Durante jantar íntimo, reunindo somente sua família, no novo restaurante Labareda, do Iate Clube de Teresina, o Comodoro do clube, Gílson Vasconcelos, comemorou seu aniversário na última quinta-feira, dia sete. Foi uma noite feliz em que o aniversariante, além dos parabéns pelo aniversário, recebia, de outras pessoas que se faziam presente ao restaurante, os parabéns também pela sofisticada reforma que fez no local que está realmente um luxo, digno da alta estirpe dos sócios do Iate. As fotos, de minha Nikon, mostram a comemoração.





O aniversariante Gilson Vasconcelos e sua esposa Zuíta diante do bolo comemorativo.



Gílson Vasconcelos e Zuíta com os filhos: Marcus Klinger (juiz de direito), Márcio André (Procurador do Ministério Público de Contas), João Marcelo (Procurador do Estado), e Sorência Vasconcelos (advogada). Comemorando a vida!



A família toda reunida para abraçar o nataliciante Gilson Vasconcelos em feliz noite de aniversário dele.

Palestra na Colômbia

JÉSSICA BRAGA, uma cientista respeitada na área da estética em toda a América Latina, será palestrante, na qualidade de convidada, pela segunda vez, do CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTÉTICA que acontecerá dias 21, 22 e 23 deste mês, na cidade de Santa Mônica, na Colômbia. Lá, apresentará o produto DNA CORRECTION que está sendo considerado uma revolução na regeneração de pele. Dra. Jéssica tem investido muito nesta área da estética e, por isso, tem ganho o respeito da comunidade internacional.

Funcionamento do Teresina Shopping

Nesta terça-feira, hoje, data de Nossa Senhora Aparecida, o Teresina Shopping funcionará em horário normal, das 10h às 22h, conforme Lei Estadual que antecipou o feriado para o dia 26 de março de 2021. O Big Bom Preço funciona das 08h à 22h, Smart Fit das 06h às 22h e Cinemas Teresina com bilheteria a partir das 13h30.

Nivers

No domingo, trocaram de idade: Desembargador Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho, jornalista Cristiane Sekef Budaruiche da Silva, Lenon Cortez (TOP MAN 2011), e a advogada Sorência Vasconcelos... ONTEM, segunda-feira, os parabéns foram para Teresa Maria Alencar Rebelo, Segisnando Ferreira Alencar, e major Raul Feitosa... Hoje, dia 12, flores para: Ivonildes Soares, Eliane Farias, Luís Alberto Leal Nunes, Liana Mota dos Santos Rocha, e Genésio Araújo... NA quinta-feira quem aniversaria é a médica pediatra Roza Maria Veras Bogéa.

Clube do Chá

Mirian Demes Castro será a anfitriã da próxima reunião do filantrópico Clube do Chá que acontece nesta quinta-feira no restaurante Pecorino. As reuniões do Clube do Chá têm acontecido sempre no horário do almoço.

Maria Hilda volta a comemorar!

Após dois anos sem comemorar seu aniversário por causa da pandemia, a socialite MARIA HILDA MONTEIRO volta a comemorar este ano com grande festa como ela costumeiramente sempre o fez reunindo o “plus” das mulheres elegantes de Teresina. A festa será dia seis de dezembro, data do aniversário. Os convites ainda não estão prontos. Ela me adiantou apenas que será um Café Colonial com show de um grande humorista. Tudo com muito glamour, como é característica dela. Já tem gente se convidando para participar desta festa sempre badalada!

Cesvale & RCarvalho

A Faculdade Cesvale firmou parceria com a empresa RCarvalho Supermercado onde os colaboradores desta empresa e seus dependentes contam com 50% de desconto em graduaçãoes e pós-graduações na faculdade. O Diretor de Assuntos Institucionais da Cesvale, Leonardo Aírton, assinou pessoalmente a parceria.

Feijoada iateana

Gílson Vasconcelos anunciando para 21 de novembro, grande feijoada no Iate Clube de Teresina em torno da chapa encabeçada por Tarcísio Melo que, até agora, é a única registrada para concorrer à presidência do clube que acontecerá em dezembro. A feijoada tem previsão para 300 pessoas!



Marisa Resende Barbosa, Málaque Adad Santos, Vânia Guerra Pereira da Silva, e Rosa Linhares, na reunião do Clube do Chá anfitrionada pela médica Málaque Santos no Pecorino.







Senadora Eliane Nogueira esteve em Roma representando o Brasil na Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas que teve, inclusive, uma reunião com o Papa Francisco.







Jéssica Braga, considerada a maior pesquisadora em tecnologia regenerativa da pele, chegando hoje de Curitiba (PR) onde esteve ministrando curso do seu método Magic Stril de regeneração da pele (estrias, manchas, etc.). Na capital paranaense, aproveitou para lançar o produto DNA CORRECTION, um produto com tecnologia avançada de biotecnologia para a pele. O produto repara, clareia e regenera a pele em poucos dias. O produto, inclusive, já está aprovado pela ANVISA.





