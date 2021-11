Nélson Nery Costa lançou o livro DIREITO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO

Miss Brasil acusada de golpe

A história foi o seguinte: A Miss Brasil 2020, Júlia Gama, teria sido desconvidada de passar a coroa para sua sucessora porque teria tentado superfaturar o valor do vestido que a direção do concurso pagaria para que ela usasse para passar a faixa, em seu desfile de despedida. JÚLIA é acusada de ter pedido á estilista DANIELA SETOGUTTI para superfaturar o valor do vestido. A estilista não atendendo ao pedido de Júlia, passou os prints das conversas por whatsapp para a direção, que tomou providências... JÚLIA também teria feito postagens contra o presidente Bolsonaro em suas redes sociais, e o atual detentor da marca MISS UNIVERSE BRASIL, empresário gaúcho WINSTON LING, é amigo de Bolsonaro e pessoa influente no atual governo, tendo até indicado Paulo Guedes para o Ministério da Economia... JÚLIA entrou com ação na justiça pedindo indenização por danos morais.

Nélson Nery lança novo livro

O advogado, jurista e professor, Nélson Nery Costa, lançou, pela editora GZ, o livro DIREITO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO. O lançamento aconteceu na última quarta-feira, no Coco Bambu Eventos. Com o lançamento deste novo livro, Nélson Nery Costa, passa, em definitivo, a ser um dos maiores doutrinadores jurídicos do Brasil, com vários livros lançados na área, inclusive um Vade Mecum. O novo livro, já está à venda nas livrarias em todo o país.

Publicidade aos mercados

Ao invés de gastar dinheiro com carnaval, a prefeitura de Teresina deveria custear uma grande campanha publicitária para divulgar os mercados de Teresina. Quase todos os feirantes têm amargado prejuízos por causa da pouca demanda de compradores. No mercado do Mafuá, zona norte de Teresina, por exemplo, a grande maioria das frutas e hortaliças postas à venda se estragam por falta de vendas. É notório que uma campanha publicitária mostrando os produtos orgânicos e frescos vendidos nos mercados, iria ajudar para o aumento das vendas. A maioria das pessoas de Teresina não lembram que os mercados existem. É preciso publicidade!

Nivers

Advogada Josselene Brito Muniz e jornalista Tame Fernanda, aniversariantes de ontem... Vânia Veloso, secretária do empresário Jorge Batista Filho, é aniversariante de quinta-feira, 18. Flores para ela... Na sexta-feira, trocam de idade: Dolores Gonçalves, Jovita Machado, dentista Antonio Sérgio Reis Tavares Rego, Mirna Ribeiro, e atriz Narjara Tureta.

Colação de grau

Na quinta-feira passada, a Faculdade Cesvale realizou mais uma solenidade de Colação de Grau dos cursos de graduação, Ciências Contábeis, Administração de Empresas, e Direito. A solenidade foi presidida pela diretora Acadêmica, professora Ângela Pessoa. No início de 2022, a Cesvale inicia as aulas do novo curso de Pedagogia.

Mensalidade baixou

O novo curso de PEDAGOGIA que se iniciará no início do próximo ano na Faculdade Cesvale, terá uma mensalidade promocional de 353 reais. O curso de Direito, baixou de 1.303 para 601 reais. Essa redução é temporária, e durante a pandemia, por isso, é providencial aproveitar o momento para ingressar num curso superior e melhorar de vida.



Júlio Rodrigues, grande iateano, é candidato a vice-comodoro na chapa única que concorre às eleições do Iate Clube de Teresina que acontecerão dia 19 de dezembro, e que tem Tarcísio Melo como candidato à Comodoro. A chapa tem total apoio do atual presidente, Gílson Vasconcelos que tem gestão aplaudida!







Maria Clara Medeiros, Vera Lobão, Teresa Alencar Rebelo, Vânia Guerra Pereira da Silva, e a senadora Eliane Nogueira, na reunião do Clube do Chá, semana passada, no apê de Maria Clara. Foi em ritmo de almoço, como têm sido as reuniões do Chá.







O abraço amistoso de Vânia Guerra Pereira da Silva em Teresa Chaib na reunião do Clube do Chá, na semana passada.







E a felicidade contagiou o domingo de Gilka e Luiz Gonzaga Soares Viana reunidos com familiares na residência deles.







Firmando-se como um grande jurista e doutrinador, Nélson Nery Costa lançou mais um livro: “Direito Constitucional Brasileiro”.







Ainda é tempo de enviar flores para a advogada Josselene Muniz que aniversariou ontem.







Sempre muito elegante no trajar e no tratar, a querida Jovita Machado é aniversariante da próxima sexta-feira, 19. Flores para ela!





Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!