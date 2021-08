Ateliê Gastronômico

No sábado, a chef Fernanda Lima inaugurou o Ateliê Gastronômico. Fernanda é formada em Gastronomia com largo estágio na cozinha do sul do país, mais especificamente a cozinha catarinense, e também européia. E seu cardápio há muito vem sendo elogiado desde que retornou para Teresina no início deste ano. Agora, após flexibilização na abertura dos restaurantes, ela inaugura este espaço gastronômico que, sem dúvida, é um grande presente para o paladar do teresinense. Fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 789, com acesso pela Rua Angélica, no Bairro de Fátima, zona leste de Teresina. Delivery: (86) 9 9926-8299.

Colar do Mérito

Na sexta-feira (27), o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí, Dr. Samuel Rêgo, recebeu homenagem sendo agraciado com o Colar do Mérito do TCE-PI Conselheiro Jesualdo Cavalcanti, em solenidade de Outorga realizada no plenário do Tribunal em alusão aos 122 anos de implantação do Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

Tablets para os alunos



Ontem, no Palácio de Karnak, o governo do estado fez entrega dos primeiros 10 mil tablets para estudantes que estão concluindo o Ensino Médio,matriculados em escolas da rede estadual, inscritos no Enem e com dificuldade de conexão (realizando atividades remotas utilizando material impresso)... A prioridade é atender os alunos mais vulneráveis, aqueles com dificuldade de conexão e que tiveram acesso aos conteúdos escolares por meio de material impresso... Ao final do ano letivo, os alunos precisam devolver os tablets para a escola.

Soldado de Israel

Lembra daquela marchinha carnavalesca que diz assim: “Mamãe, eu vou ser soldado de Israel. Não tem água no cantil, mas tem mulher no quartel (...)”... Pois é... Mulheres do exército de Israel deixaram os cabelos crescerem e agora cortaram e doaram para venda em favor das crianças com câncer no país. Bonito gesto que serve de exemplo!

Em São Raimundo Nonato

Na sexta-feira, 27, o presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, inaugurou a nova sede da Subseção de São Raimundo Nonato, sul do Piauí. Atendendo a pleito antigo. “É um momento histórico que coroa os 15 anos da nossa Subseção. A partir de agora, temos instalações condignas com a grandeza da advocacia da Subseção de São Raimundo Nonato”, afirmou o presidente da Subseção, James Amorim.

Pré-venda

Começou no Cinemas Teresina a pré-venda do filme “Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis”, novo lançamento da Marvel. A estreia será na quinta-feira, dia 02 de setembro, com sessões dubladas e legendadas. No longa, acompanhamos a história de Shang-Chi (Simu Liu), um jovem chinês que foi criado por seu pai em reclusão para que pudesse focar totalmente em ser um mestre de artes marciais. Entretanto, quando ele tem a chance de entrar em contato com o resto do mundo pela primeira vez, logo percebe que seu pai não é o humanitário que dizia ser, vendo-se obrigado a se rebelar e traçar o seu próprio caminho.

Nivers

Hoje quem aniversaria é Geórgia Alcântara Costa de Pádua (casada com o gente boa, João Pádua)... Se ainda existisse, hoje seria “aniversário” do saudoso restaurante O Beliscão (que marcou época em Teresina nos anos 70/80/90)... Amanhã, primeiro de setembro, parabéns para Suzane Machado (filha dos saudosos amigos Teresinha e Antonio Machado Lima)... Na sexta-feira, dia três, quem troca de idade é a sempre bela Tecla Auip Caddah (reside em Manaus), Henrique César da Cunha Abreu, e a policial Irani Mesquita Amorim... Bons ventos a todos!

CASA DE ZABELÊ COMEMORA 25 ANOS

Atuando na proteção e promoção dos direitos das crianças e adolescentes em Teresina, a Casa de Zabelê está comemorando 25 anos.. A instituição é administrada pela Ação Social Arquidiocesana (ASA), em parceria com a SEMCASPI, e desenvolve um serviço de excelência no enfrentamento das violações de direitos através da educação e da profissionalização. Com um forte protagonismo social, a Casa de Zabelê impacta diretamente a vida de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Para comemorar o jubileu de prata será realizada uma celebração hoje (31), conduzida pelo diretor da ASA, padre Tony Batista, e com a participação dos colaboradores da instituição.



Vânia Guerra Pereira da Silva foi a Recife (PE) abraçar a irmã Nilza que comemorou aniversário em família, último dia 23. Na foto, com os irmãos: Ricardo, Nilza (a aniversariante, de vermelho), Isabella e Marcelo. Como disse a colunista de Gravatá (PE), Vera Souto Maior: “Um privilégio essa reunião entre os irmãos”.







Advogada Josselene de Brito Muniz é advogada atuante há 25 anos nas áreas cível e trabalhista. Além dessa atuação vitoriosa, ela tem sido muito solicitada como palestrante. Merece aplausos no mês do advogado como uma das eficientes operadoras do direito no Piauí.









Papo em Dia

NO DOMINGO, 29, se vivo estivesse, Michael Jackson teria completado 63 anos de vida. O astro, coroado Rei do Pop, nos deixou há doze anos. A propósito, seu cover, Rodrigo Teaser, fará turnê nos Estados Unidos a partir deste mês de setembro. Graças a Deus, são as coisas voltando ao normal.

EFICIÊNCIA é o que se pode dizer do trabalho de Gilson Vasconcelos frente ao Iate Clube de Teresina. A cada semana ele inaugura uma nova obra no clube. Dessa vez, foi a torre de transmissão do campo de futebol, de onde se poderá transmitir jogos tanto pelo rádio como pela internet e televisão.

EXEMPLO dessa eficiência: Ontem, deu um problema de energia na casa de máquinas, e as piscinas não puderam funcionar. Imediatamente, o presidente Gilson Vasconcelos fez circular pelas redes sociais um informativo sobre o problema para todos os associados.







Clube do Chá. Reunião de Lúcia Silveira. Ela, ao meio, com a senadora Eliane Nogueira, Vânia Guerra Pereira da Silva, e a atual presidente do clube, a sempre elegante Vera Lobão (Que vem sendo muito elogiada na condução do clube).







Quem aniversaria na próxima quinta-feira (02) é o engenheiro Júlio Rodrigues, candidato à Vice-Comodoro do Iate Clube de Teresina. Experiente, amigo e querido por todos, Júlio foi uma escolha acertada para concorrer a vice Comodoria do Iate. Ele de fato é um grande nome e tem muito a contribuir com o clube tomando por base sua seriedade e conduta ética e profissional... No registro, ele com a esposa Gildete Maria Moreira Pontes.







Na sexta-feira, as promotoras de justiça, Carmelina Maria Mendes de Moura e FAbrícia Barbosa de Oliveira, receberam o Colar do Mérito do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. O Procurador-Geral, Cleandro Moura, também participou da ocasião como integrante da mesa de honra da sessão.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!