O Centro de Convenções sediará mais um ponto de Drive thru para testagem de Covid

Com o aumento dos casos de Covid-19, o Centro de Convenções Teresina, sediará mais um ponto de Drive thru para testagem. O local foi cedido para o Laboratório NEWLAB Centro de Diagnóstico... A população poderá fazer o teste Swab a partir desta sexta-feira, 28, das 9h às 17h... O SERVIÇO DE TESTES de Covid-19 pelo sistema Drive-thru oferece comodidade e segurança, uma vez que não necessita agendamento e que poderá ser feito por ordem de chegada, onde realiza-se o exame sem sair do carro... O EXAME poderá ser feito por qualquer pessoa que esteja com sintomas ou que tenha tido com pessoas que positivaram para Covid-19.

Iate Clube de Teresina inaugurará a quadra de Beach Tennis na próxima sexta-feira (04 de fevereiro), às 17 horas. A obra era uma das mais aguardadas pelos sócios iateanos, e foi edificada na gestão do ex-comodoro Gilson Vasconcelos, que permaneceu à frente da diretoria do Clube de 2019 a 2021.O clube vai ofertar aulas de Beach Tennis aos sócios. Atualmente os instrutores estão sendo treinados pela Bel d’Ary.É mais uma obra aplaudida que a diretoria do clube oferece para os sócios do Iate Clube, atualmente presidida por Tarcísio Freire.

O Instituto Federal do Piauí (IFPI) e o Centro das Indústrias do Estado do Piauí (CIEPI) assinaram, na quinta-feira, 27, um protocolo de intenções visando à cooperação recíproca em atividades de extensão, pesquisa e inovação. A assinatura do documento foi feita pelo reitor Paulo Borges da Cunha e pelo presidente do CIEPI, Andrade Junior. É a teoria e prática em ação!

Em 2021, foi repassado pelo Banco do Nordeste um montante de R$ 72,45 milhões para aquisição de propriedades rurais. Isso representa 802 operações que proporcionaram lar e terras para desenvolvimento de atividade agropecuária a mais de 2.500 pessoas. Somente no Piauí, foram beneficiadas 32 famílias com a liberação de R$ 1,45 milhão. Os recursos fazem parte do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF).

Hoje aniversariando o ex-vereador de Teresina, Antonio José Aguiar... Ana Luiza Pinheiro, colunista de Goiânia (GO, troca de idade amanhã juntamente com a Miss Brasil 1985, Márcia Oliveira Gabrielle... Na quinta-feira, dia três, quem aniversariai é Ausair Chaib Gomes... Na sexta-feira, dia 4, trocam de idade: Renato Pires Berger, João Henrique de Almeida Sousa, Evaldo Duarte, Eduardo Luís Viana de Figueiredo (pai do decorador Luís Figueiredo), Dona Florisa Silva (ex-Primeira Dama do Piauí), e a esteticista Fátima Souza.

ONTEM, 31 de janeiro, completaram-se dez anos da partida do grande empresário e amigo Antônio Machado Lima. Ele que foi o maior exportador de carnaúba do Brasil. Em vida, lutou muito pela instalação de um porto seco em Teresina, mas não viu esse seu sonho realizado. Sua filha, Ticianny, manifestou-se pelas redes sociais

FACULDADE Cesvale retorna às aulas presenciais nesta quarta-feira. Segundo o diretor-geral, a faculdade está preparada para oferecer total segurança a alunos, professores e funcionários. “Atualmente, o lugar mais seguro é nas escolas”, enfatizou ele!

SOCORRO Castro foi passar o final de semana em Esperantina, sua terra natal. Além de rever amigos de infância e parentes, ela matou as saudades da Cachoeira do Urubu.

A CIDADE de Gramado terá mais uma atração para os turistas. Trata-se da Escola de Magia inspirada em Harry Potter. A escola vai permitir aos visitantes conhecer mais sobre o mundo da magia podendo aprender truques de mágica como nos filmes. A inauguração será nesta sexta-feira, dia quatro.



Roberto Melo e Lidiane Botelho no sábado comemoraram oito anos de casados. Bodas de Barro (significa a capacidade de conceder e conservar o amor). Nesta foto, o casal em Paris há dois anos atrás também comemorando essa bela e sólida união !







Santana Maria Oliveira, nos braços dos artesãos, é festejada como a Rainha do Artesanato Piauiense. É a consagração. Ela, presidente da associação deles, está no grupo Mulheres do Brasil (internet) como a representante do Piauí. E durante esta pandemia ela não tem parado um só instante na luta para vender, para todo o Brasil, as peças dos nossos artesãos. É uma guerreira!







Quadra de Beach Tennis que será inaugurada nesta sexta-feira no Iate Clube de Teresina.







Quem aniversaria na sexta-feira é o Secretário de Planejamento da Prefeitura de Teresina, o ex-ministro dos Transportes, João Henrique de Almeida Sousa.







Hoje o nosso JORNAL O DIA está completando 71 anos de existência. Foi fundado pelo professor Leão Monteiro em 1º de fevereiro de 1951. Em 1964 o jornal foi comprado pelo Coronel Otávio Miranda. Inicialmente, era um jornal semanário. Em 1994, passou a ser colorido, e em 1996 a internet chega à redação. O jornal tem contribuído para o desenvolvimento do Piauí durante todo esse tempo, registrando o caminhar do nosso estado. Hoje, o jornal é dirigido pelo casal Valmir Miranda e Tânia (na foto).







De aniversário hoje o ex-vereador de Teresina, Antônio José Aguiar. Ele que, inclusive, já foi capa da nossa Revista Top News.





















