Aos deficientes

Ontem, o secretario de Estado para Inclusão da Pessoa com Deficiência, Mauro Eduardo, a deputada federal Rejane Dias e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Igor Neri, realizaram entrega de 200 cestas básicas e diversas máscaras para representantes de entidades voltadas para pessoas com deficiência de Teresina. A entrega foi realizada na sede da SEID, respeitando as medidas de distanciamento recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, e pelo Ministério da Saúde, devido à pandemia do novo Coronavírus.

Teresina Shopping homenageou os profissionais de saúde!

O Teresina Shopping celebrou seus 23 anos, último dia 27 de abril, de forma diferente. Temporariamente fechado devido ao isolamento social, a comemoração foi com homenagem especial aos profissionais da saúde que estão atuando no combate ao avanço da doença. Por meio das redes sociais, o Teresina Shopping pediu aos clientes que enviassem mensagens para esses profissionais. E, na segunda-feira, todas as mensagens foram projetadas na fachada do shopping e transmitidas ao vivo em live no instagram. As homenagens estão disponíveis no canal do YouTube e no Instagram do shopping.

Missa de João Claudino

A Missa de Sétimo dia pela alma do empresário João Claudino Fernandes foi rezada pelo Padre Tony Batista, na Igreja de Fátima, em Teresina. Somente membros da família se fizeram presentes mantendo a distância social. A celebração foi transmitida pelo Facebook, instagram, youtube e pela TV Assembleia do Piauí.

Papo em Dia

UM bom dia para Vânia Guerra Pereira da Silva que, no sábado, 9, vai comemorar virtualmente o aniversário da filha primogênita, Valéria Guerra que mora em Recife.De qualquer forma, a felicidade é a mesma!

ATÉ o Globo Rural só fala em fim do mundo, deprimindo as pessoas com matérias cataclismáticas mostrando o prejuízo que o coronavirus vem promovendo na vida dos agricultores... Já o ótimo Piauí que Trabalha, da TV Cidade Verde, ao contrário, mostra reportagens do que está sendo feito para recuperar os prejuízos dos produtores rurais, trazendo “luz” para quem assiste.

A PROPÓSITO, falando em Piauí que Trabalha, o programa, no domingo, fez bonita homenagem ao empresário João Claudino Fernandes, falecido último dia 24, mostrando que o empresário era um dos maiores criadores de gado de corte do Nordeste.

QUEM já foi ao Uruguai deve lembrar bem do Conrad Punta Del Este, um dos mais luxuosos hotéis-cassino do mundo. Mudou de nome para Enjoy e agora fechado devido à pandemia, luta na justiça para reestruturar seus passivos e ativos. Há um zum-zum-zum de que poderá ser comprado por grupo empresarial brasileiro. Quem conhece, torce para a continuidade do luxo.

PELO terceiro ano consecutivo, a academia de futebol que leva o nome do grande jogador Ronaldo Fenômeno, recebe o selo de excelência em franchising da ABF, que elegeu 200 empresas neste ano. Teresina conta com uma franquia localizada na zona leste, comandada pelo empresário e educador físico, Caio Matos.

QUEM aniversaria na data de hoje é o palestrantes espírita Divaldo Pereira Franco que, na data de hoje, completa 93 anos de idade.

NA lista dos aniversariantes de hoje: Soraya Guimarães, Côndia Boavista, Edvaldo Nascimento ( o melhor compositor do Piauí), e Daniel Alencar.

AMANHÃ quem será parabenizado pelo aniversário, mas ficará em casa e não fará festinha, é o humorista maior, João Cláudio Moreno.

NA quinta-feira, quando o sol estará no sete de maio, estarão de aniversário: A bela Ermelinda Castelo Branco Jacob, a também bela Vívian Barroso, e a querida Eneida Almeida Sousa (irmã do ex-Ministro João Henrique de Almeida Sousa).

“VAI terminar a pandemia e os hospitais de campanha de Teresina não serão entregues”. Desabafo do apresentador Silas Freire no rádio e televisão.

Nota aos Engenheiros

O Sindicato dos Engenheiros do Piauí, em decorrência da situação de isolamento social, determinada pelo Governo do Estado, informa a todos os engenheiros filiados e toda a população, que estará realizando atendimento ao público através de Home Office, via whatsapp, pelo número (86) 9 9921-3648, em horário comercial, durante esta pandemia. O presidente, Antonio Florentino Filho, fazendo todo o esforço para manter a qualidade do atendimento a todos.



Sempre bela e de alto astral, Aparecida Coelho, sempre levantando a bandeira do Banco do Nordeste!





Flores para Zuíta Vasconcelos!

Ainda é tempo de enviar flores para Zuíta Vasconcelos que aniversariou no primeiro de maio. Ela ganhou abraço especial do esposo, Gilson Vasconcelos, e dos filhos: Marcus Klinger, Márcio André, João Marcelo, e Sorência Madeira que, um a um, em horário determinado, foram levar o presente da querida mãe. Zuíta é sócia querida do Lótus Clube de Teresina onde conta com respeito especial por parte das amigas. A aniversariante nasceu em Sobral (CE). Batizada com o nome de Ildezuíte de Fátima Madeira de Vasconcelos. Formada em Licenciatura Plena em Estudos Sociais, pela Universidade do Vale do Acaraú, em Sobral. E teresinense de coração!







Florentino Filho, presidente do Sindicato dos Engenheiros, mantendo o trabalho do sindicato em sistema home oficce pelo whatsapp através do número (86) 9 9921.3648.