Hoje, às 18 horas, o cartunista Gean inaugura exposição de seu trabalho

Niver João Henrique

Hoje pela manhã, João Henrique de Almeida Sousa será homenageado com uma celebração alusiva ao seu aniversário. Será às 9 horas da manhã, na sede do MDB, em Teresina, com a presença de familiares, amigos e correligionários. Depois, ele embarca para viagem comemorativa com a esposa Michelle.

Grande trabalho

João Henrique de Almeida Sousa, o aniversariante de hoje, fez um trabalho tão bom quando foi Ministro dos Transportes, que seu nome está espalhado em rodovias por todo o Brasil. Na cidade de Osório, Rio Grande do Sul, há uma placa bem grande com o nome de João Henrique num entroncamento rodoviário destacando a duplicação que ele fez da Rodovia 101 na região sul do país.

Carnaval no Shopping

Domingo, 9, o Teresina shopping realiza o “Esquenta de Carnaval” com Happy Hour e Bailinho Carnavalesco. O evento é dirigido a pessoas de todas as idades. No bailinho para a criançada, teremos animação da Trupe Carnavalesca, Trombone & Cia., Anima Kids e Terê Kids, na Praça de Eventos II... Para os adultos, Emyllia Santos, Piauí Samba e Cilane Belizário, comandam a festa, na praça de alimentação do piso superior... O evento se repetirá no outro domingo, dia 16.

Vagas de estágios

A Embrapa Meio-Norte está oferecendo 61 vagas de estágios obrigatórios, sendo que 10% delas são destinadas a estudantes com deficiência. As inscrições começaram ontem e vão até o dia 20 de fevereiro, em Teresina e no município de Parnaíba, no horário comercial... O edital completo está disponível na página da Embrapa Meio-Norte (www.embrapa.br/meio-norte)... Para concorrer às vagas, os candidatos devem estar cursando alguma das seguintes áreas: Engenharia Agronômica, Medicina Veterinária, Zootecnia, Biologia, Química, Administração, Técnico em Agropecuária, Ciências da Computação, Sistema de Informação, Tecnologia de Alimentos, Gastronomia, Gestão Ambiental, Biomedicina, Economia, Publicidade e Propaganda, Marketing, Nutrição, Biomedicina, Engenharia de Pesca ou Engenharia Florestal.

Baile do Havaí

Lilly Araújo, Banda Xenhenhém e Vando do Trombone serão as atrações do Baile do Havaí, próximo sábado, no Iate Clube de Teresina. Inegavelmente, a melhor prévia carnavalesca de Teresina. Ingresso para não-sócio, apenas 40 reais. Meia, 20 reais. A decoração será das mais bonitas dos últimos anos. O Iate está cada vez melhor!

Humor Medplan



Wellington Teixeira é quem envia o catálogo que mostra que o 11º Salão Medplan de Humor foi um sucesso. O catálogo traz o trabalho de 216 criações de cartunistas do mundo inteiro, de um total de 1.445 que se inscreveram. Artistas de 41 países participaram do concurso. Além do Brasil, vieram trabalhos da Rússia, Argentina, Índia, Turquia, Ucrânia, Sérvia, Irã, França,, Inglaterra, e Uzbequistão. De parabéns o médico José Cerqueira Dantas pela realização do evento que já é uma tradição!

João Henrique de Almeida Sousa aniversaria hoje. Já tendo sido Ministro do Trabalho do Brasil, deputado federal, secretário de educação, presidente dos Correios, presidente do SEBRAE nacional, dentre outros importantes cargos, ele é, sem dúvida, um dos maiores nomes do MDB no Piauí e em todo o Brasil. Ele é daqueles poucos políticos que têm vontade de ver o Piauí se desenvolver!







Florentino Filho e Eugênia, no roteiro europeu, visitaram o Santuário de Bom Jesus do Monte, em Braga, Portugal.





Presidente Gilson Vasconcelos, recebeu com membros da diretoria do Iate Clube de Teresina o engenheiro naval Antônio Paulo, que veio de Fortaleza, a convite da Prefeitura Municipal de Teresina, fazer consultoria para as obras de construção do Pier do Iate Clube e Pier da Ponte Estaiada, projetos que serão viabilizados com recursos de Emenda Parlamentar do Senador Elmano Ferrer. Este projeto foi uma promessa de campanha da atual gestão.

Papo em Dia

UM bom dia para Eliane Vasconcelos que troca de idade no sábado, dia oito. Ela que é eficiente secretária do ex-ministro João Henrique de Almeida Sousa.

MAURO Júnior, que estava hospitalizado já está de alta. Seu estado de saúde é considerado bom, embora sob cuidados médicos. Ele, inclusive, voltou a residir em sua antiga casa, no centro de Teresina, onde recebe os amigos que o visitam.

NA lista dos aniversariantes de hoje, Renato Pires Berger, Eduardo Luís Viana de Figueiredo (pai do decorador Luís Figueiredo), Dona Florisa Silva (viúva do saudoso governador Alberto Silva), esteticista Fátima Souza, e o grande político João Henrique de Almeida Sousa.

QUEM vai estar de aniversário no próximo domingo é o empresário João Vicente de Macedo Claudino.

NO início do próximo mês, o presidente Gilson Vasconcelos dará início à reforma do restaurante do Iate Clube de Teresina. Os serviços já estão devidamente autorizados e têm previsão para serem concluídos final do mês de julho.

AUSAIR Chaib Gomes aniversariou ontem, porém, por motivo de saúde, não comemorou como faz todos os anos. Mesmo sem festa, ela recebeu o carinho das amigas do Clube do Chá...!

NAS redes sociais, o professor Gilberto Campelo (que gosta de ser chamado de educador), não para de postar fotos de alunos seus aprovados nas universidades. É o sucesso do esforço dele, noite e dia dedicado aos seus alunos!

DIA 17, o sommelier profissional, José Sousa, ministra o curso Wine Plus, sobre vinhos, no Espaço Êpa, em Teresina, próximo dia 17. No mês de março, ele ministrará o mesmo curso no Real Pálace Hotel. Muito bom para quem deseja se profissionalizar na área. Informe-se: (86) 9 8821.0493 e (86) 9 9903.5941.

DEPUTADO Júlio Arcoverde, cotado para ser eleito hoje como vice-presidente da Assembleia Legislativa do Piauí. Seu pai, Dirceu Arcoverde, foi um dos maiores governadores deste estado!







O vice-comodoro Carlos Iglésias e esposa Sheila, no Baile do Pirata, do Iate Clube de Teresina.







José de Sousa, sommelier profissional, ministrará curso sobre vinhos no Real Pálace Hotel.