Lúcia Sousa está chamando a atenção com seu corpo escultural

Médico Luiz Aírton Santos Júnior falou sobre o Câncer de Mama para mais de quatrocentas colaboradoras da Guadalajara na semana passada. A palestra foi uma iniciativa da empresária Cláudia Claudino numa adesão à campanha Outubro Rosa.



A Medicina de Teresina é tida com uma das melhores do Norte e Nordeste do Brasil, e a atuação do médico Maurício Henrique Marques colabora para esse destaque regional.

Tributação

Segundo o advogado tributarista Sebastião Rodrigues Júnior, a tributação sobre renda de empresas do Brasil é a pior entre dezoito países. Ele esclarece que esse levantamento é da Confederação Nacional das Indústrias. O destacado advogado está sempre antenado com a advocacia empresarial em nosso país.

De olho nas crianças!

Raquel Vilar contente com o resultado do projeto “Adoro Brincar”, realizado pelo Hospital de Olhos Francisco Vilar, pelo Dia da Criança. Este ano o evento aconteceu pela sexta vez, reuniu pais e filhos, e teve lugar no pátio anexo ao hospital. Na programação: brincadeiras, dança, pintura, shows, etc.



Quando dois ícones se encontram em sociedade: Advogado Sebastião Rodrigues Júnior e Antonio Florentino Filho (presidente do Sindicato dos Engenheiros do Piauí).

Ainda é tempo de enviar flores para Socorro Santos (vestido claro) que aniversariou dia cinco. Na foto, recebendo o carinho da amiga Valdenê Albino.

Papo em dia



UM bom dia para os empresários Edmar, Francisca e Emerson Silva, da Panificadora Fortaleza, que fizeram assinatura deste Jornal O Dia porque entendem que proporcionar a leitura do jornal de melhor conteúdo do Piauí, a seus clientes, é um bom investimento para atraí-los.

NOITE de hoje, às 20 horas, teremos a pré-inaguração da Casabella Maison Festas, na Avenida Kennedy. Será um evento somente para convidados que degustarão jantar italiano.

DOUTORA Jéssica Braga está desenvolvendo a Estética Paliativa para tratar problemas de pele ocasionados pelos procedimentos tratativos do câncer. Os resultados têm sido muito bons!

ENGAJADO na campanha Outubro Rosa, o renomado médico Antonio Fortes de Pádua Filho faz palestra na sexta-feira, na antiga capela do Hospital São Marcos. Ele vai falar sobre “Diagnóstico e Prevenção Precoce do Câncer de Mama”, às 09 horas.

NO ARMAZÉM PARAÍBA o Festival do Jeans está bombando com muitas opções e ofertas em todas as lojas. A peça que nunca sai de moda, pode ser usada em várias combinações de looks masculinos e femininos. As ofertas são em calças, bermudas, blusas e shorts.

LEANDRO Karnal estará em Teresina dia 27 de novembro a convite do Sindicato dos Médicos do Piauí. A palestra será no auditório do SIMEPI, e ele estará abordando o tema “Inteligência, criatividade e estratégia”. Ingresso a 120 reais (não sócio), 50 reais (graduando), e gratuito para os médicos sócios. Informe-se: (86) 3221-5624.

PARA quem já está pensando nas compras do Natal, vem aí o Bazar das Grifes. Nos dias 8, 9 e 10 de novembro, no Atlantic City, das 10h às 20h, você poderá aproveitar descontos incríveis de grandes marcas em um só lugar. Roupas e acessórios para todos os estilos. informações: 99842-7702.

DE hoje até quarta-feira, acontecendo a Semana da Moda no Parnaíba Shopping. Uma boa dica de compras para quem está no litoral.

A EMPRESA Sanatur está passando o seguinte recado: “Chile faz recomendações a turistas que visitam o país: Maioria das atrações turísticas continua funcionando normalmente, apesar de onda de protestos na capital chilena.

A COLUNA antecipa os parabéns para a empresária Cristina Miranda Freitas que vai trocar de idade na próxima segunda-feira, dia 28.

AINDA é tempo de cumprimentos para Remédios Nery, sócia elegante do Granf Clube de Teresina, que aniversariou último dia vinte e um.

Coronel Fernando Miranda, Gilson Vasconcelos e José Aírton Veras na exposição de carros antigos, no Iate Clube de Teresina, no final de semana.

Nova fase



A empresária Lúcia Sousa – a rainha dos salgados – tem sido assunto das amigas porque está chamando a atenção com seu corpo escultural. O responsável por este resultado maravilhoso é seu personal trainer, Bruno Moraes. O rapaz, inclusive, aniversariou último dia doze, e comemorou com bonita festa no buffet dela. Uma parceria que traduz os verbos somar e multiplicar.

Humanização do parto

Com o objetivo de alertar a população para os benefícios do parto natural, o Conselho Regional de Enfermagem do Piauí (Coren) realiza, dia 9 de novembro, às 16 horas, a Sétima Marcha pela Humanização do parto. A concentração será na Ponte Estaiada.



Michelle e João Henrique de Almeida Sousa em ritmo de folia



Doutora Jéssica Braga no procedimento Estética Paliativa que trata de problemas da pele ocasionados pelo câncer.

Agenda social



Amanhã, na agenda social de Teresina, teremos reunião festiva do filantrópico Lótus Clube no Bistrô. As anfitriãs da noite são: Aldora Lebre Ferreira, Elília Cavalcante, Andrelina Vasconcelos, e Teresa Santos... O clube já tem data para a realização de sua grande promoção anual, o Chá Beneficente, que acontecerá dia 20 de novembro na Cookies Eventos.

Na luta

Na semana passada, o presidente do Sindicato dos Engenheiros do Piauí, Antonio Florentino Filho, esteve em Brasília, na Câmara dos Deputados, onde discutiu o Projeto de Lei que altera a Lei do Saneamento Básico. Um projeto que inicialmente desarticula as empresas estaduais de saneamento inviabilizando a prestação de serviços dessas empresas com interesses exclusivos na defesa do setor privado. Algumas mudanças no PL melhora a relação, mas o ideal é manter intacta a se fazer cumprir a lei atual. Florentino esteve representando a Federação Nacional dos Engenheiros.