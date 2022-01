Iate Clube de Teresina vai apoiar a 12° expedição náutica, que ocorrerá dias 22 e 23/01

Pela preservação do Parnaíba

O Iate Clube de Teresina vai apoiar a 12° expedição náutica, que vai ocorrer nos dias 22 e 23 de Janeiro, com o objetivo de conscientizar sobre a preservação do rio Parnaíba. Na data, os pilotos sairão do cais do Iate Clube, com destino a Parnaíba, no qual irão desembarcar no Porto dos Tatus, Ilha Grande... No dia do evento, o Iate Clube vai promover um café da manhã antes do embarque no cais do Clube. “Daqui de Teresina vão sair cerca de 60 embarcações, dentre elas Jet Ski, Jetboat e lanchas. Vamos percorrer um total de 450 km por águas até o Porto dos Tatus”, completa Thiago Salmito, Diretor Náutico do Iate Clube.

Papo em Dia

NO RIO GRANDE DO SUL, Onix Lorenzoni será candidato a governador do estado gaúcho. É o que me informa o amigo André Boeira, de Gravataí (RS), que destaca que o nome dele está bem cotado por lá. Detalhe: Onix é médico veterinário e empresário.

A MÉDICA Ingrid Serafim, de Fortaleza (CE), aponta três motivos para não se beber refrigerantes: 1) Causa gordura no fígado, 2) Descalcifica os ossos, e 3) Causa gastrite. Além de outros males, é claro!

O Brasil comprou sua independência

Este ano, além dos 100 anos da Semana de Arte Moderna, celebra-se também os 200 anos da independência do Brasil. Detalhe: A independência do Brasil custou 2 milhões de libras esterlinas emprestados pela Inglaterra. O Brasil teve de pagar essa quantia para Portugal para se tornar um país independente. Com a independência do Brasil, o país tornou-se soberano e organizou-se com uma monarquia. Na América do Sul, o Brasil foi a única monarquia, pois as outras nações organizaram-se como repúblicas. Dom Pedro foi coroado imperador e nomeado como d. Pedro I em 1º de dezembro de 1822.

100 anos da Semana de Arte Moderna

Este ano de 2022 celebra-se os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Será um grande ano para visitar São Paulo, pois a prefeitura paulistana elaborou uma grande programação para comemorar a Semana, encabeçada por Mário e Oswald de Andrade, que revolucionou as artes em nosso país. A programação abrange exposições, filmes, espetáculos de dança, festivais, literatura, música, seminários, palestras, cursos e oficinas, e teatro.

Loja Audax no Teresina Shopping

A bike faz parte do dia a dia de muitos teresinenses e o mercado local está se transformando para atender aos mais variados tipos de ciclistas. Pensando em um novo conceito de loja para Teresina (PI) e região, o empresário Joaquim Sá, administrador da Windship, da JSF Logística Portuária e da agência marítima NML, está lançando na cidade a primeira loja conceito Audax, a The Auge Bike Shop, localizada no Estacionamento F do Teresina Shopping. O evento de inauguração da loja acontecerá nesta quinta-feira (20), a partir das 19h.



Loja da AUDAX que será inaugurada no Teresina Shopping na quinta-feira, 20.





Nivers

Colunista Mauro Júnior é aniversariante desta terça-feira, dia dezoito... Amanhã, quem troca de idade é o empresário Leandro Gomes Serra e Silva... A cantora Eliane, apelidada por Elvira Raulino como Rainha do forró, também aniversaria nesta quarta-feira, 19... Bons ventos!

Mauro Júnior

Hoje, aniversaria o colunista Mauro Júnior que, como citei, continua na ativa, usando redes sociais na internet. Mauro representa o tradicionalismo do colunismo social, sempre muito querido e muito respeitado em nossa sociedade e em todos os lugares por onde andou nesse Brasil. A foto dele que hoje publico na coluna mostra um momento desse respeito e bem querer que os colegas colunistas sempre tiveram por ele; a colunista Fátima Cruz, do interior de São Paulo (ela, muito amiga de Amaury Júnior) não conhecia o Mauro Júnior, o conheceu na festa da Febracos, na mansão de Gilberto Amaral, em Brasília... Quando ela o conheceu, gostou muito dele e o tirou para dançar... Foi um momento muito aplaudido pelos colegas presentes à grande festa!



De aniversário hoje o colunista Mauro Júnior que, para os que não sabem, não está aposentado, ele continua fazendo sua coluna e distribuindo pelo whatsapp. Continua na ativa. Na foto, MJ baila com a colunista paulista Fátima Cruz (de São José do Rio Preto) numa festa grandiosa na mansão de Gilberto Amaral, em Brasília, há alguns anos atrás. Eu fotografei.

Posse no CRECI

Na última quarta-feira (12) a consultora imobiliária, Ivanilda Cunha, tomou posse como conselheira efetiva do CRECI. Durante a sessão solene houve a entrega simbólica do cargo conduzida pelo Presidente da instituição no Piauí, Pedro Nogueira Lima e o Presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, Sr. João Teodoro da Silva. A cerimônia ocorreu no edifício da FIEPI, onde Conselheiros, Diretores e Presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 23ª Região/PI tomaram posse para a gestão 2022/2024.







Em Recife, Rodrigo Guerra aniversariou e contou com a presença dos vovôs Vânia Guerra e José Wilson que se deslocaram de Teresina abraçar o neto querido!



Rodrigo Guerra recebendo o abraço dos irmãos Matheus e Rafaela (que mora em Dusseldorf, Alemanha).







Amanhã quem troca de idade é o empresário Leandro Serra e Silva que, na foto, na foto, está com os filhos trigêmeos (fraternos) Diego, Leandro Filho e Ana Vitória, e a esposa Mariana, em recente viagem à Disney, Estados Unidos.







Curtindo férias em nosso litoral, Florentino Filho brinca com o neto Igor. Momento de felicidade!







Na quarta-feira, 12, Ivanilda Cunha tomou posse como Conselheira Efetiva do CRECI. Na foto, ladeada por João Teodoro da Silva e Pedro Nogueira.

















É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no