porto Dal Forno... Na quinta-feira: Sérgio Ricardo Rodrigues Silva, Maria Aparecida Coêlho Torres, o saudoso prefeito Firmino Filho, e Delcy Marques... Na sexta-feira, trocam de idade: Rosário Leal e o Papa Francisco que completa 85 anos de idade... No sábado, dia dezoito, é dia de parabéns para Umbelina Jales de Carvalho.



Aniversariando hoje, Ângela de Fátima Oliveira Pessoa Soares, que é diretora pedagógica da Faculdade Cesvale. Ganha homenagem especial do esposo José Aírton, e dos filhos Marcela Lívia e Leonardo Soares.







Aroldo e Jéssica estão em circulada pela Europa. Aqui, o casal curtindo as maravilhas da capital espanhola, Madri.







Na quinta-feira, quem aniversaria é Aparecida Coêlho Torres. Nome de destaque do Banco do Nordeste em Teresina.







Eugênia e Florentino Filho num brinde à vida. Encerrando o ano de 2021 com saldo positivo!







Tarcísio Freire e Júlio Rodrigues encabeçam a chapa “Iate Cada Vez Melhor” que concorre às eleições do clube próximo dia 21.







A representante da índia, Harnaaz Kaur Sandhu, de 21 anos, é a Miss Universo 2021, eleita domingo, 12, em Israel. Perguntada, no palco, sobre qual seu maior talento, ela disse que era imitar um gato, e miou imitando o animal. É a terceira vez que a índia vence o concurso. A representante do Paraguai, Nadia Ferreira, ficou em segundo lugar, e a Miss África do sul, Lalela Mswane, em terceiro. A linda brasileira não foi classificada. A nova Miss Universo faz Mestrado em Administração Pública.







Elegância: Elisabeth Veras, Rosinha Rufino, e Marlúcia Costa na confraternização do filantrópico Closed Club de Teresina do qual Rosinha é a elegante presidente...!!!













