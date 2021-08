Reforma da Potycabana

Ontem, plantando uma árvore no local, o governo do Piauí anunciou mais uma reforma do Parque Potycabana (que foi construído pelo saudoso governador Alberto Silva) e que hoje, depredado, quase não tem uso. O governo pretende gastar 650 mil na reforma. Atenção skatistas, a pista de skate deverá ser reformada. Há quem diga que o governo deverá convidar a Fadinha do Skate (medalhista em Tóquio) para a inauguração!

Promoção Teresina Shopping

A promoção “Meu Paizão de Audax” continua no Teresina Shopping até amanhã. Serão sorteadas 10 bikes Audax Havok SX para os papais aventureiros. Basta realizar R$200 em compras, cadastrar as notas no APP do Teresina Shopping, receber um cupom e depositar na urna, localizada no piso superior. O sorteio será realizado nna quinta-feira, dia 19, em comemoração ao Dia do Ciclista.

Campeonato dos Cinquentões

Na quinta-feira, o Iate Clube de Teresina volta a realizar o seu tradicional Campeonato dos Cinquentões de Futebol Society. Este ano o campeonato fará homenagem ao Major Yaslan Batista, vice-diretor de Esportes. Terá a participação de cinco equipes: Ressaca, Resenha, Dezoito Amigos, Brisa Verde, e Ferronorte. O campeonato será realizado até o dia 7 de outubro, e será transmitido pelo youtube. O Comodoro do clube, Gilson Vasconcelos, dará o pontapé inicial do certame.

Prática Jurídica na Cesvale

Foi sucesso total o Ciclo de Palestras do Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Cesvale realizado na semana passada. O evento foi realizado de modo híbrido (presencial e remoto) e contou com palestrantes renomados, como professor Roger Gurgel, Leandro Lages, e Eliana Freire. Dentre as temáticas, a mediação jurídica, marca pessoal, e estágio. A abertura foi feita pelo Diretor Institucional, Leonardo Soares.

MP Novo Telefone

A Coordenadoria de Comunicação Social do Ministério Público do Estado do Piauí (CCS/MPPI) apresenta novo número para contato via WhatsApp: (86) 3194 8726... O número antigo (99401 1718), por motivos operacionais, não está mais disponível... A CCS/MPPI também recebe demandas via e-mail institucional, no endereço [email protected]

No escurinho do cinema

Para os amantes do cinema, estão em cartaz no Teresina Shopping, os filmes: O HOMEM DAS TREVAS 2, O PODEROSO CHEFINHO 2 – NEGÓCIOS DA FAMÍLIA, e a comédia nacional DOIS + DOIS. Todos os filmes são com sessões dubladas e legendadas.

Homenagem à senadora Eliane Nogueira

Fernanda Carneiro ofereceu almoço festivo, no sábado, em sua mansão no Alphaville, em Teresina, reunindo o Clube do Chá para uma homenagem à sócia Eliane Nogueira que, na semana passada, assumiu o cargo de senadora da república.



Sócias do Clube do Chá reunidas em homenagem à sócia ilustre e agora senadora, Eliane Nogueira.







Senadora Eliane Nogueira, Fernanda Carneiro (anfitriã), Vera Lobão, e Vânia Guerra Pereira da Silva.







Vânia Guerra Pereira da Silva e a anfitriã, Fernanda Portela Carneiro.





Papo em Dia

Zelita Melo toma posse amanhã como a nova presidente do filantrópico Lótus Clube de Teresina... Esta semana ela passou reabastecendo as energias no litoral piauiense. A reunião festiva de manhã, marcará a volta do Lótus Clube às atividades normais.

“Muito pouco é necessário para uma vida” feliz (Marco Aurélio – imperador romano que também era filósofo). Influenciado pelo estoicismo do filósofo Sêneca.

ABRAÇO especial para José Odon Maia Alencar Filho que aniversariou ontem... Quem também trocou de idade ontem foi Lena Rios e o advogado Fernando Brito do Amaral.

AO tomar o governo em Kabul, o grupo Talibã estabelece um novo nome para o país que passa a se chamar EMIRADO ISLÂMICO DO AFEGANISTÃO. O Talibã é um grupo extremista religioso. A diplomacia é a melhor das armas neste momento. A população do país é de 32 milhões de habitantes!



Sob a brisa do mar de Boa Viagem, em Recife, Eugênia Melo comemorou os seus 60 anos de vida. De presente, ela ganhou o fato de estar com saúde e a felicidade da companhia do maridão Florentino Filho.







Especializado em Direito Tributário e Empresarial o advogado Sebastião Rodrigues Júnior é também Medalha de Ouro na advocacia piauiense com notável saber jurídico e conduta ilibada.







Em Recife, no sábado, Marcelo Paulo e Vanessa Lessa disseram sim e uniram-se em matrimônio. Na foto, o casal está com os pais do noivo, Eugênia e Antonio Florentino de Souza Filho. A recepção foi no Buffet Dibranco, um dos melhores da capital maurícia.





No Rio Grande do Sul o turismo aquece as turbinas para decolar!

Na manhã de sexta-feira (13), o vice-presidente da Associação dos Colunistas Sociais do RS, vice-presidente sul da FEBRACCOS e Diretor do Jornal E+News de Guaíba – jornalista LUCCA ROSSI, participou da primeira visita do Ministro do Turismo, GILSON MACHADO NETO, ao Rio Grande do Sul. O encontro aconteceu no Hotel Radisson em Porto Alegre e, durante a agenda proporcionada pelo prefeito SEBASTIÃO MELO... Lucca Rossi entregou o projeto com o regulamento do CONCURSO SOBERANA DO TURISMO DO RS 2021.

A passagem do Ministro Gilson Machado por Porto Alegre foi curta. Em sua fala, ele ressaltou a importância do setor para a economia: "Os eventos fazem parte da história do turismo. A função do governo é 'desatrapalhar' os empresários porque são eles que geram empregos", salientou.

O concurso Soberana do Turismo é promovido pelo Jornal E+News com apoios especiais no que destaca-se a Secretaria de Turismo de Porto Alegre, através do gestor da pasta, o secretário Rodrigo Lorenzoni, que vem fazendo um trabalho de grande relevância para fomentar o setor e assim se tornando referência.

A escolha da corte formada pela soberana e duas princesas acontece em outubro no Hotel Plaza São Rafael em Porto Alegre e a apresentação pública das eleitas acontece em novembro na FESTURIS (Festival Internacional de Turismo) em Gramado que tem a frente Marta Rossi e Eduardo Zorzanello.

O diferencial do certame é que as eleitas irão ter como objetivo divulgar as potencialidades locais das cidades e regiões do RS fomentando o turismo de experiência e seus fortes apelos, bem como gastronômicos, ecológicos, de desenvolvimento social e empresarial.

Crédito das fotos: Guilherme Souza









Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!