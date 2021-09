Iate Clube de Teresina recebe convidados hoje para a inauguração do novo restaurante

Iate Clube reabre hoje seu restaurante

A diretoria do Iate Clube de Teresina, juntamente com a equipe do Restaurante Labareda, recebem convidados hoje à noite para a inauguração do novo restaurante do clube, que agora está sob a responsabilidade da marca Labareda, e foi totalmente reformado e renovado. Será a partir das 19 horas, com os convidados obedecendo ao protocolo de proteção contra o coronavirus... O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, inclusive, deverá marcar presença a convite do Comodoro Gílson Vasconcelos.

Aumentando a rede

Na quinta-feira, a empresária Van Fernandes inaugura a 25ª unidade do Carvalho Supermercado, localizado na Avenida Zequinha Freire, zona leste de Teresina... Antes, ela esteve em São Paulo participando do VII Fórum Nacional de Integração Varejo e Indústria, promovido pela “AS Varejo”.

Nivers

Hoje quem aniversaria é a jornalista Elvira Raulino, completando 75 anos de idade. Hoje, aposentada... Amanhã é dia de enviar flores também para Isa Rodrigues Mota que estará de aniversário.

Clube do Chá

Gláucia Vilarinho será a anfitriã da próxima reunião do filantrópico Clube do Chá na próxima quinta-feira. A reunião será na residência dela e será um almoço reunindo somente as sócias do clube.

Live para Elvira Raulino

Hoje, em homenagem ao aniversário da jornalista Elvira Raulino, teremos a live “Memórias São José dos Altos” com a participação de vários cantores, dentre eles: Nayra Lima, Léo Cachorrão, Soraya Castelo Branco, e Matheus Raulino, além da Banda Triballes. A live será para relembrar as célebres festas da Radio São José dos Altos que sempre aconteciam por ocasião do aniversário de Elvira. Será a partir das 19 horas, pelo canal da Secult no youtube, TV Antares e TV Assembleia.

Bolsas de estudo para servidores da ALEPI

Faculdade Cesvale firmou convênio com a Assembleia Legislativa do Piauí com objetivo de assegurar futuro educacional aos servidores e dependentes da ALEPI, visando capacitar o servidor e inserir seus dependentes no ensino superior, garantindo oferta de bolsas de estudo de 50% nas mensalidades. O benefício abrange os cursos da faculdade, na graduação e pós-graduação, por meio de vestibular ou transferência. O convênio foi assinado ontem pelo presidente da ALEPI, Themístocles Filho, e o Diretor de Relações Institucionais da Cesvale, Leonardo Aírton Soares, na sede da faculdade.



Médico Maurício Marques este ano escolheu Recife (PE) para comemorar seu aniversário, acontecido último dia dezesseis. Foi com jantar em “petit comité” no restaurante NAU MANGAI. Na foto, ele com os irmãos Marcílio (que anfitriona Maurício na capital pernambucana), e Socorro. E também: Petrus Tabatinga Castro e Marcela Marques (que são namorados), e Angélica Tabatinga (mãe de Petrus).







Josélia Dantas muito feliz com o casamento do seu neto Deoclécio Dantas Neto com a bela Daphgne. Ela, inclusive, emocionada, foi quem entrou na igreja conduzindo as alianças. Momento de grande felicidade para ela!







Formatura de Ciências Contábeis na Faculdade Cesvale, semana passada. Mais profissionais de gabarito no mercado de trabalho.





Papo em Dia

O ATOR Luiz Gustavo se foi no domingo, deixando muitas saudades. Falaram em muitos personagens que marcaram sua carreira, mas não citaram aquele que mais me marcou, que foi em CONFISSÕES DE ADOLESCENTE onde ele fazia o papel de pai (pai e mãe) de adolescentes e a trama girava em torno dessa relação.

MUITA gente ligando para emissoras de rádio reclamando da nova iluminação pública de Teresina. Pessoas alegam que a luminosidade é pouca, facilitando a ação de marginais. Foi um legado ruim que a administração passada da nossa prefeitura deixou para a cidade.

A FALTA de vírgula, uso inadequado de acentuação, ou falta desta, tem proporcionado o surgimento de brechas processuais para advogados pedirem a absolvição de supostos criminosos, e pedirem condenação até de inocentes, ou supostos culpados. Por isso, é vital escrever de maneira correta nas redes sociais, de acordo com a gramática normativa. Você estará evitando produzir prova contra si mesmo. Fique de olho!



Presidente da Assembleia Legislativa, Themístocles Filho, e Leonardo Soares, firmam convênio entre ALEPI e Cesvale para concessão de bolsas de estudo.







A grande Elvira Raulino hoje completando 75 anos de idade!







No sábado, Socorro e Adão Rodrigues dos Santos comemoraram 50 anos de casados. Bodas de Ouro. Desta união feliz, nasceram os filhos: Adálya, Arana e André.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!