O artesanato do Piauí está em alta.

O que é ser feliz?

Na segunda-feira passada, na festa de comemoração de seu aniversário, o médico Maurício Henrique Marques, ouviu de sua mãe, Dona Zezé, o belo poema “O que é ser feliz?”, de autoria dela própria e declamado ao microfone. Momento de grande emoção da festa que teve música de ...!







Concebida Costa, Vânia Guerra Pereira da Silva, o aniversariante Maurício Marques e Mauro Júnior. Na festa do niver de Maurício na residência dele.

União feliz



O segredo do sucesso de MESTRE EXPEDITO, o maior escultor vivo do Piauí, é ser casado com uma mulher que soma e multiplica para ele todos os dias. Ele e a esposa Raimunda completaram, último dia quinze, 56 anos de feliz casamento. O resultado disso são a linda família que formaram e as elogiadas peças esculpidas pelas mãos dele espalhadas no mundo inteiro.

Lar doce lar

Discípulo agradecido, o jornalista Francisco Moura convidou o colunista Mauro Júnior para morar em sua bela casa, na zona sul de Teresina. O convite deixou MJ contente e inclinado a aceitar.







O nataliciante Maurício Marques com os irmãos: Marta Teresa, Márcia Maria, Maria do Socorro e Marcílio Fernando.



Mister Eco Ceará

Orlando Andrade convidado este colunista para integrar o júri que vai eleger O Mister Eco Ceará, dia dois de novembro, em Fortaleza. O concurso vai escolher o representante cearense para a etapa nacional que acontecerá em abril do próximo ano, lá mesmo na capital cearense. Escolherei o representante piauiense em janeiro vindouro.

Comemora

Aniversariante da próxima terça-feira, Isa Mota reunirá amizades em sua residência para comemorar a data com um bruch ao cair da tarde. Ela e o esposo Luís Mota (fotógrafo da elite) formam um dos casais mais queridos de nossa sociedade.





Reunião do Clube do Chá em homenagem póstuma a Ezequias Costa que, se vivo fosse, estaria completando 100 anos.

Estreando como presidente

As notáveis Carmem Zélia, Valderez Lima, Zoraide Almeida, e Maria Aldenora Lima de Sousa, serão as anfitriãs da próxima reunião do filantrópico Lótus Clube de Teresina, na quarta-feira que vem. Será a primeira reunião de Aldenora como presidente do clube.

Novo tatame

Na terça-feira, o presidente Gilson Vasconcelos inaugurou novo espaço para prática de Judô no Iate Clube de Teresina. O espaço é amplo, climatizado, confortável, onde crianças e jovens poderão praticar o esporte de forma segura. O tatame é de alta performance, o que há de mais moderno no mundo. É mais uma promessa de campanha cumprida pela atual diretoria.







Desembargador José James Pereira lança novo livro dia 11 de outubro: “Pluralismo e Democracia”

Espaço Brasil

O artesanato do Piauí está em alta. Graças ao tutano de Santana Oliveira que abriu uma linda loja na Alameda Itu, 1140, bairro Jardins, no chique de São Paulo. A loja põe à venda somente peças de alta qualidade produzida por nossos artesãos, com destaque para peças produzidas pelo artesanato da Serra da Capivara, e pela arte santeira do Piauí. Dica para quem está na capital paulista.

Novas vagas

O MEC autorizou novas vagas para os cursos de Direito e Administração da Faculdade Cesvale. De modo que, até a próxima sexta-feira, 27, você pode fazer inscrição para o vestibular da faculdade, e estudar numa instituição de ensino que se moderniza a cada dia, oferecendo todas as possibilidades para o estudante se tornar um profissional de sucesso





De aniversário neste domingo o aplaudido arquiteto Sérgio Lebre que, na foto, está com a mamãe Aldora e a esposa psicóloga Jaiana. Ele que tem sido um dos arquitetos bem solicitados da cidade. A comemoração será em família.





Um, dois, três...



1 Com a palestra “Suicídio, vamos falar sobre isso”, o padre Cristiano Batista abordou o tema do ponto de vista espiritual e psicológico. A palestra foi promovida pelo Hospital de Olhos Francisco Vilar que também apresentou o “Protocolo Organizacional de Prevenção ao Suicídio” preparando seus funcionários para lidar diante de uma situação de suicídio dentro do hospital. Foi na semana passada!

2 Os colunistas Odinha Peregrina e João Pulita estão à frente do Encontro de Colunistas da ACORS (Rio Grande do Sul) que acontece neste final de semana em Caxias do Sul, do qual participo como convidado especial. Quando voltar mostro fotos.

3 A partir de segunda-feira, até dia 30, o Armazém Paraíba brinda a seus clientes com mais uma promoção: o Outlet Paraíba que dará descontos de até 70 por cento no setor de moda, com pagamento em 12 vezes no Cartão Paraíba. A loja sempre facilitando para sua clientela.