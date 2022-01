Filho do Faustão, João Guilherme, está namorando com a piauiense , Schynaider Moura

Piauiense é a nova namorada do filho do Faustão

Barbosa Silva, uma das fontes dessa coluna, me informando que o filho do Faustão, João Guilherme, está namorando com a piauiense e ex-modelo, Schynaider Moura (que foi lançada no mundo das passarelas por Ludimila Olicar). Ela separou-se do marido, Mário Bernardo Garneiro (com quem teve três filhas) e agora está curtindo a juventude de JG. Ele tem 17 anos e ela tem 33.

Live da Primeira Dama

Vestida bem à vontade, sem maquiagem, com cabelo preso, bem descontraída, a Primeira Dama de Teresina, Samara da Conceição, fez uma interessante live na sexta-feira à noite. Dentre muitas coisas, ela disse que parou de beber. “A última vez que eu bebi foi em dezembro. Estou focando muito na palavra de Deus. Melhorar o ser humano que sou eu”, disse ela. Que disse também que o Dr. Pessoa, prefeito de Teresina, e marido dela, não bebe nenhum tipo de bebida alcoólica, mas que sua casa está lotada de vinho que ele ganha de presente. “Por favor, pessoal, não dê mais vinho para o prefeito, ele não bebe”, pediu ela. Samara também disse que, antes de ser Primeira Dama, foi vendedora de roupas (que comprava no interior de Pernambuco para revender), e também que fora Cuidadora de uma idosa. E que conheceu o prefeito, seu marido, Dr. Pessoa, no hospital HUT (de onde ela é enfermeira) onde ele a ajudou muito e os dois passaram a ter um relacionamento. Relacionamento este que hoje a levou a ocupar o posto de Primeira Dama de Teresina. Ela ainda disse que se inspira na ex-primeira dama Adalgisa Moraes Souza, nas ações sociais que esta fazia em prol dos menos favorecidos quando ocupou o cargo de Primeira Dama do estado. Finalizou prometendo voltar com outra live para contar mais!

Quando um cego tem a sua bengala com fitas de cor vermelha, significa que além de ter dificuldades visuais, ele tem problemas auditivos. Compartilhe essa informação, é uma prestação de serviço social.

Cultura em alta!

”Estamos transformando a Casa de Odilon Nunes, em Amarante, no Museu das Letras do Piauí. A obra, que faz parte da terceira etapa da requalificação do centro histórico da cidade, é realizada pela SECULT, e vai abrigar o que há de mais rico em nossa literatura, indo desde escritores pioneiros até os atuais.Marca na agenda: a previsão de entrega já é no fim desse mês”. A informação é do secretário de cultura, Fábio Novo.

24 é a camisa dele!

Os jogadores de futebol, por puro preconceito homofóbico, não usavam a camisa 24... Mas isso está mudando; sábado, no jogo da Copa do Nordeste entre Sport Recife e CRB, de Alagoas, um jogador do CRB usou a camisa 24 para demonstrar que não tem nada a ver com ausência de masculinidade esse número, e que isso não passa de um preconceito idiota. Não deixa de ser um ato revolucionário!

Inclusão

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado para Inclusão da Pessoa com Deficiência (SEID), realizou na sexta-feira (21) a entrega de 50 cadeiras de rodas para a Associação dos Deficientes Físicos de Teresina (Adeft). Essa é uma ação do projeto Vidas Sobre Rodas, que busca melhorar a vida daqueles que são atendidos pela ADEFT.

Nivers

Aniversariando hoje o Desembargador aposentado Augusto Falcão Lopes, Lúcia Almeida, e Rosângela Gomes de Araújo... Amanhã é dia de cumprimentos para Miriam Lopes Pessoa... E na quinta-feira, 27, trocam de idade Ariosvaldo Rodrigues Monsão, Soraia Cristina de Morais, Omar dos Santos Rocha Neto, e o empresário Cícero Ferraz... No domingo, 23, quem trocou de idade foi o jornalista, historiador, e futuro advogado Willekens Van Dorth Sousa... Bons ventos a todos!

Pelo Rio Parnaíba

No final de semana tivemos a 12° EXPEDIÇÃO NÁUTICA “Cromwell Wall de Carvalho", que nesta edição levou o nome André Ibiapina e Franklin Danielson de Saudosa Memória... Antes do embarque, a diretoria do Iate Clube, através do COMODORO TARCISIO FREIRE e da diretoria náutica, Thiago Salmito e Luige Teles, promoveu um café da manhã para os náuticos, como forma de apoiar o evento que tem como objetivo conscientizar a sociedade a respeito da preservação do Rio Parnaíba... Cerca de 60 EMBARCAÇÕES saíram do cais do IATE CLUBE DE TERESINA com destino a Parnaíba, percorrendo mais de 450 km fluviais. O evento contou com a fiscalização da CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUÍ (CPPI), todo o apoio dos sócios Genuino Cavalcante e Gilberto Albuquerque, bem como grandes parceiros como Fernando Pessoa, da Marina Do Delta, Junno Campos, da Marina Velho Monge, Bruno, da Barlavento, e o navegante Sales, Da Estreito.

Em Piracuruca

No sábado, tivemos em Piracuruca, evento comemorativo em alusão ao 199º aniversário de adesão do Piauí à independência do Brasil. Houve Culto em Ação de Graças e solenidade de Outorga da Ordem Estadual do Mérito Renascença do Piauí. A entrega da láurea foi feita pelo governador Wellington Dias.

Pêsames

Abraço de pesar para o amigo Ostim Raulino pelo falecimento de seu pai, Washington Raulino, que veio a óbito ontem, segunda-feira, e foi velado na Pax União. Ostim informou a morte do pai em suas redes sociais: “nunca imaginei que essa dor fosse tão grande, tão intensa” declarou ele.



Em destaque hoje na coluna o casal que governa Teresina: Prefeito Dr. Pessoa e a Primeira-dama, Samara da Conceição Rodrigues. Felizes!







Quem esteve em evidência na semana passada foi o advogado Alex Noronha que aniversariou na quinta-feira (20) e foi bastante cumprimentado. Ele é especializado na advocacia empresarial.







Empresário João Claudino Júnior com atletas ciclistas na inauguração da loja da Audax no Teresina Shopping.







Empresários do ramo da fisioterapia, Aroldo Francisco e sua Jéssica curtindo férias nas praias do Nordeste. Aqui, em Porto de Galinhas (PE). Retornam nesta quinta-feira.







Cumprimentos para o vice-prefeito de Timon (MA), João Rodolfo do Rêgo Silva, que aniversariou no sábado (22). Na foto, com sua bela esposa, vereadora Christiane Maria Oliveira Pinheiro do Rêgo, em momento de comemoração!







Advogado Celso Barros Coêlho Neto ladeado por seus pais, Maria Eugênia e Orestes Santana, na solenidade de posse de Celso para mais um mandato frente à presidência da OAB Piauí, ele que foi reeleito para o triênio 2022/2024. Gabarito e competência ele tem de sobra. Nossa OAB em boas mãos!

