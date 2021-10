Feira Mix Mundo no Teresina Shopping, um espaço Internacional de Artesanato e Decoração.

Mais uma obra para o Iate Clube

Antes de terminar seu mandato, o Comodoro do Iate Clube do Teresina, Gilson Vasconcelos, entregará aos associados do clube uma bela quadra de Beach Tênis que está sendo construída e será entregue em dezembro.

Novo curso

Faculdade Cesvale está com inscrições abertas para o vestibular do primeiro semestre de 2022. A faculdade agora conta com novo curso, o de PEDAGOGIA, além dos tradicionais Ciências Contábeis, Administração de Empresas e Direito. É a faculdade que proporciona mais segurança para seus alunos e professores, pois fica localizada dentro de um shopping center, o Riverside. Ligue (86) 3230.2402.

Feira Mix Mundo

Chegou ao Teresina Shopping a Feira Mix Mundo, um espaço Internacional de Artesanato e Decoração. A Feira possui itens de diversas partes do mundo como Turquia, Índia, Bolívia e Senegal, além de estados do Brasil como Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná. O espaço está localizado no térreo, próximo à Pague Menos, e fica no shopping até o dia 20 de dezembro. O espaço funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 22h. A entrada é gratuita!

Nivers



Hoje o cantor e compositor Milton Nascimento está de aniversário, completando 79 anos de idade... Próximo disco da cantora Gal Costa vai ser somente com músicas dele... Reinaldo Barros Torres também é aniversariante de hoje... Na quinta-feira quem troca de idade é Cristina Miranda Freitas... Na sexta-feira, será a vez de Neném Monteiro... Bons ventos a todos!

Salão de Humor

Já estão abertas as inscrições para a 13ª edição do Salão de Humor Medplan e Humana Saúde. Este ano, o concurso traz o tema SUPERAÇÃO e os artistas poderão participar nas categorias charge e/ou cartum, caricatura e história em quadrinhos/tirinhas. As inscrições podem ser feitas exclusivamente pelo site www.salaodehumor.com.

Paraíba tá on!

Para facilitar e proporcionar uma nova experiência de compras, melhorando a conexão com os clientes, a rede de lojas do Armazém Paraíba agora conta com uma loja virtual. Aberta 24 horas por dia, sete dias por semana, o e-commerce Paraíba traz como diferenciais: entrega e montagem grátis; retirada rápida, onde é possível comprar e retirar o pedido em duas horas na loja Clica-tira, localizada na Tabuleta; site com as modalidades de pagamento via cartão de crédito, boleto e Pix. Inicialmente o e-commerce começa sua operação nas cidades de Teresina (PI) e Timon (MA), porém com objetivo de chegar em todas as cidades em que atua, expandindo com segurança sua plataforma.

Palestra

O médico Luiz Ayrton Santos Júnior fará palestra sobre a conscientização da importância da prevenção do câncer de mama, na Faculdade Cesvale, nesta quinta-feira, às 17h30min. A transmissão será pelo Zoom.

Propriedade Territorial

O Instituto de Terras do Piauí (INTERPI) e a Fundação Cultural e de Fomento à Pesquisa, Ensino, Extensão e Inovação (FADEX), com apoio da Universidade Federal do Piauí, Vice-Corregedoria Geral de Justiça e Fundação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Piauí - FUNDES-PI, promovem o primeiro SEMINÁRIO SOBRE “PROPRIEDADE TERRITORIAL NO ESTADO DO PIAUÍ”, com o intuito de apresentar um acervo digital dos atos históricos de gestão e controle da propriedade territorial. O evento acontecerá no DIA 5 DE NOVEMBRO, no Auditório do Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade Federal do Piauí – UFPI, das 08h às 17h.

Inauguração

A empresário e Diretor do Grupo Pax União, Geraldo Oliveira inaugurou no último final de semana o Viveiro de Mudas do Hotel Fazenda Portal da Amazônia em parceria com a Prefeitura Municipal de Timon-MA. O viveiro faz parte do novo modelo de conscientização ambiental adotado pelo empreendimento do empresário.



Aroldo Francisco em Bogotá, na Colômbia, semana passada. Ficou encantado com a terra de Gabriel Garcia Marquez!







A distinta Alice Castelo Branco foi a anfitriã da reunião do Clube do Chá, semana passada. Na foto ela está com a senadora Eliane Nogueira Lima e Vânia Guerra Pereira da Silva.







A distinta Alice Castelo Branco foi a anfitriã da reunião do Clube do Chá, semana passada. Na foto ela está com a senadora Eliane Nogueira Lima e Vânia Guerra Pereira da Silva.







Deputado Firmino Paulo recebeu a Medalha da Ordem do Mérito Renascença, grau de Comendador. A entrega aconteceu no Dia do Piauí, 19, no Teatro 4 de Setembro.







Presidente do Sindicato dos Engenheiros do Piauí, Antonio Florentino Filho, celebrou o Dia do Engenheiro Civil, ontem.







Ângela, José Aírton e Marcela Pessoa, comandaram o coquetel de inauguração da nova loja da Lacoste no shopping Riverside, semana passada.







Na Inauguração do Viveiro de Mudas do Hotel Fazenda Portal da Amazônia, o Vereador Thiago Carvalho; Vice-prefeito, João Rodolfo; Vereador Jair Mayner; Prefeita Dinair Veloso; Diretor do Grupo Pax União, Geraldo Oliveira; Diretora do GGO, Fabiana Oliveira; Gerente do Hotel Carlos Alberto Junior; e o Secretário de Meio Ambiente José Carlos Assunção.

.Papo em Dia

Quem aniversariou no domingo foi o estilista piauiense Otávio Meneses que comemorou discretamente... Otávio que tem seu trabalho visto e aplaudido nos maiores centros da moda mundial, tipo Barcelona, Lisboa, Paris e Milão.

Pesquisa realizada na Alemanha dá conta de que, ao contrário de fixar os olhos no celular e/ou no computador, ler jornal pela manhã é um bom mecanismo no combate ao ALZHEIMER... Em face a isto, médicos vêm recomendando que pessoas adultas façam assinatura de jornais para leitura diária.

Enquanto vários países do mundo, inclusive a China, estão registrando novo surto de Covid-19, a Rede Globo, aqui no Brasil, incentiva a realização do carnaval com programa exclusivo sobre a folia. Olho vivo!... Esta semana, a China cancelou voos e fechou escolas devido a novo surto em região do país.





Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!