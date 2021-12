Iate Clube de Teresina elegeu nova diretoria neste domingo 19/12

Iate Clube elege nova diretoria!

No domingo, tivemos as eleições do mais tradicional clube social do Piauí: Iate Clube de Teresina. Mesmo sendo chapa única, os sócios do Iate Clube fizeram questão de ir ao clube para eleger a nova diretoria que irá comandar o Iate pelos próximos três anos. Foram 329 sócios votantes, sendo 323 votos sim, 05 votos em branco, e 01 voto nulo. Elegendo Tarcísio Freire com 98,2% dos votos válidos. Tarcísio estará substituindo o atual Comodoro (presidente), Gilson Vasconcelos, a partir do dia 1º Janeiro de 2022. Gilson, que por sinal, se despede com gestão aplaudida e elogiada, mesmo diante de tamanha Pandemia. O trabalho continua por um Iate cada vez melhor, que é o lema da nova diretoria que assume o clube.

DIA "D" ELETROLIXO

O Rotary Club de Teresina Piçarra participou da Campanha Eletrolixo, que teve seu dia "D", no último final de semana. Representado pelo presidente Ricardo Dias, o Rotary Club de Teresina Piçarra marcou presença em um dos pontos de coleta de lixo eletrônico. O objetivo da campanha é dar um destino adequado aos aparelhos eletrônicos que não são mais utilizados e que podem poluir e causar danos à natureza, quando descartados.

Nivers



De aniversário hoje: Jorge Lopes Sousa e Luíza Helena Claudino... Se vivo estivesse, hoje estaria de aniversário o empresário amigo Antonio Machado Lima... Ontem, trocaram de idade: Romildo Macedo Mafra, Elvira Freire Conde, e o jovem Luan Rodrigues (filho de Emanuelle e Sebastião Rodrigues Júnior, que completa seus 14 anos de idade)... Amanhã: Teresinha Macedo e Herberth Henrique... Na quinta-feira, 23, trocam de idade: Empresário Rondinelle Albino, jornalista Gil Costa, deputado João Mádison Nogueira, e a empresária Ana Melo.

Ponte aérea

Josélia Dantas curtiu dias de sol, vento e mar, no litoral piauiense, na semana passada. Com a família, aproveitou e veio de avião inaugurando o voo que agora liga Teresina a Parnaíba e faz o trajeto em 40 minutos. Aprovou a viagem!

Granf Club

A mais-mais, Conceição Araújo, é quem me informa que Ana Paula Ramalho foi eleita nova presidente do filantrópico Granf Club de Teresina. Na vice-presidência, está Tânia Miranda (que também é a Madrinha da Campanha Outubro Rosa). Neste 2022 o clube pretende voltar com suas grandes e grã-finas reuniões!



Diretoria do Iate Clube de Teresina com o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, que autorizou o edital para a licitação da construção do Píer do clube, uma luta do presidente Gílson Vasconcelos.







José Aírton e Ângela reuniram os servidores da Faculdade Cesvale para o “Muito Obrigado” de final de ano. A faculdade preza e prestigia seus funcionários!







Aroldo Francisco e Jéssica Braga, em circulada de férias pela Europa, ficaram encantados com a beleza de Praga, capital da República Tcheca. “Que sonho essa cidade... Desde a arquitetura gótica com barroca a todas as modernidades que fazem esse cenário exuberante. Eita Praga cheia de histórias e coisas lindas”, destacou Jéssica!







Vânia Guerra Pereira da Silva e Lúcia Silveira na confraternização do Clube do Chá na residência de Lúcia. Elegância tem nome e sobrenome!







Francisca Aragão, Vera Lobão (presidente do clube), Marisa Resende Barbosa, Lúcia Silveira e nossa senadora Eliane Nogueira. Em noite de Clube do Chá.







Teresa Alencar Rebelo, Rosa Linhares, Ferdinand Filho, e Vera Lobão. Na elegante reunião do Clube do Chá.







Aparecida Coêlho (e), seu esposo Deocleciano e a filha Ana Beatriz na confra do Banco do Nordeste.







Turma de colegas do DNOCS em confraternização no Restaurante Maná: Concebida Costa e o esposo Demóstenes Leite, com Edson Correia, Círio Carneiro, e Aguiar Melo, com suas respectivas esposas. Momento de congraçamento!







Foto da vitória: Comodoro Gilson Vasconcelos, e Tarcísio Freire que foi eleito como novo presidente do Iate Clube de Teresina e assume o comando do clube dia primeiro de janeiro de 2022.

