Iate Clube Cada Vez Melhor, este é o lema da chapa que concorre às eleições dia 19/12

Este é o lema da chapa que concorre às eleições para nova diretoria do Iate Clube de Teresina próximo dia 19... Em torno dessa chapa, teremos no próximo domingo, 12, a grande Feijoada & Samba reunindo os associados e a imprensa. A musicalidade será da Banda 100% Só Prá Sambar, começando ao meio dia.

Francisco José se despede da Globo

Após 46 anos, Francisco José foi demitido da Rede Globo de Televisão. Ele se notabilizou com reportagens sobre o nordeste, dentre outras. E rede social, ele escreveu: “Estou bem. E vou voltar a trabalhar. Fazer documentários. Esperar a pandemia passar para continuar com as palestras, através da minha agência @casefala. Posso estar me despedindo da redação da Globo, mas, certamente, vou procurar outra redação”.

Você sabia?

Que o VICK VAPORUB serve para: Aliviar dores musculares; dores de ouvido; esconder estrias; acabar com rachaduras nos pés; aliviar queimaduras; evitar que animais urinem dentro de casa; eliminar rachadura nos lábios; e combater a acne.

Revitalização urbana

Enquanto na principal avenida de Teresina só se constrói casinhas, tornando nossa cidade acanhada, em Porto Alegre, capital gaúcha, projeto do governo do RS pretende construir 9 torres (edifícios moradia) como parte da revitalização do Cais Mauá e orla do Guaíba, tornando a capital dos gaúchos cada vez mais bonita e mais pujante. Já pensou essas 9 torres na Frei Serafim?...

Memorial da Varig

A cidade de Nova Petrópolis, na serra gaúcha, vai ganhar um memorial da VARIG (antiga Viação Rio-grandense) que foi uma das maiores empresas aéreas da aviação no Brasil... O Boeing 272 será o principal atrativo do empreendimento turístico do Grupo H2, funcionando no formato de memorial dedicado à VARIG. A área escolhida para a instalação do memorial fica próxima à ERS-235, entre o bairro Vale Verde e a localidade de Linha Imperial. Peças do enorme avião estão sendo transportadas, aos poucos, de Porto Alegre para a cidade serrana.

De férias na cidade!

Professor José Amâncio hospedando em sua bela casa, no Morada do Sol, sua sobrinha Roberta Ribeiro que mora em São Luiz do Maranhão onde é nutricionista-chefe do SESC da capital maranhense. A hospedagem é com direito a banho de piscina e muita água de côco. Férias!

Passaporte da vacina

Diretoria do Iate Clube de Teresina, de acordo com o decreto estadual nº 20.290, está exigindo a carteira de vacinação para ingresso nas dependências do clube. Pode ser a carteira de vacinação física ou digital via “Conecte SUS”.

Preservação da Mata Atlântica



Está no Piauí, em pesquisa científica, CLEYTON FERREIRA LINO, que é o presidente do Conselho Nacional Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Ele está por aqui porque o nosso estado tem “manchas” de Mata Atlântica em 48 localidades. No final de semana, ele visitou Pedro II e o Delta do Parnaíba. Em Parnaíba, foi anfitrionado por Ingrid Clark, proprietária da Ilha do Caju, no Delta. Esta atual pesquisa em breve se transformará em novo livro a ser lançado por ele.



A classe, finesse e elegância da aniversariante Conceição Araújo!

Conceição Araújo é uma das mulheres mais elegantes da sociedade teresinense, mas sua elegância ultrapassa o que dizem costumeiramente as colunas sociais; a elegância dela não está somente nos trajes majestáticos que usa nos salões elegantes da cidade, está também nos seus gestos nobres, na sua boa educação, na sua generosidade, na sua finesse, e na sua simpatia... Sempre no “Top 5” das mais bem vestidas de Teresina, ela se destaca pela combinação sempre perfeita, e de muito bom gosto, entre trajes e acessórios. Ontem, dia seis, ela aniversariou e recebeu inúmeros cumprimentos, dentre estes, das amigas do Granf Clube de Teresina, do qual faz parte. Parabéns para ela que, além de flores, merece aplausos de pé...!







Vânia Guerra Pereira da Silva e José Wilson comemorando a provação da neta Luíza em Psicologia na Faculdade Pernambucana de Saúde. A inteligente jovem, filha de Lenara e Inaldo Guerra, vai agora residir em Recife.







Em Recife, Valéria Guerra e João Bosco comemoraram 34 anos de casados – Bodas de Oliveira. Os Guerra em festa pela bela união do casal.







Felinto Rezende e Rosa Núbia na inauguração da Optômetra – a mais nova ótica de Teresina que tem convênio com a clínica Premier onde são feitas consultas de oftalmologia, ontologia, infectologia, psiquiatria, cardiologia, e nutricionista.







Ontem foi dia de cumprimentos para o presidente do Sindicato dos Engenheiros do Piauí, Antônio Florentino Filho, que comemorou a data reunindo a família e amigos próximos no seu Cubo D’Água, na sua residência onde predominou a alegria pela vida!







A locomotiva da sociedade teresinense, Maria Hilda Monteiro, aniversariou ontem e comemorou com chique festa no Buffet Azuzza onde reuniu parcela requintada das mulheres de nossa alta sociedade.





