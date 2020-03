O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Venâncio Cardoso, recebeu a jornalista e escritora Dina Magalhães com a Vereadora Teresinha Medeiros na manhã desta segunda - feira, dia 16 de março, pela manhã na SEMDEC para formalização da entrega do livro SEGREDOS DO SUCESSO . A obra foi adquirida pela Prefeitura Municipal de Teresina para que os alunos das escolas públicas do município aprendem sobre empreendedorismo.



A jornalista e escritora Dina Magalhães teve seu livro “Os Segredos do Sucesso” como referência e fonte de pesquisa para 4 (quatro) teses de pós-graduação na faculdade PUC do Rio Grande do Sul. Além desta conquista, em nível nacional, o livro passará à partir de agora a ser fonte para alunos das escolas públicas do município por conta de uma iniciativa do secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Venâncio Cardoso, e do Prefeito Firmino Filho. O projeto de lei é de autoria da vereadora Teresinha Medeiros.

O livro “Os Segredos do Sucesso” narra a história de empreendedores como Walter Alencar, pioneiro da comunicação no Piauí; além de João Claudino do Grupo Claudino, Assis Fortes do Grupo Serv-San, Alda Veloso do Colégio Dom Bosco, José Alves da Casa das Linhas, Holanda Rocha da Imobiliária Rocha & Rocha, entre outros.

A obra descreve com detalhes a carreira de um empresário nascido na Paraíba, mas com grande crescimento profissional à partir de sua chegada ao Piauí, em especial na Capital Teresina. A vida do empreendedor João Claudino Fernandes é um dos principais capítulos da obra. No livro a escritora conta que o tino comercial para os negócios, o empresário João Claudino afirma ter herdado do pai Joca Claudino, o qual tinha um terreno e passou a cultivar cana-de-açúcar para produzir rapadura e vender em seu armazém no Estado da Paraíba. Por isso, entre seus primeiros empreendimentos as lojas ganharam o nome de Armazém Paraíba.

TESE DA PUC

A obra da escritora foi fonte de estudos no Sul do País. Os estudantes universitários pesquisavam a carreira profissional do empreendedor João Claudino Fernandes, proprietário de dezenas de empresas no Nordeste, entre elas o Armazém Paraíba, o qual faz parte do conglomerado do Grupo Claudino.

A estudante Keyanna Késsia da PUC procurou a jornalista e escritora por meio de uma orientação do empresário João Claudino. Ele recomendou que toda sua história estava descrita na obra da escritora e jornalista Dina Magalhães. A luta do empresário faz parte das narrativas do livro que descreve a trajetória de sucesso de mais 21 empreendedores.

DADOS DA AUTORA

Formada em Jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a jornalista Dina Magalhães iniciou sua carreira aos 18 anos no jornal em Teresina, Piauí, em veículos de comunicação. Tem uma vasta experiência como jornalista, escritora e publicitária, tendo passado por diversos órgãos de comunicação no Piauí e no Rio de Janeiro, e atuado em várias campanhas políticas. Dina Magalhães, além de jornalista, é também escritora com 19 títulos publicados. Publicou entre eles: “Em Nome do Corpo”, da editora Rocco; “Rivu, Rio de Poemas”, “80 Poetas do Rio”, da Editora Logus; “Os Empreendedores”, “Mulheres Empreendedoras”, “Segredos do Sucesso”, “Advogados do Piauí – Seleção de Ouro” e “Transformando Vidas Sebrae”. O mais recente ainda está em fase de diagramação e se chamará “Eternamente Trindade”.

A jornalista e escritora é vice-presidente da Associação das Jornalistas e Escritoras do Brasil - Secção Piauí. Recentemente foi selecionada nacionalmente em um importante concurso de poemas 12 Concurso Nacional Pague Menos de Poesia. Foi fundadora de revistas e como apresentadora de TV passou pelas emissoras Cidade Verde, Antena 10 e Meio Norte. Foi Diretora Comercial do Sistema O DIA de Comunicação. Promove diversos eventos dentro do segmento do empreendedorismo como “Mulheres Empreendedoras” (2011 e 2014) e “Os Empreendedores” (2013, 2018 e 2019).