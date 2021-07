Jair Bolsonaro declarou que o aumento do BOLSA FAMÍLIA está “praticamente acertado”

AUMENTO NO BOLSA FAMÍLIA

Durante uma entrevista, o presidente da república, Jair Bolsonaro, declarou que o aumento do benefício no novo BOLSA FAMÍLIA está “praticamente acertado”. A intenção do chefe do executivo é ampliar o valor pago atualmente, R$ 192, para 300 reais... O presidente destacou que deseja ampliar o número de famílias atendidas para 20 milhões, 6 milhões a mais em comparação ao atual, 14 milhões. Além disso, em ralação ao valor, Bolsonaro afirma que deve ter um acréscimo de até 50%.

PEDAGOGIA, NOVO CURSO DA CESVALE



Ontem, o professor José Aírton Soares recebeu aprovação do MEC para o funcionamento do curso de PEDAGOGIA na Faculdade Cesvale. O curso deve iniciar agora em agosto/2021... Após a análise feita por técnicos pedagógicos do Ministério da Educação, o funcionamento do curso foi autorizado com nota máxima, ou seja, nota 5... A faculdade conta agora com quatro cursos, são eles: Administração de Empresas, Ciências Contábeis, e Direito. Com três outros cursos em tramitação no MEC... Ligue para (86) 3230.2402 e informe-se sobre o vestibular.

NOVAS OPORTUNIDADES

A cidade de Floriano, nossa querida “Princesinha do Sul”, será agraciada com mais um empreendimento comercial. É o Rio Parnaíba Shopping, um grande projeto do Grupo Jorge Batista, que será um complexo de lojas, supermercado e restaurante. Uma nova proposta de shopping center que promete movimentar a economia e a geração de empregos na região.

NIVERS

Na sexta-feira, dia 25, completa 12 anos da morte de Michael Jackson... O Rei do Pop, dia 29 de agosto próximo, completaria 63 anos de idade... Na sexta-feira, 25, aniversaria João Eulálio de Pádua... Na quinta-feira, 24, quem aniversaria é o craque argentino LIONEL MESSI, que completa 34 anos de idade.

Você sabia?

As palavras ANARRIÊ e ALAVANTUR, usadas neste período junino no gritar das quadrilhas, são um aportuguesamento dos termos “EN ARRIÈRE” e “EN AVANT TOUS”, da língua francesa. A primeira quer dizer PARA TRÁS e a segunda, TODOS PARA FRENTE.





Papo em Dia

MINISTRA Maria Cristina Peduzzi completou ontem 20 anos de atuação como ministra do Tribunal Superior Eleitoral... Recebeu cumprimentos do presidente do TER Piauí, Desembargador José James Gomes Pereira.

ANTONIA FONTENELLE, blogueira que tem canal estilo censura 18 anos no Youtube, foi convidada pelo senador piauiense Ciro Nogueira para filiar-se no partido dele, o Progressistas. É que ela, apesar de ter nascido em Brasília, morar no Rio e ter sido casada com o ator Marcos Paulo, viveu sua infância no Piauí, em Parnaíba.

RECUPERADA da Covid-19, a arquiteta e decoradora Haydée Ferreira escolheu o litoral Piauiense, Praia do Coqueiro, para comemorar seu aniversário, no sábado, em ritmo família feliz.

NA sexta-feira, 25, a Banda Validuaté faz grande show na live “Fervura” que será transmitida pelo youtube, à partir das 19 horas.



Diretor da Faculdade Cesvale, José Aírton Soares, assinando portaria que nomeia a professora-doutora, Eliane Freire, para assumir a Coordenação do curso de Pedagogia que é o novo curso que a faculdade oferece a partir de agosto deste ano.







O Promotor de Justiça, CLEANDRO ALVES DE MOURA foi o escolhido pelo governador Wellington Dias para ser o novo Procurador-geral de Justiça do Estado do Piauí. Na lista tríplice constavam também os nomes de Carmelina Moura (atual Procuradora -geral) e Hugo Cardoso. Ele vai comandar o Ministério Público pelos próximos dois anos, com posse em 12 de julho vindouro.







Graduação em Pedagogia: Dentro de alguns dias a faculdade Cesvale inicia suas inscrições para o vestibular em Pedagogia. Na última semana a instituição de ensino recebeu a comissão do MEC com o objetivo de autorizar o curso, com funcionamento previsto para o segundo semestre. No registro, o diretor geral do Cesvale, José Airton Veras, a diretora acadêmica Ângela Pessoa, a diretora administrativa Marcela Pessoa, e o diretor de relações exteriores Leonardo Airton, e as professoras Érica Borri e Eliana Freire.







Karina Araújo e Robson Ribeiro formam um lindo casal e estão sempre assim juntinhos levantando a bandeira do DEMOCRATAS. São dedicados e eficientes!







Dra. Jéssica Braga, especialista em estética regenerativa, método Magic Stril, vai estar com o curso Bioativação Genética , em Balneário Camboriú (dia 10 de julho), São Paulo (24 de julho) e Recife (21 de agosto). Inscrições: (11) 9.3466.0043.











Secretária municipal do meio ambiente, Elisabeth Sá, e sua equipe, plantando muda de árvore na Praça do Marquês de Paranaguá, no sábado. É um projeto da SEMAM a reposição de árvores em nossas praças. Aplausos!





Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!