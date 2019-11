Nesta quinta-feira (21), os Cinemas Teresina recebem um convidado especial

No Teresina Shopping

Nesta quinta-feira (21), às 19h30, os Cinemas Teresina recebem um convidado especial para a 24ª edição do projeto Sessão com Debate, o diretor e ator Paulo Betti. Ele conversa com o público teresinense sobre o filme ‘A Fera na Selva’. Uma adaptação da obra literária do escritor norte-americano Henry James. No filme, João (Paulo Betti) e Maria (Eliane Giardini) vivem uma vida inteira juntos. Ele é professor de português, ela de literatura inglesa. João é atormentado pela obsessão que uma coisa extraordinária vai acontecer em sua vida. Maria aceita esperar com ele A Fera na Selva, que um dia chegará avassaladora.

Em Parnaíba

Próximo dia 29, o desembargador José James lança seu livro “Pluralismo e Democracia” em Parnaíba, litoral do Piauí, no auditório da Fecomércio. JJ estará na companhia de suas filhas Lia Rachel e Lea Beatriz, co-autoras do livro.

Grande festa

Deverá ser das mais animadas a festa de aniversário da Procuradora Marta Celina Oliveira Nunes próximo dia 13 de dezembro na residência dela. Para animar a festa ela contratou dois modelos de uma agência para tirarem suas convidadas para dançar as músicas que serão tocadas pelo cantor Cássio Bruno. Será um festão!



Ainda é tempo de cumprimentos para César Vilar pelo seu aniversário, último dia catorze. Oftalmologista dos bons, ele é especialista em catarata e cirurgia refrativa do Hospital de Olhos Francisco Vilar.







O advogado Luiz Gonzaga Soares Viana e sua Gilka Marinho passarão o réveillon em Portugal.





Prêmio

O Armazém Paraíba conquistou o prêmio de melhor Conteúdo Áudio Visual no Prêmio Interaje com a Campanha #VistaSeuPoder. O vídeo que fala sobre o empoderamento feminino, teve a participação de cinco mulheres poderosas de Teresina, incluindo a cantora piauiense Bia Magalhães

Noite dançante

Depois do sucesso da primeira, e atendendo a pedidos, a diretoria do Iate Clube de Teresina realiza a segunda Noite Dançante próximo dia 29, a partir das 21 horas. O cantor Cássio Bruno, já confirmado, cantará sucessos dos anos dourados. Convite para não sócio, 50 reais. Individual, 30 reais. Sócio tem acesso gratuito.

Natal sem dor

Todos devem conhecer o PICC, que é um método que auxilia crianças com câncer. Proporcionando que elas tenham menos exposição a múltiplas punções venosas e menos risco de infecção e não sintam dor. Doe qualquer valor para ajudar: Banco do Brasil, Ag. 5121-7, Conta Corrente 107700-7. Ou informe-se: (86) 9 9437.3875. Janaína Gama é responsável pelo PICC no Hospital São Marcos, em Teresina.





Beneficente

Amanhã, a partir das 20 horas, na Cookies Eventos, acontece o grande Chá Beneficente do Lótus Clube de Teresina. Atrações da festa: shows de Otávio César e Pedrinho Araújo, e sorteio de brindes para os convidados. A renda líquida será doada para várias entidades carentes da capital. Será o primeiro Chá sob a presidência de Maria Aldenora Sousa.

O riso é o melhor remédio!

Sempre inovando, a socialite Maria Hilda Monteiro comemora seu aniversário, próximo dia seis de dezembro, com uma programação diferente. Além do Café Colonial que oferecerá aos convidados, ela vai brindar a todos com a apresentação da peça “Abrigo São Lucas”, com o Grupo Harém de Teatro. O local será a Cookies Platinum, às 19 horas. Com certeza, será uma noite de muita alegria!



Em alto estilo, Maria Hilda Monteiro comemora seu aniversário dia seis de dezembro.







Este é o animado grupo que está na Terra Santa em excursão pela Jales Turismo, de Umbelina Carvalho.







Em São Paulo, Jessica Braga fez a entrega do Oscar Magic Stril comemorando os grandes resultados do ano.





Papo em Dia

UM BOM DIA para a elegante Vânia Guerra Pereira da Silva que está embarcando hoje para a Alemanha onde irá conhecer seu primeiro bisneto que recebeu o nome de Leonardo filho de sua neta Rafaela.

ESTÁ chegando a hora do grande encontro do teresinense com o historiador e sociólogo Leandro Karnal: Será dia 27 quando ele faz palestra com o tema “Inteligência, criatividade e estratégia”. O evento será aberto ao público com vagas limitadas. O local é Sindicato dos Médicos do Piauí.

AMANHÃ, às 18h30min, teremos a abertura da exposição Natal com Arte assinada pelo Atelier Josefina Gonçalves e União dos Artistas Plásticos do Piauí. No piso superior do Teresina shopping. Até dia trinta.

PROFESSOR José Aírton respirando fundo porque a comissão do MEC que esteve em Teresina deu nota 4,3 para a Faculdade Cesvale. Dessa vez, a avaliação do ministério foi institucional, isto é, observando a estrutura física e tecnológica da faculdade.

AINDA é tempo de cumprimentos para GLÁUCIA MARQUES VILARINHO que aniversariou último dia quinze, e comemorou em grande estilo com suas amigas do Clube do Chá.

SEXTA, sábado e domingo, acontece o Outlet Chic organizado pela Roberta Rocha no Teresina Hall. Os descontos chegam a 80 por cento. Das 10 às 20 horas.

Na último dia 7 de novembro, o Hospital Getúlio Vargas, de Teresina, voltou a realizar transplante de rim com doador vivo. O diretor-geral do HGV, Gilberto Albuquerque, destaca que a retomada dos transplantes se deve aos esforços conjuntos da Fundação Piauiense de Serviços Hospitalares (Fepiserh), que gerencia o hospital, e Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi).

A PROXIMA edição da nossa Revista Top News devera circular no inicio do mês de fevereiro. Para anunciar, ligue (86) 9 8822-1825.