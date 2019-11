O deputado João Mádison Nogueira lançou ontem a 69ª edição da Expoapi

Expoapi

Com um farto café-da-manhã, o deputado João Mádison Nogueira lançou ontem a 69ª edição da Exposição Agropecuária do Piauí – EXPOAPI, que será realizada entre 30 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições Dirceu Arcoverde. Os organizadores esperam cerca de 300 mil pessoas no evento.

Livre do óleo

Em tempo de óleo nas praias do Nordeste, a empresária Marinalda Oliveira, que vende frutos do mar, nos conta que toda a sua mercadoria vendida na Lopeixe é trazida de Santa Catarina e São Paulo (Santos). Portanto, livre de contaminação pelo óleo. Bom saber!

Sessão com debate



Quem esteve em Teresina na quinta-feira, foi Paulo Betti. O ator conversou com o público sobre o filme A FERA NA SELVA, uma adaptação da obra literária do escritor norte-americano Henry James. O longa segue em cartaz nos Cinemas Teresina. Betti veio para a 24ª Sessão com Debate realizada pelos Cinemas do Teresina Shopping.

ANTÔNIA DUAILIB, nome de destaque da sociedade teresinense, após longo tempo, esteve em sua terra natal, São Luís do Maranhão, e escreveu: - “Fim de semana abençoado e privilegiado. Estive matando a saudade da Ilha do Amor, São Luís/MA. O tempo foi pouco, mas me proporcionou prazeres inesquecíveis. Vi parentes, amigos, ruas antigas e praças que marcaram minha vida. Nada me faltou, parece até que ela sabia que um dia qualquer eu retornaria para reviver toda a minha origem. Não estava só, levei comigo uma família formada por quem também fez parte dela e que queria relembrar a infância e parte da adolescência lá vivida. Foi uma maratona feliz; subi e desci ladeiras, andei por ruas, calçadas, praças, becos e restaurantes, dando sempre preferência em buscar ver o que lá deixei há 26 anos atrás. Muitas coisas e tradições do passado persistem, porém, o melhor de tudo nessa ilha é mesmo o encantamento que ela tem, para nos abraçar e acolher com carinho. Foi maravilhoso, mas retorno para o meu cantinho, minha vida, família e afazeres, onde também vivo muito feliz. Agradeço a Deus por tudo!...”







Ainda é tempo de parabenizar o oftalmologista RÔMULO AGUIAR, anestesista ocular do Hospital de Olhos Francisco Vilar.







Em nome da Pax União, o empresário Diego Oliveira conferiu a feira Funéraire Paris 2019, na capital francesa.







Médico Maurício Marques cumprindo roteiro religioso com a família em Trindade, Goiás

Papo em Dia

UM BOM DIA para Conceição Araújo, elegante sócia do Granf Club de Teresina, que estará de aniversário próximo dia seis de dezembro.

CONCEBIDA COSTA, assistente social do DNOCS, em tempo de Estados Unidos. Aproveita para comprar os presentes de Natal para a família e amigos. Ela, uma mulher de bom gosto!

ATÉ o dia treze de dezembro você pode ir aos Correios e adotar uma carta para Papai Noel escrita por uma criança carente. Faça uma criança feliz. É o Papai Noel dos Correios.

JANE Kelly Fernandes, da sociedade de Piracuruca, já agendou seu “réveillon” em família aqui em Teresina.

PARA os amantes do cinema, estão em cartaz no Teresina shopping, os filmes “Humberto Mauro – Cinema é Cachoeira” (documentário), “A Grande Mentira”, e “Medo Profundo – O Segundo Ataque”.

PROPOSTA do deputado Marden Menezes marca sessão solene na Assembleia Legislativa do Piauí, dia dois de dezembro, às 10 horas, em homenagem aos 60 anos do Iate Clube de Teresina.





Engenharia em movimento

Na sexta-feira, 29, acontecem eleições para composição da nova diretoria do Sindicato dos Engenheiros do Piauí - SENGE. Antonio Florentino Filho concorre à reeleição em chapa única. O trabalho dele é bem avaliado pela categoria. “Nesse momento difícil do movimento sindical não podemos pular fora”, destaca florentino.

Noite de Lótus

Marinalda Oliveira, Socorro Aquino, Maria do Carmo Oliveira, serão as anfitriãs da elegante reunião festiva do Lótus Clube, amanhã, no Farwest. A festa de confraternização do clube será dia dez.

Grande anfitriã

TÂNIA Miranda, com toda beleza e elegância que Deus lhe deu, será a grande anfitriã de amanhã, quando, em sua residência, recebe as sócias do filantrópico Granf Club de Teresina para reunião festiva.

Noite dançante

Sexta-feira teremos Noite Dançante no Iate Clube de Teresina a partir das 21 horas, no Espaço Multiuso, quando o cantor Cássio Bruno vai relembrar os grandes sucessos musicais dos anos dourados. Convite para casal, a 50 reais. Individual, 30.



Carmem Zélia, Zoraide Almeida e Valderez Lima. Presenças de destaque no grande Chá Beneficente do Lótus Clube, na Cookies.







Josélia Dantas, Zuíta Vasconcelos, Nailza Meneses, e Elizomar Lima. Felizes com o sucesso da festa do Lótus Clube.







Mesa animada na Cookies: Carmelita e Tarciso, Zezinho e Aldora Ferreira. E atrás: Washington Raulino e Mariano Marques