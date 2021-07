Labareda é o novo arrendatário do restaurante do Iate Clube de Teresina

Na sexta-feira, o presidente do Iate Clube de Teresina, Gilson Vasconcelos, juntamente com o diretor, Tarcisio Freire, estiveram reunidos com os proprietários do RESTAURANTE LABAREDA e fecharam parceria. O LABAREDA será o novo permissionário do restaurante do IATE... Com música ao vivo e feijoada aos sábados, e festivais gastronômicos, o LABAREDA promete uma super culinária para atender aos associados do clube e a sociedade teresinense com o restaurante aberto ao público. Mais uma novidade proporcionada nesta gestão de Gilson Vasconcelos... Os responsáveis pelo LABAREDA já trabalham na aquisição de todo o mobiliário, recrutamento do pessoal e na reforma do Bar, no espaço das piscinas, para a grande inauguração que acontecerá no mês de setembro.



Gilson Vasconcelos , sempre primando pela qualidade, firmou contrato com o restaurante Labareda que agora será o arrendatário do restaurante do Iate Clube de Teresina.





Escolinha de Vôlei, de volta!

Aos poucos, e ainda cumprindo rigorosamente os protocolos de proteção contra o coronavirus, o Iate Clube de Teresina vem voltando às suas atividades esportivas. Na semana passada, tivemos a volta da Escolinha de Vôlei, que é gratuita para os sócios. As aulas acontecem às segundas, quartas e sextas. Não sócios também podem participar. Outras informações, ligue (86) 9 9922.6246.

Dia dos Namorados Paraíba

Dia dos Namorados Moda Paraíba tem promoção especial. São descontos progressivos, uma peça 5%, duas peças 10%, três peças 15% e quatro peças ou mais 20% de desconto. A promoção é válida para peças íntimas, linha noite adulto, confecções e calçados das marcas exclusivas Vizzual, Pink Yellow, Emepê, Opcion e Win. A promoção segue até sábado e os clientes ainda podem parcelar as compras em até 12x nos cartões. A oportunidade perfeita para comprar o presente ideal para o seu par.

O que passou, passou!

Na iminência de completar 76 anos de idade, a cantora Gal Costa declarou em suas redes sociais: “Eu acho que o que passou, passou. Sou muito feliz com o que eu já fiz, mas não fico satisfeita nunca. Quero fazer outras coisas muito importantes ainda. Se não para todo mundo, pelo menos para as pessoas que se conectam comigo, que me escutam”.

Por que escolher a Cesvale

Com um futuro que se mostra de dificuldades, a grande saída é investir em conhecimentos, investir em uma profissão. Se você optar por Administração de Empresas, Ciências Contábeis ou Direito, uma das boas opções em Teresina é a Faculdade CESVALE... Além da facilidade no pagamento das mensalidades, a faculdade proporciona incentivos para a formação profissional do aluno, de modo que ele saia bem formado e preparado para o mercado de trabalho. Um desses INCENTIVOS, por exemplo, é quando a turma não está bem em uma matéria, a coordenação oferece, sem custos, curso de reforço para aquela disciplina. Isso não ocorre em faculdades públicas, por exemplo. A propósito, as inscrições para o vestibular (segundo semestre) estão abertas. LIGUE: (86) 3230.2402.

Missa de Ano

Ontem, segunda-feira tivemos a Missa de Um Ano pelo falecimento de Jandira Lopes Campelo Leite, mãe da nossa querida amiga Rita Leite. A missa foi celebrada pelo Padre Amadeu, e aconteceu às 19 horas, na Capela do Sagrado Coração de Jesus, transmitida pelo canal da Paróquia de Fátima, youtube e instagram.

Papo em Dia



UM Bom Dia especial para o casal Jéssica Braga e Aroldo Francisco que agendam a Europa para as festas de final de ano. Istambul, a linda capital da Turquia, e Madri, na Espanha, estão no roteiro.

POR falar em Aroldo Francisco, a Rádio Capital, operando pela internet, de propriedade dele, está a cada dia aprimorando sua programação. Este mês, por exemplo, teremos a estreia do locutor Júnior Gavião, profissional que vem sendo muito elogiado pelo mundo do rádio.

A NOVA emissora de rádio de Teresina, a RÀDIO Capital, pode ser sintonizada pelo endereço digital HTTPS://radiofmcapital.co.br ... Uma boa equipe de profissionais está sendo montada por Aroldo Francisco que tem se dedicado dia e noite a este projeto.

VAN FERNANDES e Reginaldo Júnior, reinauguram, amanhã, a filial Alto da Ressurreição, do Carvalho Super. A reinauguração acontece com muitas promoções de preços baixos em vários produtos da cesta básica. É aproveitar!



Professor José Aírton inaugurou, na semana passada, o novo Núcleo de Atendimento da Faculdade Cesvale. O novo espaço proporciona conforto e praticidade para quem procura a faculdade. Degrau por degrau, a Cesvale vai se firmando com uma das melhores faculdades do Piauí.







O elogiado comunicador Júnior Gavião é o novo contratado da Rádio Capital FM, de Teresina, que está formando grande equipe de profissionais.







O saudoso amigo Nelito Marques estaria hoje radiante de felicidade com a formatura de mais uma neta. Desta vez, foi a Sabrina Marques (foto) que se formou em Pedagogia. A outra neta, a Mariela, também pedagoga, já é supervisora de colégio em Parnaíba.







Em homenagem ao Dia dos Namorados, no próximo sábado, Michelle Alves e João Henrique de Almeida Sousa, embora casados, vivem clima de namorados 24 horas por dia numa relação amorosa bonita de se ver, e digna de aplausos e flores, muitas flores!







Marinalda Oliveira Sousa, aniversariante de destaque de amanhã. Com um astral sempre acima do nível do mar, ela é a rainha dos frutos do mar em Teresina.







Solteiro, de bem com a vida, e bem conceituado na profissão, o médico Agamenon Bastos curtiu dias de folga no litoral paulista no ritmo vivendo o hoje!





Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!