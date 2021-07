O cantor Tom Cléber será atração do balneário Portal da Amazônia no próximo dia 8

Dia dos Pais

O aplaudido cantor Tom Cléber será atração do balneário Portal da Amazônia no próximo dia 8 de agosto em manhã de sol em homenagem ao Dia dos Pais.

Livros para levar para casa

Quem for ao Teresina Shopping tem que passar pelo projeto "LIVRO A LIVRO - EDUCAÇÃO PARA TODOS". São duas estantes recheadas de livros das mais diversas temáticas e quem quiser pode pegar para ler ou levar para casa. Quem tiver livros que não quer mais em casa, também pode reabastecer a estante para que os livros cheguem a mais pessoas. Uma das estantes está entre as duas praças de eventos e a outra, próximo ao Bob´s. Passa lá e escolhe a sua leitura do final de semana!

Domingos no Iate Clube

Os domingos de julho do Iate Clube de Teresina foram o verdadeiro sinônimo de férias: alegria, diversão, atividades, descontração... As crianças se divertiram com atividades que ajudavam na saúde do corpo e da alma. Do Crosskids à pintura de rosto, a criançada aproveitou, brincou e foi super feliz... Segundo o Comodoro Gilson Vasconcelos, o Iate Clube de Teresina está sempre oferecendo o melhor para os pequenos iateanos. “Uma felicidade única!”, destaca ele!

Volta às aulas

Faculdade Cesvale preparando a volta das aulas na próxima segunda-feira, dia dois de agosto. As aulas, por causa da pandemia, ainda continuarão no sistema híbrido (a faculdade é uma das mais bem preparadas para este sistema, no Piauí). O aluno faz opção. Para quem deseja fazer um curso superior, ainda dá tempo de fazer sua inscrição no vestibular personalizado. Ligue: (86) 3230.2402.

Retorno oficial

Vânia Guerra Pereira da Silva nos informa que as reuniões do filantrópico Clube do Chá, de Teresina, têm retorno marcado para o próximo dia seis. O clube fará uma homenagem especial à sócia Eliane Nogueira por sua posse como Senadora da República. O CHÁ é o primeiro clube filantrópico de Teresina a voltar às suas atividades após pandemia.

Turismo

Na retomada do turismo no Rio Grande do Sul, mais especificamente em Gramado, várias matérias estão sendo produzidas no sentido de estimular o turismo interno pelo país. E, no domingo, o jornalista Gilmar de Quadros, de Bagé, me informou que tem uma foto minha visitando a cidade em uma dessas matérias, que informa que eu sou um dos piauienses que mais visitou a cidade (Na verdade, foram mais de 25 vezes)... Gilmar também me informa que Gramado foi o destino turístico mais visitado pelos brasileiros neste período de pandemia, superando inclusive o Rio de Janeiro. Viva!

Nivers

Ainda é tempo de cumprimentos para Santana Maria Oliveira que trocou de idade ontem... Ela que continua com o título de rainha do artesanato piauiense... ATRIZ Drica Morais (a Tia Cora da novela Império) aniversaria na quinta-feira, 29... Guilherme Arantes e Sasha Meneghel trocam de idade amanhã... NA sexta-feira, quem troca de idade é Gilka Marinho Viana, Fontenelle Brito e o ator americano Arnold Schwarzeneger... Bons ventos a todos!

Mudança na Febracos



A NÍVEL nacional, um assunto que agita o colunismo social são as eleições da Federação Brasileira de Comunicadores e Colunistas Sociais – FEBRACOS - que deverá levar ao trono a locomotiva de Alagoas, Aninha Monteiro. Estou na diretoria. A Febracos foi fundada em 1990 pelos saudosos Vera Martins (SP) e Nelito Marques (PI)... Depois conto mais!



Com 43 anos na advocacia, a advogada Maria do Amparo Rodrigues Lima, é, por mérito, forte candidata para disputar a vaga de desembargadora do Tribunal de Justiça do Piauí, pelo Quinto Constitucional. O nome dela tem sido bem aceito dado à sua militância na seara jurídica inclusive levantando bandeiras em favor das prerrogativas dos advogados. Especialista em Direito de Família e Processual Civil, ela é fundadora e atual presidente da Associação dos Advogados Civilistas do Piauí, função que ela desempenha a contento. Além da larga vivência forense, ela tem notável saber e conduta ilibada, e é querida por todos, o que a qualifica para assumir a vaga.







Eliane Nogueira é a mais nova senadora do país. Ela toma posse hoje, em Brasília, no gabinete do presidente do senado, Rodrigo Pacheco. Ela assume a vaga como suplente do senador Ciro Nogueira que assume a casa Civil a convite do presidente Jair Messias Bolsonaro.







Lya Mara Lima e Silva Ferreira em sua recente graduação em Finanças, nos Estados Unidos. Ela que também graduou-se em Contabilidade, lá, ano passado. Sendo uma piauiense que faz história fora do Brasil, Lya Mara é orgulho para os pais Dulcinete Lima e Silva Ferreira (médica pediatra e naturopata ortomolecular) e José Emídio de Oliveira Ferreira (Professor aposentado do CEFET). Irmã gêmea do Juiz de Direito, Leandro Emídio Lima e Silva Ferreira, fez curso de inglês na Flórida (em 2015) e intercâmbio na Inglaterra (em 1998). Ela também é advogada!









Papo em Dia

UM BOM DIA especial para Jéssica Braga e Aroldo Francisco que passaram o final de semana em São Paulo onde ela ministrou com nutrido sucesso mais um curso de regeneração capilar pelo método Magic Stril.

DE atuação discreta, a Primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, prestou queixa no Rio de Janeiro contra a Banda Detonautas por música que ataca a família Bolsonaro.

QUEM aniversaria amanhã é a cantora Daniela Mercury de Almeida Póvoas que completa 56 anos de idade.

EM CARTAZ no Cinemas Teresina o filme “Dupla Explosiva 2 - E a Primeira-Dama do Crime”. A mistura de comédia e ação traz no elenco grandes nomes como Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Morgan Freeman e Antonio Banderas. Quem já viu, diz que o filme é muito bom!



Sócias do Clube do Chá em almoço informal no Tio Armênio.







Gilka Marinho Viana, que além de muito bonita e elegante, é uma mulher prendada de alto nível, é ilustre aniversariante da próxima sexta-feira, 30. Comemora em família com seu querido e ilustre esposo, Luiz Gonzaga Soares Viana.







Santana Oliveira, que vive na ponte aérea Teresina-São Paulo em nome do artesanato piauiense, foi aniversariante de destaque de ontem. Passou a data em Vigia de Nazaré, no Pará, onde ganhou homenagem do casal Mara e Antônio Francisco Gil (ele, juiz de direito na cidade).













