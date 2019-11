Muita emoção no casamento de Regielly e Luís Antonio

Em cerimônia marcada pela emoção das mensagens dos noivos e pela profundeza reflexiva da homilia do Padre Luís Eduardo, Regielly e Luís Antonio Melo casaram-se no sábado, 9, na Igreja de Santo Antonio, em Teresina. Foi um dos casamentos mais bonitos já realizados em Teresina... A entrada da noiva foi ao som de Clarinada (clarinetes) que deu um tom épico à cerimônia... Regielly é filha de Regina Lúcia e Manoel Pereira Filho, e Luís Antonio, de Maria Eugênia e Antonio Florentino de Souza Filho... Os noivos recepcionaram os convidados com linda festa no buffet Grillé, ao som das Bandas Pagode de Play e Forró de Boa... A decoração, tanto na igreja quanto no buffet, foi assinada por Irani Márcia, que usou rosas vermelhas nos arranjos. Tudo com muito bom gosto e requinte. A Lua-de-mel do casal será na Disney, Estados Unidos!





Após o SIM, Regielly e Luís Antonio no tradicional beijo, no altar da Igreja Santo Antonio.



Os noivos com seus respectivos pais no altar da igreja.



O noivo e seus pais, com convidados que vieram de outros estados: José Aílton e Rosiane (de Maceió, AL), e Raquel Lima e Murilo Celso (presidente da Federação Nacional dos Engenheiros) que vieram de São Paulo.



Os recém-casados com padrinhos, na igreja.



Regielly e Luís Antonio diante do bolo de casamento.



Advogados Sebastião Júnior e Ceiça Melo dentre os convidados



Os noivos chegando à festa de recepção.





Homenagem

Hoje à noite, o cabeleireiro e apresentador Mariano Marques será homenageado pela Câmara Municipal de Teresina numa Sessão Solene que o homenageia pelos 24 anos de seu programa na televisão. A proponente é a vereadora Teresinha Medeiros.

Na Europa

“A gente só desiste de coisas ruins, das coisas boas a gente não desiste”. A frase é do renomado advogado Luiz Gonzaga Soares Viana. A propósito, ele e sua elegante esposa Gilka vão passar o “réveillon” em Lisboa, Portugal, degustando dos melhores vinhos portenhos, bebida preferida do casal.





No Teresina shopping

Muito interessante, e de extremo bom gosto, a exposição NORDESTE FEITO À MÃO que está no segundo piso do Teresina shopping até o próximo domingo. São obras de arte de nossos mais famosos artesãos. Boa opção de presente neste Natal... E, a partir do dia 20, no mesmo espaço, terá início a exposição Natal com Arte, assinada pelo Atelier Josefina Gonçalves e União dos Artistas Plásticos do Piauí.





Presenciais

A Cesvale, foi uma das faculdades mais procuradas nos últimos dois anos em Teresina. A instituição tem crescido a passos largos, inclusive, disponibilizando quatro novos cursos agora em 2020. O processo seletivo (vestibular) está com inscrições abertas para os cursos de Direito, Administração de Empresas e Ciências Contábeis, nos três turnos. Informe-se: (86) 3230.2402.





Belém é aqui

Sabemos que Belém foi a cidade na qual Jesus Cristo nasceu. Pois bem: Dia seis de dezembro, na Paróquia de Fátima, Padre Tony Batista promove o “Natal dos peregrinos, Belém é Aqui”. Na oportunidade, ele lançará o livro intitulado “Padre Tony, Memórias de um Peregrino”, contando sobre suas andanças em missão sacerdotal





Viagem dos sonhos

A Jales Turismo está com pacote tentador para Austrália e Nova Zelândia no período de 17 de abril a 04 de maio do próximo ano. O investimento pode ser pago em até dez vezes, ou a negociar. Informe-se pelo fone (86) 3221.9586.